Справжній характер з'явився у Suzuki SX4, коли під капотом прописався новий бензиновий турбомотор 1,4. На фоні спокійного атмосферника 1,6 л на 117 сил він видався справжнім проривом і наділяв кросовер темпераментом гарячого хетчбека. Ще б пак - до сотні за 10 з невеликим секунд. Але мені весь час здавалося, що японець прискорюється краще, аніж вказано в характеристиках.
Тому, за допомогою приладу Vbox, який виміряє динамічні показники автомобіля за допомогою GPS та вмонтованих датчиків прискорення, ми провели власні випробування. Як виявилося, динаміка розгону з нуля до 100 км/год в реальних умовах вийшла кращою, аніж за паспортом. Якщо виробник надає цю цифру у 10,2 секунди, то у нас вийшло 8,5 – більш, ніж на півтори секунди різниці! На моїй пам'яті це перший автомобіль, який перевищив заводські показники.