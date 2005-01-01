МОТОР
робочий об'єм 2979 см3, потужність 431 к.с. при 5500 об/хв., обертальний момент 550 Нм при 1850 об/хв.
ТРАНСМІСІЯ
Задній привод, 7-швидкісна роботизована коробка передач.
КУЗОВ
Купе, 2 дверей, 4 місця, габарити (довжина/ширина/висота): 4671/1870/1383 мм, база 2812 мм, споряджена маса 1572 кг, корисне навантаження 468 кг, об'єм багажника 445 л, об'єм бака 60 л.
ПІДВІСКА
Підвіска: передня МакФерсон, задня – незалежна, багатоважільна. Шини передні 255/40 R 18, задні: 275/40 R 18
ХОДОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Максимальна швидкість 250 км/ч. Розгін до 100 км/год за 4,3 с. Витрата пального (місто/шосе/змішаний): 12,0/6,9/8,8 л/100 км.
ЦІНА: 2 338 299 грн.