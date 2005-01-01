Туристичний красень
Тест-драйв BMW 630d xDrive GT









Туристичний красень
Тест-драйв BMW 630d xDrive GT









Автор: Сергій Волощенко
Важко уявити, але ще якихось 30 років тому лінійка моделей BMW складалася усього з шести моделей. А сьогодні їх близько двадцяти. Здається, не залишилося жодної вільної ніші. Пошук нових сегментів дозволяє поєднати в машинах риси та переваги різних класів, однак не завжди вони стають елегантними.
Коли в 2009 році вийшла "п'ятірка" GT, вона здавалася сумішшю седана 5-ї серії і Х6. У неї було чимало практичних переваг – просторий салон, величезний багажник, який відкривається як у ліфтбека. Але корма 5 GT була візуально трохи заважкою. Тому прихильники марки, які звикли цінувати естетику не менше, ніж драйв, чекали чогось виразнішого.
Стильний «одяг» практичності
Баварці швидко засвоїли урок і нова генерація Gran Turismo - це вже значно більше, ніж «п'ятірка» з кузовом ліфтбек. По-перше, цей Gran Turismo змінив індекс. Тепер він уже не "п'ята", а "шоста" серія. По-друге, незважаючи на те, що створено її на основі техніки "п'ятірки", у GT мало спільних дизайнерських рішень від седану.
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В 6 GT новий капот, бампери, оптика і, зрозуміло, корма. В передніх крилах - отвори Air Breathers, які спрямовують повітряний потік в арках, а над кормою його формує активне антикрило. Воно може ефектно виїжджати на швидкості, або ж коли драйвер натисне кнопку.

Дизайнери зробили "Джи Ті" довшою і нижчою за попередню версію. І витягнули корму. Тому тепер в багажник влазить на 110 літрів більше і він став місткішим, ніж у 5-ки і навіть ніж у 7-ї серії. Окрім того, у дверей багажника є електропривід, який можна активувати, провівши ногою під бампером.

У цього чотиридверного купе - ефектні двері без рамок. До того ж у нас машина з М-пакетом, а це - занижена підвіска, потужніші гальма, спортивний обвіс.

Та найголовніше - дизайнерам вдалося зробити кузов на вигляд неймовірно легким і стильним. Це без сумніву один з найбільш елегантних великих баварців.
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Знайома незнайомка
Після зовнішніх оглядин чотириридверного купе потрапляєш у салон і розумієш... що сів у «п'ятірку». Кокпіт - один в один. Хоча мінусом я це назвати не можу. Бо перед очима шикарна віртуальна панель приладів, проекціний екран на лобовому склі, камери кругового огляду, баварець вміє розпізнавати голосові команди і жести, має систему нічного бачення та чимало асистуючої електроніки. Оскільки машина з М-пакетом, то в неї шикарні передні крісла.

Колісна база у "Джи Ті" така ж, як у «сімки», і ззаду місця достатньо для далеких подорожей. Спинки заднього ряду мають електроприводи, які змінюють кут нахилу. Тобто Gran Turismo виправдовує свою назву. «Великий туризм» даруватиме задоволення, бо "шістка" для цього пристосована краще, ніж, наприклад, п'ята серія.
6 секунд? Не вірю!
Коли проходить захват від дизайну, настає черга захоплюватися характером баварської техніки. Під капотом тестового чотиридверного купе - трилітровий дизель на 265 сил і 620 Номів.

Цей двигун ідеально пасує великому ліфтбеку. Хвилі обертального моменту невимушено прискорюють машину. Коли дивишся в технічні характеристики, то навіть не віриться, що до сотні розгін триває усього 6 секунд, а через 14 секунд стрілка спідометра показує вже 160. А де ж драма, де відчуття, що сидиш в ракеті, яка виходить на орбіту? Бо 6 секунд - це дуже швидко, це цифра, якою за моєї юності пишалися Ferrari! Вся справа в тому, що звукоізоляція в сучасних BMW вступила в змову з автоматом на 8 передач. Вони разом не дозволяють адекватно оцінити динаміку, вміло маскуючи швидкість. Цьому сприяє і відсутність аеродинамічних шумів, принаймні до 160 км/год.
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Саме через велетенський обертальний момент і відчуття, що машина з тобою важить не більшге півтонни, я би обирав сааме цей трилітровий дизель. До того ж навіть мої провокації не впливають на його аппетит, який не виходив за 8 літрів. Баварці ж в середньому декларують для нього 6,8 літрів.

