МОТОР
рабочий объем 2993 см3, мощность 265 л.с. при 4000 об/мин., крутящий момент 620 Нм при 2000 об/мин.
ТРАНСМИССИЯ
Полный привод, 8-скоростная автоматическая коробка передач.
КУЗОВ
Лифтбек, 5 дверей, 5 мест, габариты (длина/ширина/высота): 5091/1902/1538 мм, база 3070 мм, снаряженная масса 1880 кг, полезная нагрузка 700 кг, объем багажника 610 л, объем бака 66 л
ПОДВЕСКА
Подвеска независимая пневматическая. Шины: 225/35 R 20, клиренс 138 мм.
ХОДОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Максимальная скорость 250 км/ч. Разгон до 100 км/ч за 6,0 с. Расход топлива (город/шоссе/смешанный) 6,8/4,9/5,8 л/100 км
ЦЕНА: 2 311 142 грн.