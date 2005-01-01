тест-драйв Suzuki SX4
Скромність йому личить
Скромність йому личить













Тест-драйв Suzuki SX4
Скромність – це коли не всі знають про твої чесноти. Але ж вони насправді є! Наприклад, турбомотор 1,4 Boosterjet на компактному кросовері Suzuki SX4 розганяє авто набагато жвавіше, аніж вказано в офіційних технічних характеристиках. А фірмовий повний привід All Grip працює на бездоріжжі краще, аніж у більшості «однокласників». Чого ж тоді соромитися?
Автор: Сергій Волощенко
Раніше Suzuki сприймався брендом, який пропонував надійні й невибагливі автомобілі з повним приводом. Проте слова «задоволення від їзди» та «чудова динаміка» мало зустрічалися в лексиці власників цих машин. Все різко змінилося з появою нових моделей Vitara та SX4, які випускають в Угорщині. До того ж, SX4 вже встиг пережити оновлення і тепер красується модною хромованою решіткою.
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Справжній характер з'явився у Suzuki SX4, коли під капотом прописався новий бензиновий турбомотор 1,4. На фоні спокійного атмосферника 1,6 л на 117 сил він видався справжнім проривом і наділяв кросовер темпераментом гарячого хетчбека. Ще б пак - до сотні за 10 з невеликим секунд. Але мені весь час здавалося, що японець прискорюється краще, аніж вказано в характеристиках.

Тому, за допомогою приладу Vbox, який виміряє динамічні показники автомобіля за допомогою GPS та вмонтованих датчиків прискорення, ми провели власні випробування. Як виявилося, динаміка розгону з нуля до 100 км/год в реальних умовах вийшла кращою, аніж за паспортом. Якщо виробник надає цю цифру у 10,2 секунди, то у нас вийшло 8,5 – більш, ніж на півтори секунди різниці! На моїй пам'яті це перший автомобіль, який перевищив заводські показники.
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Бензиновий турбомотор 1,4 Boosterjet встановлюється на багато моделей майже десятка брендів. Я їздив на багатьох із них, але на жодному з них не згадаю такого порозуміння двигуна і автоматичної коробки передач. Навіть в звичайному режимі педаль газу дуже чутлива, а моменту вистачає, аби в межах однієї передачі легко прискорюватися. Можна активувати режим Sport і тоді темпераменту стане ще більше: 220 номів вправно штовхають машину вперед і SX, незважаючи на кросоверну сутність, стає схожим на справжню «запальничку».

Японці також пишаються тим, що їм вдалося зберегти невелику масу автомобіля – він заважує трохи більше 1200 кіло. Тому SX4 добре гальмує і легко повертає. А ще спалює зовсім небагато ­пального – трохи більше 5 літрів на трасі. Аби перевірити це, я влаштував тур з Києва до Білої Церкви, тримав швидкість 110 км/год і вкладався в обіцяні виробником 5 літрів. Єдине зауваження: щодня так їздити не виходить. Турбомотор постійно тебе підштовхує, підбадьорює сильніше тиснути на газ. Кожен старт – насолода прискоренням.
Втім, економія ваги не завжди йде на користь. Інколи відчувається, що ізоляційних матеріалів можна було би і додати. Звичайно, тут не так гучно, як в Vitara, але все одно чутно аеродинаміку і особливо - шини. Не рятує і аудіосистема, яка звучить доволі посередньо. З іншого боку, підвіску вдалося налаштувати дуже непогано, і вона поєднує комфорт з роллю шассі для швидкого кросовера.

Ми звикли асоціювати Suzuki з повним приводом, і SX4 собі не зрадила! З мотором Boosterjet ця модель пропонується виключно у виконанні 4х4 і тільки з автоматом.
Докладніше про модель
Система All Grip вже встигла зарекомендувати себе, як доволі проста, проте витривала. Suzuki озброюють підсиленою розподільною коробкою із технологією відводу тепла, що допомагає їй не перегріватися під час тривалих навантажень. У системи кілька режимів: Auto, Sport, Snow та Lock. Два останніх фактично є позашляховими налаштуваннями. В них електроніка змінює алгоритми роботи ESP та АBS.

На невеликих швидкостях All Grip дає колесам можливість пробуксовувати в снігу чи багнюці і не душить при цьому мотор, що є вкрай необхідним для просування такими ділянками. Для особливо складних маршрутів краще обрати режим Lock. Він працює лише на швидкості до 60 км/год і розподіляє момент у співвідношенні 50/50% між передніми і задніми колесами. В ньому електроніка не тільки примусово блокує муфту, але й імітує імпульси міжколісних блокувань, підгальмовуючи колеса, які буксують та передають обертаючий момент на колеса з кращим зчепленням.

В комбінації з кліренсом 18 см це дає непогані шанси впевнено подолати навіть складні ділянки, куди б ми не ризикнули заїхати на інших кросоверах. Єдине, треба завчасно вмикати відповідні режими, аби потім не йти за трактором.
Фото: Владіслав Плєшаков
Технічні характеристики Suzuki SX4 1.4
ДВИГУН
Робочий об'єм 1373 см3, потужність 103 кВт (140 л.с.) при 5500 об/хв., обертальний момент 220 Нм при 1500-4000 об/хв.

ТРАНСМІСІЯ
Повний привід, автоматична 6-швидкісна коробка передач.

КУЗОВ
Універсал, 5 дверей, 5 місць, розміри (довжина/ширина/висота) - 4300/1785/1585 мм, база 2600 мм, споряджена маса 1235 кг, корисне навантаження 495 кг, об'єм багажника 430 л, об'єм бака 47 л.

ПІДВІСКА
MакФерсон/напівзалежна. Шини: 215/60 R 16

ХОДОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Максимальна швидкість 200 км/ч. Розгін до 100 км/год за 10,2 с. Витрата пального на 100 км (місто/шосе/змішаний) - 7,9/6,3/5,3 л.

ЦІНА: від 664 000 грн.
Фото: Владіслав Плєшаков
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
SUZUKI SX4 1.4

ДВИГУН
Робочий об'єм 1373 см3, потужність 103 кВт (140 л.с.) при 5500 об/хв., обертальний момент 220 Нм при 1500-4000 об/хв.

ТРАНСМІСІЯ
Повний привід, автоматична 6-швидкісна коробка передач.

КУЗОВ
Універсал, 5 дверей, 5 місць, розміри (довжина/ширина/висота) - 4300/1785/1585 мм, база 2600 мм, споряджена маса 1235 кг, корисне навантаження 495 кг, об'єм багажника 430 л, об'єм бака 47 л.

ПІДВІСКА
MакФерсон/напівзалежна. Шини: 215/60 R 16

ХОДОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Максимальна швидкість 200 км/ч. Розгін до 100 км/год за 10,2 с. Витрата пального на 100 км (місто/шосе/змішаний) - 7,9/6,3/5,3 л.

ЦІНА: від 664 000 грн.
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