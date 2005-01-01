Проте це все - забавки. Найцікавіше було попереду. У BMW Performance Center є відносно невеликий власний трек. Звісно , не «формульна» траса, але місцями доволі інтригуючий, аби зрозуміти характер X4. Деякі віражі мають суттєвий перепад висоти, що додає «перцю».



Кілька кіл за інструктором для знайомства з треком, і погнали! DSC вимкнена, випускна система в режимі Sport гарчить так, як не очікуєш від дизеля. 680 номів хвилею накочуються з низів, а автомат вміло перебирає передачі, принаймні краще, ніж намагаєшся це робити пелюстками під кермом.



Перше, що вражає, то це як шини Yokohama тримають до останнього. Завдяки їм Х4 занадто слухняно для кросовера пірнає у віражі. Ось він, справжній баварський характер! Навіть гальмуючи, в останню мить розумієш, що М-гальма встигнуть зупинити 1,8-тонний автомобіль, а повний привід Х-Drive, навіть без електронного нашийника, втримає машину на курсі. На виході зі швидкого віражу Х4 місцями встигає мотнути хвостом, але це тільки додає кайфу.

