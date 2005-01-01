Туристический красавец
Тест-драйв BMW 630d xDrive GT









Туристический красавец
Тест-драйв BMW 630d xDrive GT









Автор: Сергей Волощенко
Трудно представить, но еще каких-то 30 лет назад линейка моделей BMW состояла всего из шести моделей. А сегодня их около двадцати. Кажется, не осталось ни одной свободной ниши. Поиск новых сегментов позволяет совместить в машинах особенности и преимущества различных классов, однако не всегда они становятся элегантными.
Когда в 2009 году вышла "пятерка" GT, она казалась смесью седана 5-й серии и Х6. У нее было много практических преимуществ – просторный салон, огромный багажник, который открывается как у лифтбека. Но корма 5 GT была визуально немного слишком тяжелой. Поэтому поклонники марки, которые привыкли ценить эстетику не меньше, чем драйв, ждали чего-то более выразительного.
Стильная «одежда» практичности
Баварцы быстро усвоили урок и новое поколение Gran Turismo - это уже гораздо больше, чем "пятерка" с кузовом лифтбек. Во-первых, этот Gran Turismo сменил индекс. Теперь он уже не "пятая", а "шестая" серия. Во-вторых, несмотря на то, что создана она на основе техники "пятерки", в GT мало общих дизайнерских решений от седана.
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У 6 GT новый капот, бамперы, оптика и, разумеется, корма. В передних крыльях – отверстия Air Breathers, направляющие воздушный поток в арки, а над кормой его формирует активное антикрыло. Оно может эффектно выезжать на скорости, или когда драйвер нажмет кнопку.

Дизайнеры сделали "Джи Ти" длиннее и ниже предыдущей версии. И "вытянули" корму. Поэтому теперь в багажник влезает на 110 литров больше, и он стал вместительнее, чем в "пятерке" и даже чем в 7-й серии. Кроме того, в двери багажника есть электропривод, который можно активировать, проведя ногой под бампером.

У этого четырехдверного купе – эффектные двери без рамок. К тому же у нас машина с М-пакетом, а это – заниженная подвеска, мощные тормоза, спортивный обвес.

Но самое главное – дизайнерам удалось сделать кузов на вид невероятно легким и стильным. Это без сомнения один из самых элегантных больших баварцев.
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Знакомая незнакомка
После внешнего осмотра четырехдверного купе попадаешь в салон и понимаешь... что сел в "пятерку". Кокпит – один в один. Хотя минусом я это назвать не могу. Потому что перед глазами – шикарная виртуальная панель приборов, проекционный экран на лобовом стекле, камеры кругового обзора, баварец умеет распознавать голосовые команды и жесты, имеет систему ночного видения и много ассистирующей электроники. Поскольку машина с М-пакетом, то у нее шикарные передние кресла.

Колесная база у "Джи Ти" такая же, как у "семерки", и сзади места достаточно для дальних путешествий. Спинки заднего ряда оснащены электроприводами, которые изменяют угол наклона. То есть Gran Turismo оправдывает свое название. "Большой туризм" будет дарить удовольствие, потому что "шестерка" для этого приспособлена лучше, чем, например, пятая серия.
6 секунд? Не верю!
Когда проходит восторг от дизайна, наступает очередь восторгаться характером баварской техники. Под капотом тестового четырехдверного купе – трехлитровый дизель на 265 сил и 620 ньютонов.

Этот двигатель идеально подходит большому лифтбеку. Волны крутящего момента непринужденно ускоряют машину. Когда смотришь в технические характеристики, то даже не верится, что до сотни разгон происходит всего за 6 секунд, а через 14 секунд стрелка спидометра показывает уже 160. А где же драма, где ощущение, что сидишь в ракете, которая выходит на орбиту? Потому что 6 секунд – это очень быстро, это цифра, которой на моей юности гордились Ferrari! Все дело в том, что звукоизоляция в современных BMW вступила в сговор с автоматом на 8 передач. Они вместе не позволяют адекватно оценить динамику, умело маскируя скорость. Этому способствует и отсутствие аэродинамических шумов, по крайней мере, до 160 км/ч.
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Именно из-за огромного крутящего момента и ощущения, что машина с тобой весит не больше полтонны, я бы выбирал именно этот трехлитровый дизель. К тому же даже мои провокации не влияют на его аппетит, который не выходил за 8 литров. Баварцы же в среднем декларируют для него 6,8 литров.

