МОТОР
Бензиновий - робочий об'єм 1998 см3, потужність 184 к.с. при 5000 об/хв., обертальний момент 290 Нм при 1350 об/хв . Електричний: потужність 113 к.с. при 3170 об/хв, обертальний момент 250 Нм.
ТРАНСМІСІЯ
Задній привод, 8-швидкісна автоматична коробка передач.
КУЗОВ
Седан, 4 дверей, 5 місць, довжина/ширина/висота 4936/1868/1483 мм, база 2975 мм, споряджена маса 1845 кг, корисне навантаження 575 кг, об'єм багажника 410 л, об'єм бака 46 л.
ПІДВІСКА
Незалежна пружинна/багатоважільна. Шини: 225/55 R 17
ХОДОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Максимальна швидкість 235 км/ч. Розгін до 100 км/год: 6,2 с. Витрата пального: 1,9 л/100 км (змішаний режим).
ЦІНА: 1 698 566 грн.