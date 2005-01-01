Аперитив со льдом
Тест-драйв BMW X3 и дрифт на BMW M4
Аперитив со льдом
Тест-драйв BMW X3 и дрифт
на BMW M4
Автор: Сергей Волощенко
Может ли кроссовер ехать так, как «заряженный» автомобиль? И как научиться поворачивать автомобиль, если не крутить в нем руль? Обо всем этом узнали журналисты «Авто24» на мероприятии BMW Driving Experience в Альпах.
Я много раз бывал в Мюнхене, но впервые застал его не только покрытым снегом, но и с сильными морозами, которые доходили до минус двадцати. Поэтому, перебежав от терминала аэропорта несколько сотен метров, успел подмерзнуть, пока садился в новый BMW X3.

На парковке уже ждали несколько машин и можно было выбирать из трех версий: базового двухлитрового дизеля, его трехлитровой версии и топового бензинового варианта М40і.
С малого - до самого мощного
Решил начать с самого простого дизеля на 190 сил. Уже первые километры за рулем новичка мюнхенскими дорогами доказали, что Х3 не скрывает происхождения, ведь построен он на платформе CLAR, которую использовали для седанов 5-й и 7-й серий. То есть с комфортом здесь все в порядке. Это, безусловно, самый приятный на ходу кроссовер за историю модели. Но при этом он воспринимается очень оживленным не только на автобанах, но и на горных серпантинах.
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Двухлитровик за счет богатырской тяги в 400 нм ловко маскирует скромный объем: его двухтонной машине хватает «с головой».

Но время повышать градус, поэтому перепрыгиваю в трехлитровый дизель. И сразу понимаю, что здесь силы значительно больше, потому что «по паспорту» у него 265 сил и 620 Нм.

Бархатное звучание дизельной «шестерки» не спутаешь ни с чем. А ускорение накатывается волнами. Причем не важно, с какой скорости ты хочешь разогнаться, - дизель делает это так непринужденно, будто машина весит на тонну меньше. И при этом по дороге он стелется значительно приятнее. Дополнительная масса наградила его ход солидностью.

Пожалуй, именно этот мотор я бы предпочел, если бы выбирал Х3 для себя. Но сначала заглядываю в прайс. И понимаю, что «трехлитровик» (от 1 млн. 924 тыс. грн.) на полмиллиона гривен дороже двухлитровой машины (от 1 млн. 393 тыс. грн.). Это, мягко говоря, немало. И больше всего меня поразило то, что дизельная «шестерка» на 15 тысяч дороже и топового бензинового варианта Х3 М40і (от 1 млн. 908 тыс. грн.) А это уже откровенный перебор.
Спорткар в кузове SUV
Поэтому с особым интересом пересаживаюсь за руль мощнейшего Х3. М40і с его невероятной динамикой - 4,8 секунды до сотни на разгонах, кажется действительно крутым. У него под капотом бензиновая трехлитровая «шестерка» с двумя турбинами в 360 сил. Это почти «эмка»!

Особенно интересно выглядит упражнение «прыжок вперед» на немецких безлимитных автобанах. Вот ты неторопливо выкатываешься на автобан, смотришь в левое зеркало и проверяешь, что никого нет позади. Затем включаешь режим Sport и просто вдавливаешь педаль газа в пол. В ответ мотор огрызается металлическим скрежетом, и ты только успеваешь отслеживать полет стрелки спидометра. 140, 180, 220, 250 км/ч, пока не упираешься в корму какого-то «Мерседеса», который тоже летит, просто немного сбросил темп.

Немцы не скрывают, что готовят настоящую «Эмку» Х3, но я не знаю, кому нужно еще больше. Разве что тем, кто на автобане будет устраивать гонки с Porsche 911 или E63 AMG. Стартует SUV, словно выпущенный из огромной рогатки. А еще кружится голова от звука, когда он «отстреливается» выхлопной во время каждого переключения. Это звук для меня самый приятный в мире!

Управляется Х3 М40і как настоящая эмка. Я не разделяю сетований своих коллег, которые критикуют его за жесткость подвески. Как по мне, это одна из самых комфортных версий от М-Performance. Понятно, что дизельные машины мягче едут, но даже М40і показывает, что унаследовал от платформы седанов 5-й и 7-й серии королевский комфорт.

