Із зовнішністю у Peugeot 108 повний порядок – компактний автомобільчик подобається багатьом. Особливою увагою його нагороджують діти.

Практично всі 4-8 річні малюки тягнуть батьків за руку і зі словами “Мама! Подивися яка класна машинка!", показують в бік Peugeot 108. Мами, звичайно, реагують по-різному, але більшість все-таки погоджується з висновками своїх малюків.

1. Зовнішній вигляд

Прямими конкурентами Peugeot 108 по праву вважаються його рідні брати – Citroen C1 і Toyota Aygo. Технічно всі три авто ідентичні, відрізняються лише дизайном, ціною та набором опцій. Але у мене вони викликають асоціації з домашніми улюбленцями. Aygo зовні скидається на агресивного чихуахуа. Citroen C1, з виряченими очима і великим повітрозабірником переднього бампера, нагадує пекінеса, а зовнішність Peugeot 108 ближче до пухнастого померанского шпіца.

2. Імідж

Традиційно в Україні таких малюків, як Peugeot 108, зараховують до категорії жіночих. Але, як показує практика, ці машини купують як другий або третій автомобіль в сім'ю, нібито "для дівчинки". А в результаті за кермо часто сідає і чоловік, адже в умовах мегаполісу Peugeot 108 набагато зручніший за великі седани і кросовери.

3. Індивідуалізація

По технічній частині вибирати, по суті, немає з чого – бензиновий трициліндровий мотор і роботизована коробка передач. Зате доступні вісім однотонних кольорів кузова, шість варіантів двоколірного забарвлення, сім тем для індивідуалізації в різних стилях і два варіанти оббивки салону. Словом, є можливість отримати Peugeot 108 не схожий ні на один інший.

Приміром, за комплект декоративних наклейок в стилі TATOO доведеться доплатити 15 434 грн. За колір "чорний металік" знадобиться доплата в 8 440 грн. А якщо додати до цього корисні в міській штовханині захисні накладки на бампери і двері, необхідні килимки та бризковики, весь вибраний арсенал доробок може легко підняти вартість авто відсотків на п'ять-десять.

Читайте детальний тест-драйв Peugeot 108 по 24 параметрах:

Зовні

1.Зовнішній вигляд

2.Імідж

3.Індивідуалізація

Всередині

4.Ергономіка водійського місця

5.Оглядовість

6.Салон

7.Багажник

Електроніка

8.Системи комфорту

9.Мультимедіа

10.Акустика

11.Рівень автономії

Механіка

12.Мотор

13.Коробка

14.Прохідність

15.Підвіска

Водіння

16.Керованість

17.Динамічність

18.Тормози

19.Безпека

Експлуатація

20.Технічні особливості

21.Вартість

22.Здешевлення

23.Вартість утримування

24.Підсумкова вартість