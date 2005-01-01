Тому з особливим інтересом пересідаю за кермо найпотужнішого Х3. М40і з його неймовірно динамікою - 4,8 секунди до сотні на розгонах, здається дійсно крутим. У нього під капотом бензинова трилітрова «шістка» з двома турбінами в 360 сил. Це майже «емка»!



Особливо цікаво виглядає вправа «стрибок вперед» на німецьких безлімітних автобанах. Ось ти неквапливо викочуєшся на автобан, дивишся у ліве дзеркало і перевіряєш, що нікого немає позаду. Тоді вмикаєш режим Sport і просто вдавлюєш педаль газу в підлогу. У відповідь мотор огризається металічним лязкотом і ти тільки встигаєш відслідковувати політ стрілки спідометра. 140, 180, 220, 250 км/год, поки не впираєшся в корму якогось «Мерседеса», який теж їде нівроку, але просто скинув темп.



Німці не приховують, що, готують справжню «Емку» Х3, але я не знаю, кому потрібно ще більше. Хіба що тим, хто на автобані влаштовуватиме перегони з Porsche 911 чи E63 AMG. Стартує SUV, наче випущений з велетенської рогатки. А ще паморочиться в голові від звуку, коли він «відстрілюється» вихлопною під час кожного перемикання. Це звук для мене найприємніший у світі!



Керується Х3 М40і як справжня емка. Я не розділяю нарікань своїх колег, які критикують його за жорсткість підвіски. Як на мене, це одна з найкомфортніших версій від М-Performance. Зрозуміло, що дизельні машини м'якше їдуть, але навіть М40і показує, що успадкував від платформи седанів 5-ї та 7-ї серії королівський комфорт.



Тобто, намотавши кілька сотень кілометрів дорогами Німеччини та Австрії, я закохався в «майже емку». Кайф ще й в тому, що Х3 дозволяє повністю вимкнути систему курсової стабілізації і насолоджуватися зрозумілою роботою «ікс-драйву» під час дрифтів на снігу.