То есть, намотав несколько сотен километров по дорогам Германии и Австрии, я влюбился в «эмку». Кайф еще и в том, что Х3 позволяет полностью отключить систему курсовой стабилизации и наслаждаться понятной работой «икс-драйва» во время дрифтов на снегу.
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Настоящее приключение
Но настоящий дрифт был впереди. Потому что Х3 был только аперетивом и разогревал меня перед основным, очень острым блюдом. Это «блюдо» - тренировочный полигон BMW в Альпах, где немецкие инструкторы предложили мне пройти курс дрифтования на заднеприводных М4.
Вскарабкавшись высоко в Альпы, мы посетили центр, где BMW устраивает, так сказать, «курсы повышения квалификации на льду» для своих клиентов. Это школа BMW Driving Experience, где для нас устроили курс дрифтования на снегу.

Перед офисом нас ждали с десяток новеньких BMW M4 и уже только это заставляло затаить дыхание. Ведь M4 – это настоящий «дрифтомобиль»: 431 сила под капотом, задний привод, роботизированная КП, активный задний дифференциал, зимние нешипованные шины. То что надо!

Правда, одни из самых быстрых BMW, которые способны брать сотню за 4,3 секунды, здесь загнаны в условия, в которых они не смогут реализовать ни максимальный разгон, ни высокую скорость. Поскольку главная ценность купе на сегодня - это послушание на скользкой дороге, благодаря балансу веса в 50/50 и чувствительности автомобиля.
Техника дрифта на заднем приводе
Для начала мы просто «притирались» к машине. Далее - включаем режим Sport Plus (при этом выключена электроника DSC, ручной режим переключения передач) - и вперед.

Задачей было овладеть дрифтованием, то есть контролировать избыточные повороты, используя их как оружие для прохождения скользких виражей. На входе в поворот немного поворачиваешь руль, коротким движением педали газа срываешь колеса в пробуксовку, вызывая занос, а затем пульсирующими движениями правой ноги держишь нужную амплитуду заноса.
Первая основная ошибка – слишком много газа, то есть сильнее чем надо нажал, или вообще не отпустил газ. Автомобиль сразу разворачивает. К счастью, это уже далеко не первый такой мой курс, но даже мое купе не раз разворачивало, когда заигрываешься на такой площадке.

Другая ошибка, о которой напоминают инструкторы, - это даже не медленное вращение руля, а упрямое намерение смотреть на препятствие. Ведь куда смотришь - туда и едешь. Смотреть нужно исключительно на траекторию движения, туда, где хочешь, чтобы оказалась машина.

Более того, еще раз понимаешь, что на скользкой дороге поворот руля часто ничего не дает. Надо понимать, что многое зависит от загрузки колес и поворачивать приходится исключительно газом. Сбросил, вызвал занос, в нем и повернул. Перестал вращаться вокруг собственной оси, прибавил газу. И так постоянно.
Ощущение авто – на высоте
После нескольких часов активного вращения руля отдельные фигурки, среди которых были змейки, большие круги и даже участки, объединили в один огромный дрифт-паркур и... «полетели»! Скорости выросли, стало интереснее, но за это время снег успели раскатать в лед, поэтому местами шины не имели никакого сцепления и приходилось такие участки «проползать».

Но честь и хвала M4! Это шикарный автомобиль даже для зимы. Несмотря на турбомотор, тяга нарастает очень линейно и ее легко дозировать, активный дифференциал с электронной блокировкой от предыдущего М5 позволяет реализовать 550 Нм даже здесь. Разумеется, не полностью, но главное, что прогнозируемо. Плюс подвеска, которая даже на разбитых змейках оставалась почти такой же комфортной, как на обычной «тройке» или «четверке».
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Полный привод побеждает!
Когда стало понятно, что этот курс подходит к концу и вот-вот придется покидать полигон, инструкторы дали возможность сравнить и почувствовать, как на этой поверхности работает полный привод, пересадив нас в Х3. И все сразу стало ясно.
Да M4, – один из лучших автомобилей, но на скользком у него никаких шансов против xDrive. «Икс третьи» подняли планку скоростей почти вдвое, выросла не только динамика разгона, но и сцепление колес в повороте.

Наглядная разница впечатлила! Так же как и сам курс. Это прекрасная возможность для клиентов, настоящих фанатов езды, провести день в Альпах рядом с горнолыжным курортом и понять всю магию характера BMW.