На самом деле только на ровной трассе понимаешь, для кого создавали такой трехлитровый дизель. Немцы делали из него пожирателя автобанов с максимальной скоростью, которая упирается в ограничитель на 250. Отдельный комплимент – подвеске. Кроме привычных режимов Eco и Sport есть не только Comfort, но и Comfort Plus, в котором BMW просто убаюкивает пассажиров и идеально подходит для дальних путешествий. Это все благодаря пневматической подвеске, которая также умеет в зависимости от режима увеличивать или уменьшать клиренс. Но на быстром серпантине лучше сразу же включить Sport. Такое впечатление, что BMW мгновенно напрягает мышцы, автомат настраивается на боевой лад, и нет никакого желания вмешиваться в его работу лепестками под рулем. Правда, в "Спорте" 630 GT становится не только послушнее, но и жестче. 20-дюймовые диски с тонкими спортивными шинами не слишком любят неровные дороги. И стоит попасть в одну из небольших ямок, которых у нас хватает, начинаешь мысленно искать ближайший шиномонтаж. К счастью, резина оказалась крепкой.
Эмоции и рацио
Правда, если хорошенько наиграешься, начинаешь думать, что видимо и двухлитрового дизеля бы хватило, тем более, что он дешевле на целый 318i. Ведь с этим мотором машина стоит дороговато – 2 миллиона 311 тысяч гривен. Это даже дороже, чем X5 с похожей техникой. Конечно же, "шестерка" GT на 440 тысяч дороже аналогичного седана 5-й серии. Понятно, что оснащенная GT богаче, например, она имеет пневматическую подвеску, которая седану даже за доплату недоступна.

Но обязательно с полным приводом xDrive. Именно он превращает "шестерку" на всесезонный автомобиль – на нем можно и в Буковель зимой рвануть.

В общем, эта "шестерка" GT запомнилась уникальным сочетанием управляемости и комфорта. По моему мнению, это один из лучших характеров на планете, который теперь еще и одели в действительно эффектный кузов.
Фото: автора и BMW
Технические характеристики
BMW 630d xDrive Gran Turismo
МОТОР
рабочий объем 2993 см3, мощность 265 л.с. при 4000 об/мин., крутящий момент 620 Нм при 2000 об/мин.

ТРАНСМИССИЯ
Полный привод, 8-скоростная автоматическая коробка передач.

КУЗОВ
Лифтбек, 5 дверей, 5 мест, габариты (длина/ширина/высота): 5091/1902/1538 мм, база 3070 мм, снаряженная масса 1880 кг, полезная нагрузка 700 кг, объем багажника 610 л, объем бака 66 л

ПОДВЕСКА
Подвеска независимая пневматическая. Шины: 225/35 R 20, клиренс 138 мм.

ХОДОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Максимальная скорость 250 км/ч. Разгон до 100 км/ч за 6,0 с. Расход топлива (город/шоссе/смешанный) 6,8/4,9/5,8 л/100 км

ЦЕНА: 2 311 142 грн.
Технические характеристики
BMW 630d xDrive Gran Turismo
МОТОР
рабочий объем 2993 см3, мощность 265 л.с. при 4000 об/мин., крутящий момент 620 Нм при 2000 об/мин.

ТРАНСМИССИЯ
Полный привод, 8-скоростная автоматическая коробка передач.

КУЗОВ
Лифтбек, 5 дверей, 5 мест, габариты (длина/ширина/высота): 5091/1902/1538 мм, база 3070 мм, снаряженная масса 1880 кг, полезная нагрузка 700 кг, объем багажника 610 л, объем бака 66 л

ПОДВЕСКА
Подвеска независимая пневматическая. Шины: 225/35 R 20, клиренс 138 мм.

ХОДОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Максимальная скорость 250 км/ч. Разгон до 100 км/ч за 6,0 с. Расход топлива (город/шоссе/смешанный) 6,8/4,9/5,8 л/100 км

ЦЕНА: 2 311 142 грн.
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