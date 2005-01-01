Саме через велетенський обертальний момент і відчуття, що машина з тобою важить не більшге півтонни, я би обирав сааме цей трилітровий дизель. До того ж навіть мої провокації не впливають на його аппетит, який не виходив за 8 літрів. Баварці ж в середньому декларують для нього 6,8 літрів.



Насправді, лише на рівній трасі розумієш, для кого створювали такий трилітровий дизель. Німці робили з нього пожирача автобанів з максимальною швидкістю, яка впирається в обмежувач на 250. Окремий комплімент - підвісці. Окрім звичних режимів Eco, та Sport є не тільки Comfort, а й Comfort Plus, в якому BMW просто заколисує пасажирів і який ідеально пасує для далеких подорожей. Це все завдяки пневматичній підвісці, яка також вміє в залежності від режиму збільшувати чи зменшувати кліренс. Але на швидкому серпантині краще одразу ж увімкнути Sport. Таке враження, що BMW миттєво напружує м'язи, автомат налаштовується на бойовий лад і немає жодного бажання втручатися в його роботу пелюстками під кермом. Щоправда в "Спорті" 630 GT хоч стає не тільки слухнянішим, але й жорсткішим. 20-дюймові диски з тоненькими спортивними шинами не дуже люблять нерівні дороги. І варто втрапити в одну з невеличких ямок, яких у нас вистачає, починаєш подумки шукати найближчий шиномонтаж. На щастя, гума виявилася міцною.

