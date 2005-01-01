Система All Grip вже встигла зарекомендувати себе, як доволі проста, проте витривала. Suzuki озброюють підсиленою розподільною коробкою із технологією відводу тепла, що допомагає їй не перегріватися під час тривалих навантажень. У системи кілька режимів: Auto, Sport, Snow та Lock. Два останніх фактично є позашляховими налаштуваннями. В них електроніка змінює алгоритми роботи ESP та АBS.



На невеликих швидкостях All Grip дає колесам можливість пробуксовувати в снігу чи багнюці і не душить при цьому мотор, що є вкрай необхідним для просування такими ділянками. Для особливо складних маршрутів краще обрати режим Lock. Він працює лише на швидкості до 60 км/год і розподіляє момент у співвідношенні 50/50% між передніми і задніми колесами. В ньому електроніка не тільки примусово блокує муфту, але й імітує імпульси міжколісних блокувань, підгальмовуючи колеса, які буксують та передають обертаючий момент на колеса з кращим зчепленням.



В комбінації з кліренсом 18 см це дає непогані шанси впевнено подолати навіть складні ділянки, куди б ми не ризикнули заїхати на інших кросоверах. Єдине, треба завчасно вмикати відповідні режими, аби потім не йти за трактором.

