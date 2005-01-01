МОТОР
Робочий об'єм 2993 см3, потужність 326 к.с. при 4400 об/хв., обертальний момент 680 Нм при 1750 об/хв.
ТРАНСМІСІЯ
Повний привід, 8-швидкісна автоматична коробка передач.
КУЗОВ
Хетчбек, 5 дверей, 5 місць, габарити (довжина/ширина/висота): 4752/1918/1621 мм, база 2864 мм, споряджена маса 1815 кг, корисне навантаження 640 кг, об'єм багажника 525 л, об'єм бака 65 л, кліренс 204 мм.
ПІДВІСКА
Передня незалежна МакФерсон/задня незалежна багатоважільна. Шини передні: 245/45 R 20 шини задні: 275/40 R 20
ХОДОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Максимальна швидкість 250 км/ч. Розгін до 100 км/год за 4,9 с. Витрата пального (місто/шосе/змішаний): 7,4/6,1/6,5 л/100 км.
ЦІНА: 2 428 654 грн.