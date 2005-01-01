Супердизель з-за океану
Тест-драйв BMW X4




















Супердизель з-за океану
Тест-драйв BMW X4
Автор: Сергій Волощенко
Кросовери BMW з позначкою Х для всього світу, навіть для Німеччини, виготовляють у США, місті Спартанбург (штат Південна Кароліна). Від України це 20 годин льоту, з трьома-чотирма пересадками. Однак на які жертви не підеш, щоб першим познайомитися з новим поколінням BMW X4!
Х4 - середня модель з-поміж баварських купе-кросоверів, або Sports Activity Coupe, яка випускається уже чотири роки. З тих пір продано більше двохсот тисяч таких авто, а зараз BMW представила нову генерацію, майже одразу ж після появи одноплатформенного Х3. Чим він «візьме» покупців, окрім яскравого дизайну? Дізнаємось у Спартанбурзі, адже тут окрім заводу існує дуже непростий, а тому цікавий випробувальний трек.
Ця заповітна буква М
Навіть порівнюючи характеристики нового та попереднього «ікс четвертого», я розумію, що новинка буде їхати краще. Адже машина легша на 50 кг завдяки алюмінію в підвісці, має кращу аеродинаміку, ідеальне розподілення мас по осях 50:50 і ширшу колію. А ще - нижчий центр ваги.

Але і це ще не все. Щоб підкреслити спортивний характер цього кросоверу, баварці пропонують його у трьох версіях: xLine, M Sport та M Sport X. Помітили? У двох з них присутня та «магічна» буква М, яка в сполученні з брендом BMW означає спортивний характер, тобто масу задоволення за кермом.
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Перед полігоном BMW Performance Center в Спартанбурзі вишикувалася вся лінійка «іксів». І хоча Х4 створили на платформі Х3, в них багато відмінностей. Так само, як і від попередника.

Новий «ікс чотири» довший за минулу генерацію на 8 см, на 4 см ширший і трохи нижчий. Через це силует здається більш витягнутим. У новачка дуже стильна корма. На мій погляд, вона значно граційніша, аніж у минулої версії. Можливо, так здається завдяки вузеньким світлодіодним ліхтарям, які сильно відрізняють цей BMW від інших.
Крім цього, у нового Х4 дві випускних труби і електропривід дверей багажника вже у базі. Кросовер оснащений акустичним вітровим склом, яке краще ізолює салон від шумів. В решітці радіатора - активні заслінки, які на швидкості покращують аеродинаміку.

В ефектному салоні впадає в око новий інтерфейс мультимедійної системи на 10-дюймовому центральному екрані і кольоровий проекційний дисплей на лобовому склі. Плюс шикарні спортивні крісла з потужною боковою підтримкою. Незважаючи на скошений дах, на задньому ряду не тісно. Плюс цей кросовер з формами купе лишається вельми практичним, бо вміщує в багажник 525 літрів. Але туди я навіть не зазирав. Не було часу.
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Чорний у червоному
Щоб перевірити, наскільки купеподібний кросовер має право носити шильник М, беремо на тест найбільш яскравого представника – червоний

Х4 М40d. Так, це не помилка, вперше в історії бренду німці випустили спортивну версію з дизельним мотором.

Окрім трилітрового дизеля, який видає 326 сил і велетенські 680 номів тяги вже з 1750 обертів, «емка» має ще й спортивну ходову. У неї затиснута і нижча підвіска M Sport, потужніші гальма, адаптивні амортизатори та спортивне кермо, яке комфортне на малих швидкостях і гостре при високому темпі. Увесь цей коктейль весело набирає сотню менше ніж за 5 секунд і азартно кидається у віражі.

Спочатку нас випустили на мокре коло. Ця вправа мусила довести, що Х4 зберіг справжній «баварський» характер, адже момент між колесами розподіляється з акцентом на задню вісь. Тому на мокрому покритті драйвери мали можливість спочатку спробувати проїхатися з увімкненою електронікою, коли Х4 міцно чіпляється усіма колесами, придушуючи сковзання.
Наступна вправа - коротким рухом натискаємо кнопку DSC, щоб електроніка перейшла у половинчастий режим, допускаючи незначні заноси.

