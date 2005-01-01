Поэтому с особым интересом пересаживаюсь за руль мощнейшего Х3. М40і с его невероятной динамикой - 4,8 секунды до сотни на разгонах, кажется действительно крутым. У него под капотом бензиновая трехлитровая «шестерка» с двумя турбинами в 360 сил. Это почти «эмка»!



Особенно интересно выглядит упражнение «прыжок вперед» на немецких безлимитных автобанах. Вот ты неторопливо выкатываешься на автобан, смотришь в левое зеркало и проверяешь, что никого нет позади. Затем включаешь режим Sport и просто вдавливаешь педаль газа в пол. В ответ мотор огрызается металлическим скрежетом, и ты только успеваешь отслеживать полет стрелки спидометра. 140, 180, 220, 250 км/ч, пока не упираешься в корму какого-то «Мерседеса», который тоже летит, просто немного сбросил темп.



Немцы не скрывают, что готовят настоящую «Эмку» Х3, но я не знаю, кому нужно еще больше. Разве что тем, кто на автобане будет устраивать гонки с Porsche 911 или E63 AMG. Стартует SUV, словно выпущенный из огромной рогатки. А еще кружится голова от звука, когда он «отстреливается» выхлопной во время каждого переключения. Это звук для меня самый приятный в мире!



Управляется Х3 М40і как настоящая эмка. Я не разделяю сетований своих коллег, которые критикуют его за жесткость подвески. Как по мне, это одна из самых комфортных версий от М-Performance. Понятно, что дизельные машины мягче едут, но даже М40і показывает, что унаследовал от платформы седанов 5-й и 7-й серии королевский комфорт.



То есть, намотав несколько сотен километров по дорогам Германии и Австрии, я влюбился в «эмку». Кайф еще и в том, что Х3 позволяет полностью отключить систему курсовой стабилизации и наслаждаться понятной работой «икс-драйва» во время дрифтов на снегу.

