З двома серцями
Тест-драйв BMW 530e iPerformance


З двома серцями
Тест-драйв BMW 530e iPerformance
Автор: Сергій Волощенко
Зустрівши цю «п'ятірку» BMW на дорозі, Ви не одразу здогадаєтеся, що перед вами автомобіль з двома «серцями» - бензиновим і електричним. Лише додатковий лючок для електрозаправки вказує на те, що цей «плаг-ін гібрид» може пересуватись на чистій електротязі.
Всі ми уже звикли, що тип двигуна у BMW можна визначити за назвою моделі. Якщо після цифри стоїть буква «і» - двигун бензиновий, «d» - дизельний. А от коли там буква «е», та ще й зі словом iPerformance – будьте певні, мова йде про автомобіль з двома двигунами – бензиновим та електричним. Такі є у модельній гамі українських дилерів BMW серед седанів «п'ятої» та «сьомої» серії, а також у Х5.

Сьогодні у нас на тесті – «активний гібрид» BMW 530e. Зовні його можна впізнати не лише за лючком електрозаправки, а й завдяки блакитним планкам на решітці радіатора та літері «і» на крилах. Чи, наприклад, впертися поглядом у напис "eDrive" на задній стійці.
Цифрові позначки у BMW останнім часом не завжди прямо вказують на об'єм двигуна, і у нашому випадку також. Незважаючи на другу цифру «3», у нього під капотом дволітровий бензиновий мотор на 184 сили, який поєднано із автоматом на 8 передач і заднім приводом. Ще один «умовний літр» приписали електричному двигуну, який додатково видає 113 сил. Сумарно така комбінація генерує 252 кінських сили, - так само, як і суто бензинового 530-го.

Динаміка у 530i та 530e приголомшує: до першої сотні обидві прискорюються за 6,2 секунди. Порівняйте: звичайна дволітрова версія розганяється на півтори секунди повільніше. Тож електродвигун - не лише для економії? Про неї поговоримо окремо.
Дізнатись більше про BMW 530e iPerformance
Зрозуміло, економія швидше за все - не головне завдання в машині, яка коштує в базовому виконанні більше 50 тисяч євро. Але «плаг-ін гібрид» може виключно за рахунок батареї проїхати 45 км, до того ж з максимальною швидкістю під 140 кілометрів за годину. Для цього потрібно повністю зарядити батарею від звичайної розетки, на що піде приблизно 4 години. Тому не дивно, що в графі «середня витрата пального» вказано цифру 2 літри на кожних 100 км. Адже половину цього маршруту BMW здатен подолати на електриці. Втім, якщо з дому до роботи й назад у вас не більше 20 км, можна взагалі не заправляти цей BMW бензином. Чим не електромобіль?