А от коли повністю вимкнути електронний обмежувач, тоді блокується задній активний диференціал. І це на мокрому покритті наділяє кросовер неймовірною здатністю… дрифтувати. В цьому випадку на перший план вже виходить не вміння Х4 ставати боком, а навички керування, аби втримати його на дузі в заносі. Але як тільки-но потрапляєш на недостатньо мокру ділянку, широченні задні колеса міцно чіпляються за асфальт і дрифт доводиться розпочинати знову.
А тепер – десерт!
Проте це все - забавки. Найцікавіше було попереду. У BMW Performance Center є відносно невеликий власний трек. Звісно , не «формульна» траса, але місцями доволі інтригуючий, аби зрозуміти характер X4. Деякі віражі мають суттєвий перепад висоти, що додає «перцю».

Кілька кіл за інструктором для знайомства з треком, і погнали! DSC вимкнена, випускна система в режимі Sport гарчить так, як не очікуєш від дизеля. 680 номів хвилею накочуються з низів, а автомат вміло перебирає передачі, принаймні краще, ніж намагаєшся це робити пелюстками під кермом.

Перше, що вражає, то це як шини Yokohama тримають до останнього. Завдяки їм Х4 занадто слухняно для кросовера пірнає у віражі. Ось він, справжній баварський характер! Навіть гальмуючи, в останню мить розумієш, що М-гальма встигнуть зупинити 1,8-тонний автомобіль, а повний привід Х-Drive, навіть без електронного нашийника, втримає машину на курсі. На виході зі швидкого віражу Х4 місцями встигає мотнути хвостом, але це тільки додає кайфу.
Справжня «емка»
Так, баварцям вдалося довести, що незалежно від місця виробництва BMW та належності до модного класу кросоверів, характер у баварських машин залишається незмінним. А завдяки використанню новітніх технологій, цей азартний характер дарує власнику ще більше яскравих вражень від управління.

А як щодо супердизеля на М-версії? Так, він крутий, може навіть крутіший за бензинову «емку». У дизеля більше «моменту», він економічніший, бо вкладається в 6,5-7,4 літрів на сотню. Але в Україні версія з таким силовим агрегатом на півмільйона гривень дорожча за аналогічний бензиновий M40i. Мабуть, ця дизельна суперзброя все ж більше адресована європейським покупцям. На місці наших любителів швидких Х4 я обираю бензинову «емку».
Детальніше про модель
Фото: BMW

Технічні характеристики
BMW X4 M40d
МОТОР
Робочий об'єм 2993 см3, потужність 326 к.с. при 4400 об/хв., обертальний момент 680 Нм при 1750 об/хв.

ТРАНСМІСІЯ
Повний привід, 8-швидкісна автоматична коробка передач.

КУЗОВ
Хетчбек, 5 дверей, 5 місць, габарити (довжина/ширина/висота): 4752/1918/1621 мм, база 2864 мм, споряджена маса 1815 кг, корисне навантаження 640 кг, об'єм багажника 525 л, об'єм бака 65 л, кліренс 204 мм.

ПІДВІСКА
Передня незалежна МакФерсон/задня незалежна багатоважільна. Шини передні: 245/45 R 20 шини задні: 275/40 R 20

ХОДОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Максимальна швидкість 250 км/ч. Розгін до 100 км/год за 4,9 с. Витрата пального (місто/шосе/змішаний): 7,4/6,1/6,5 л/100 км.

ЦІНА: 2 428 654 грн.
Технічні характеристики
BMW X4 M40d
МОТОР
Робочий об'єм 2993 см3, потужність 326 к.с. при 4400 об/хв., обертальний момент 680 Нм при 1750 об/хв.

ТРАНСМІСІЯ
Повний привід, 8-швидкісна автоматична коробка передач.

КУЗОВ
Хетчбек, 5 дверей, 5 місць, габарити (довжина/ширина/висота): 4752/1918/1621 мм, база 2864 мм, споряджена маса 1815 кг, корисне навантаження 640 кг, об'єм багажника 525 л, об'єм бака 65 л, кліренс 204 мм.

ПІДВІСКА
Передня незалежна МакФерсон/задня незалежна багатоважільна. Шини передні: 245/45 R 20 шини задні: 275/40 R 20

ХОДОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Максимальна швидкість 250 км/ч. Розгін до 100 км/год за 4,9 с. Витрата пального (місто/шосе/змішаний): 7,4/6,1/6,5 л/100 км.

ЦІНА: 2 428 654 грн.
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