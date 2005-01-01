МОТОР
рабочий объем 2979 см3, мощность 431 к.с. при 5500 об/мин., крутящий момент 550 Нм при 1850 об/мин.
ТРАНСМИССИЯ
Задний привод, 7-скоростная роботизированная коробка передач
КУЗОВ
Купе, 2 двери, 4 места, габариты (длина/ширина/высота): 4671/1870/1383 мм, база 2812 мм, снаряженная масса 1572 кг, полезная нагрузка 468 кг, объем багажника 445 л, объем бака 60 л.
ПОДВЕСКА
Подвеска: передняя МакФерсон, задняя – независимая, многорычажная. Шины передние 255/40 R 18, задние: 275/40 R 18
ХОДОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Максимальная скорость 250 км/ч. Разгон до 100 км/ч за 4,3 сек. Расход горючего (город/шоссе/смешанный): 12,0/6,9/8,8 л/100 км.
ЦЕНА: 2 338 299 грн.