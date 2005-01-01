МОТОР
робочий об'єм 2993 см3, потужність 265 к.с. при 4000 об/хв., обертальний момент 620 Нм при 2000 об/хв.
ТРАНСМІСІЯ
Повний привід, 8-швидкісна автоматична коробка передач.
КУЗОВ
Ліфтбек, 5 дверей, 5 місць, габарити (довжина/ширина/висота): 5091/1902/1538 мм, база 3070 мм, споряджена маса 1880 кг, корисне навантаження 700 кг, об'єм багажника 610 л, об'єм бака 66 л
ПІДВІСКА
Підвіска незалежна пневматична. Шини: 225/35 R 20, кліренс 138 мм.
ХОДОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Максимальна швидкість 250 км/ч. Розгін до 100 км/год за 6,0 с. Витрата пального (місто/шосе/змішаний) 6,8/4,9/5,8 л/100 км
ЦІНА: 2 311 142 грн.