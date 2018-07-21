Салон сітікара розрахований на чотирьох лише формально: з комфортом тут може розміститися водій і передній пасажир.

Втім, компактні автомобілі не призначені для перевезення великих галасливих компаній, тому вимагати від Peugeot 108 занадто багато не варто. У разі необхідності він може вмістити двох на гальорці, але за рахунок життєвого простору тих, хто сидить спереду.

4. Ергономіка водійського місця

Як і належить доступному міському авто, Peugeot 108 не балує вальяжністю посадки і великою кількістю надмірностей. Але і не дратує аскетизмом – водійське сидіння регулюється по висоті в досить широкому діапазоні, є і регулювання нахилу рульової колонки.

Деякі незручності за кермом 108 зможуть відчувати лише рослі люди. При комфортній посадці водія зростом 178 см в запасі залишалося лише пару сантиметрів поздовжнього ходу крісла. Сісти за самим собою – непросте завдання.

5. Оглядовість

З оглядом у Peugeot 108 повний порядок. Причепитися можна лише до зовнішніх дзеркал заднього виду – зрозуміло, що вони не дуже великі. А камера заднього виду – тільки за доплату.

6. Салон

Здається і тут фраза "третій зайвий" цілком застосовна – якщо водієві і передньому пасажирові відносно комфортно, то мешканці гальорки слізно просять зсунути крісла і дозволити їм поставити ноги на підлогу. Звичайно, компроміс знайти можна, але не надовго.

Зате матеріали обробки максимально практичні – пластик в салоні легко відмивається від будь-яких забруднень, а матеріал обшивки сидінь дозволяє з легкістю видалити плями від випадково пролитої кави.

7. Багажник

Багажник не здається великим, але на практиці він легко вміщує тижневий запас провізії з супермаркету для сім'ї з чотирьох осіб. Передбачена також можливість скласти спинки задніх сидінь. Рівною підлога при цьому не виходить, та перевезти щось розміром з невелику пральну машину цілком реально – може створити незручності лише велика навантажувальна висота багажного відсіку.

Запаска, захована під фальшпідлогою, не повнорозмірна. Але її наявність вже хороший знак – в українських реаліях докатка значно краща, ніж балончик для ремонту шин.

Читайте детальний тест-драйв Peugeot 108 по 24 параметрах:

Зовні

1.Зовнішній вигляд

2.Імідж

3.Індивідуалізація

Всередині

4.Ергономіка водійського місця

5.Оглядовість

6.Салон

7.Багажник

Електроніка

8.Системи комфорту

9.Мультимедіа

10.Акустика

11.Рівень автономії

Механіка

12.Мотор

13.Коробка

14.Прохідність

15.Підвіска

Водіння

16.Керованість

17.Динамічність

18.Тормози

19.Безпека

Експлуатація

20.Технічні особливості

21.Вартість

22.Здешевлення

23.Вартість утримування

24.Підсумкова вартість