Насправді, лише на рівній трасі розумієш, для кого створювали такий трилітровий дизель. Німці робили з нього пожирача автобанів з максимальною швидкістю, яка впирається в обмежувач на 250. Окремий комплімент - підвісці. Окрім звичних режимів Eco, та Sport є не тільки Comfort, а й Comfort Plus, в якому BMW просто заколисує пасажирів і який ідеально пасує для далеких подорожей. Це все завдяки пневматичній підвісці, яка також вміє в залежності від режиму збільшувати чи зменшувати кліренс. Але на швидкому серпантині краще одразу ж увімкнути Sport. Таке враження, що BMW миттєво напружує м'язи, автомат налаштовується на бойовий лад і немає жодного бажання втручатися в його роботу пелюстками під кермом. Щоправда в "Спорті" 630 GT хоч стає не тільки слухнянішим, але й жорсткішим. 20-дюймові диски з тоненькими спортивними шинами не дуже люблять нерівні дороги. І варто втрапити в одну з невеличких ямок, яких у нас вистачає, починаєш подумки шукати найближчий шиномонтаж. На щастя, гума виявилася міцною.
Емоції та раціо
Щоправда, коли добряче награєшся, починаєш думати, що мабуть і дволітрового дизеля би вистачило, тим паче, що він дешевший на цілий 318i. Адже з цим мотором машина коштує дорогувато - 2 мільйони 311 тисяч гривень. Це навіть дорожче ніж X5 зі схожою технікою. Звісно ж, «шістка» GT на 440 тисяч дорожча за аналогічний седан 5-ї серії. Зрозуміло, що оснащено GT багатше, наприклад вона має пневматичну підвіску, яка седану навіть за доплату недоступна.

Але обов'язково з повним приводом xDrive. Саме він перетворює "шістку" на всесезонний автомобіль - на ньому можна і в Буковель взимку чкурнути.

Загалом, ця "шістка" GT запам'яталася унікальним поєднанням слухняності та комфорту. На мою думку, це один з кращих характерів на планеті, який тепер ще й одягнули в дійсно ефектний кузов.
Фото: автора та BMW
Технічні характеристики
BMW 630d xDrive Gran Turismo
МОТОР
робочий об'єм 2993 см3, потужність 265 к.с. при 4000 об/хв., обертальний момент 620 Нм при 2000 об/хв.

ТРАНСМІСІЯ
Повний привід, 8-швидкісна автоматична коробка передач.

КУЗОВ
Ліфтбек, 5 дверей, 5 місць, габарити (довжина/ширина/висота): 5091/1902/1538 мм, база 3070 мм, споряджена маса 1880 кг, корисне навантаження 700 кг, об'єм багажника 610 л, об'єм бака 66 л

ПІДВІСКА
Підвіска незалежна пневматична. Шини: 225/35 R 20, кліренс 138 мм.

ХОДОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Максимальна швидкість 250 км/ч. Розгін до 100 км/год за 6,0 с. Витрата пального (місто/шосе/змішаний) 6,8/4,9/5,8 л/100 км

ЦІНА: 2 311 142 грн.
Технічні характеристики
BMW 630d xDrive Gran Turismo
МОТОР
робочий об'єм 2993 см3, потужність 265 к.с. при 4000 об/хв., обертальний момент 620 Нм при 2000 об/хв.

ТРАНСМІСІЯ
Повний привід, 8-швидкісна автоматична коробка передач.

КУЗОВ
Ліфтбек, 5 дверей, 5 місць, габарити (довжина/ширина/висота): 5091/1902/1538 мм, база 3070 мм, споряджена маса 1880 кг, корисне навантаження 700 кг, об'єм багажника 610 л, об'єм бака 66 л

ПІДВІСКА
Підвіска незалежна пневматична. Шини: 225/35 R 20, кліренс 138 мм.

ХОДОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Максимальна швидкість 250 км/ч. Розгін до 100 км/год за 6,0 с. Витрата пального (місто/шосе/змішаний) 6,8/4,9/5,8 л/100 км

ЦІНА: 2 311 142 грн.
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