Гібридний BMW пропонує цілу низку режимів роботи трансмісії. Окрім звичних для будь-якої «п'ятірки» налаштувань Comfort, Sport та Eco Pro є ще кілька, які відповідають за роботу електричного мотора. «Max eDrive» мінімізує втручання бензиновика, аби їхати на електриці. Це абсолютно безшумний режим їзди, але навіть коли бензиновик працює, я про це здогадуюся лише за роботою тахометра. Налаштування «Auto eDrive» самостійно регулює роботу системи, а «Battery Control» підтримує заряд батареї на сталому рівні, задіявши виключно 4-циліндровик. І якщо в першому динаміка не вражає, то в другому і третьому BMW дуже жвавий.
Але це на сухому асфальті. Мені ж машина із заднім приводом дісталася у розпал снігопаду. Тому, залишивши столичні затори, вириваюсь на втрамбований сніг заміських доріг. Систему контролю тяги у баварському седані налаштовано таким чином, щоб задні колеса не пробуксовували під час розгону. Філігранна робота. Інколи здається, що у BMW повний привід. Так, дуже надійно, але трохи нудно. Тому вимикаю DSC і стає веселіше. За рахунок точного керма, прозорих реакцій керма й мотора та довгої бази, «виляння хвостом» дається легко. Інколи навіть здається, що просто керуєш комп'ютерним симулятором. Тому більшість кадрів для мого відео тест-драйву вийшли дуже ефектними. Хоча варто було зупинитися на невеличкій гірці, як довелося довго буксувати, аби рушити вперед.
З іншого боку, цей BMW підкорює унікальним балансом шасі між керованістю та комфортом. Здається, один з німецьких інженерів продав душу дияволу, щоб той допоміг поєднати комфорт підвіски й першокласну керованість. Кермо дуже точне і дуже важливо, що передні колеса не виконують ще й тягову функцію. Вони відповідають виключно за поворот, тому водій до останнього міліметра відчуває, куди колеса спрямовують машину. До того ж кермо позбавлено ударів, коли підвіска бореться з ямами. Тому й виникає враження, що дорога рівніша, аніж є насправді. Втім, швидкість «п'ятірка» маскує бездоганно, - відчувається, що її створювали для німецьких автобанів. Але взимку я би погодився пожертвувати усім цим заради повного привода.
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На слизькому краще не грати в лотерею, особливо коли машина коштує за 50 тисяч євро. Тож вмикаю електроніку і вже спокійно їду назад, роздивляючись салон. В кокпіті мало що виказує, що сидиш в гібриді, адже машина має М-пакет, тому кермо і крісла спортивні. Традиційно для BMW центральну консоль розвернуто до водія, а більшість інформації виводиться або ж на величезний монітор на центральній консолі, або на рідкокристалічний екран на панелі приладів. Якість графіки на найвищому рівні.
Таким чином цей гібрид вже сьогодні дає змогу відчути, на чому ми їздитимемо завтра. Звісно, йде мова про тих, хто поки що не готовий пересісти на «чисту електричку». І якщо ми говоримо про BMW, то марка не відходить від традиційних для неї цінностей. Це будуть швидкі, динамічні та водночас економічні авто, які не менш азартні в керуванні, аніж їх культові родичі. Чому будуть? BMW 530e iPerformance вже сьогодні демонструє ці переваги.
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Фото: Владислав Плєшаков

Технічні характеристики
BMW 530e iPerformance
МОТОР
Бензиновий - робочий об'єм 1998 см3, потужність 184 к.с. при 5000 об/хв., обертальний момент 290 Нм при 1350 об/хв . Електричний: потужність 113 к.с. при 3170 об/хв, обертальний момент 250 Нм.

ТРАНСМІСІЯ
Задній привод, 8-швидкісна автоматична коробка передач.

КУЗОВ
Седан, 4 дверей, 5 місць, довжина/ширина/висота 4936/1868/1483 мм, база 2975 мм, споряджена маса 1845 кг, корисне навантаження 575 кг, об'єм багажника 410 л, об'єм бака 46 л.

ПІДВІСКА
Незалежна пружинна/багатоважільна. Шини: 225/55 R 17

ХОДОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Максимальна швидкість 235 км/ч. Розгін до 100 км/год: 6,2 с. Витрата пального: 1,9 л/100 км (змішаний режим).

ЦІНА: 1 698 566 грн.
Технічні характеристики
BMW 530e iPerformance
МОТОР
Бензиновий - робочий об'єм 1998 см3, потужність 184 к.с. при 5000 об/хв., обертальний момент 290 Нм при 1350 об/хв . Електричний: потужність 113 к.с. при 3170 об/хв, обертальний момент 250 Нм.

ТРАНСМІСІЯ
Задній привод, 8-швидкісна автоматична коробка передач.

КУЗОВ
Седан, 4 дверей, 5 місць, довжина/ширина/висота 4936/1868/1483 мм, база 2975 мм, споряджена маса 1845 кг, корисне навантаження 575 кг, об'єм багажника 410 л, об'єм бака 46 л.

ПІДВІСКА
Незалежна пружинна/багатоважільна. Шини: 225/55 R 17

ХОДОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Максимальна швидкість 235 км/ч. Розгін до 100 км/год: 6,2 с. Витрата пального: 1,9 л/100 км (змішаний режим).

ЦІНА: 1 698 566 грн.
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