А у моих друзей сложилось впечатление, что нас готовили, как коллег для Джеймса Бонда.
Наш «полицейский разворот» инструкторы BMW называли «поворот спецагента». А в конце действа подняли градус, сменив горячие купе на действительно шпионский транспорт – вертолет, из которого мы смогли увидеть красоту Альп и нашу трассу. И, оценивая с высоты птичьего полета количество лыжников на курорте Pitztal, я понял что моим любимым зимним видом спорта все-таки остается дрифт на автомобилях.
Фото: Гюнтер Шмид

Технические характеристики
BMW X3 М40i
МОТОР
рабочий объем 2998 см3, мощность 360 к.с. при 5500 об/мин., крутящий момент 500 Нм при 1520 об/мин.

ТРАНСМИССИЯ
Полный привод, 8-скоростная автоматическая коробка передач.

КУЗОВ
Универсал, 5 дверей, 5 мест, габариты (длина/ширина/высота): 4716/1897/1676 мм, база 2864 мм, клиренс 204 мм, снаряженная масса 1885 кг, полезная нагрузка-560 кг, объем багажника 550 л, объем бака 65 л.

ПОДВЕСКА
Подвеска независимая МакФерсон/многорычажная. Шины: 245/45 R 20

ХОДОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Максимальная скорость 250 км/ч. Разгон до 100 км/ч за 4,8 сек. Расход горючего (город/шоссе/смешанный): 11,7/7,5/8,9 л/100 км.

ЦЕНА: 1 908 952 грн.
Технические характеристики
BMW X3 М40i
МОТОР
рабочий объем 2998 см3, мощность 360 к.с. при 5500 об/мин., крутящий момент 500 Нм при 1520 об/мин.

ТРАНСМИССИЯ
Полный привод, 8-скоростная автоматическая коробка передач.

КУЗОВ
Универсал, 5 дверей, 5 мест, габариты (длина/ширина/высота): 4716/1897/1676 мм, база 2864 мм, клиренс 204 мм, снаряженная масса 1885 кг, полезная нагрузка-560 кг, объем багажника 550 л, объем бака 65 л.

ПОДВЕСКА
Подвеска независимая МакФерсон/многорычажная. Шины: 245/45 R 20

ХОДОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Максимальная скорость 250 км/ч. Разгон до 100 км/ч за 4,8 сек. Расход горючего (город/шоссе/смешанный): 11,7/7,5/8,9 л/100 км.

ЦЕНА: 1 908 952 грн.
Технические характеристики
BMW M4
МОТОР
рабочий объем 2979 см3, мощность 431 к.с. при 5500 об/мин., крутящий момент 550 Нм при 1850 об/мин.

ТРАНСМИССИЯ
Задний привод, 7-скоростная роботизированная коробка передач

КУЗОВ
Купе, 2 двери, 4 места, габариты (длина/ширина/высота): 4671/1870/1383 мм, база 2812 мм, снаряженная масса 1572 кг, полезная нагрузка 468 кг, объем багажника 445 л, объем бака 60 л.

ПОДВЕСКА
Подвеска: передняя МакФерсон, задняя – независимая, многорычажная. Шины передние 255/40 R 18, задние: 275/40 R 18

ХОДОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Максимальная скорость 250 км/ч. Разгон до 100 км/ч за 4,3 сек. Расход горючего (город/шоссе/смешанный): 12,0/6,9/8,8 л/100 км.

ЦЕНА: 2 338 299 грн.
Технические характеристики
BMW M4
МОТОР
рабочий объем 2979 см3, мощность 431 к.с. при 5500 об/мин., крутящий момент 550 Нм при 1850 об/мин.

ТРАНСМИССИЯ
Задний привод, 7-скоростная роботизированная коробка передач

КУЗОВ
Купе, 2 двери, 4 места, габариты (длина/ширина/высота): 4671/1870/1383 мм, база 2812 мм, снаряженная масса 1572 кг, полезная нагрузка 468 кг, объем багажника 445 л, объем бака 60 л.

ПОДВЕСКА
Подвеска: передняя МакФерсон, задняя – независимая, многорычажная. Шины передние 255/40 R 18, задние: 275/40 R 18

ХОДОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Максимальная скорость 250 км/ч. Разгон до 100 км/ч за 4,3 сек. Расход горючего (город/шоссе/смешанный): 12,0/6,9/8,8 л/100 км.

ЦЕНА: 2 338 299 грн.
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