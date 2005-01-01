Зрозуміло, економія швидше за все - не головне завдання в машині, яка коштує в базовому виконанні більше 50 тисяч євро. Але «плаг-ін гібрид» може виключно за рахунок батареї проїхати 45 км, до того ж з максимальною швидкістю під 140 кілометрів за годину. Для цього потрібно повністю зарядити батарею від звичайної розетки, на що піде приблизно 4 години. Тому не дивно, що в графі «середня витрата пального» вказано цифру 2 літри на кожних 100 км. Адже половину цього маршруту BMW здатен подолати на електриці. Втім, якщо з дому до роботи й назад у вас не більше 20 км, можна взагалі не заправляти цей BMW бензином. Чим не електромобіль?



Гібридний BMW пропонує цілу низку режимів роботи трансмісії. Окрім звичних для будь-якої «п'ятірки» налаштувань Comfort, Sport та Eco Pro є ще кілька, які відповідають за роботу електричного мотора. «Max eDrive» мінімізує втручання бензиновика, аби їхати на електриці. Це абсолютно безшумний режим їзди, але навіть коли бензиновик працює, я про це здогадуюся лише за роботою тахометра. Налаштування «Auto eDrive» самостійно регулює роботу системи, а «Battery Control» підтримує заряд батареї на сталому рівні, задіявши виключно 4-циліндровик. І якщо в першому динаміка не вражає, то в другому і третьому BMW дуже жвавий.

