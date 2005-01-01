Именно из-за огромного крутящего момента и ощущения, что машина с тобой весит не больше полтонны, я бы выбирал именно этот трехлитровый дизель. К тому же даже мои провокации не влияют на его аппетит, который не выходил за 8 литров. Баварцы же в среднем декларируют для него 6,8 литров.



На самом деле только на ровной трассе понимаешь, для кого создавали такой трехлитровый дизель. Немцы делали из него пожирателя автобанов с максимальной скоростью, которая упирается в ограничитель на 250. Отдельный комплимент – подвеске. Кроме привычных режимов Eco и Sport есть не только Comfort, но и Comfort Plus, в котором BMW просто убаюкивает пассажиров и идеально подходит для дальних путешествий. Это все благодаря пневматической подвеске, которая также умеет в зависимости от режима увеличивать или уменьшать клиренс. Но на быстром серпантине лучше сразу же включить Sport. Такое впечатление, что BMW мгновенно напрягает мышцы, автомат настраивается на боевой лад, и нет никакого желания вмешиваться в его работу лепестками под рулем. Правда, в "Спорте" 630 GT становится не только послушнее, но и жестче. 20-дюймовые диски с тонкими спортивными шинами не слишком любят неровные дороги. И стоит попасть в одну из небольших ямок, которых у нас хватает, начинаешь мысленно искать ближайший шиномонтаж. К счастью, резина оказалась крепкой.

