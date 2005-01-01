МОТОР
Дизельний 4-циліндровий, турбо, робочий об'єм 1560 см3, потужність 100 к.с. при 3750 об/хв., обертальний момент 254 Нм при 1750 об/хв. Екологічний стандарт Євро 6.1.
ТРАНСМІСІЯ
Передній привід, 6-швидкісна роботизована коробка передач.
КУЗОВ
Хетчбек, 5 дверей, 5 місць, габарити (довжина/ширина/висота): 4170/1714/1480 мм, база 2595 мм, споряджена маса 1155 кг, корисне навантаження 535 кг, об'єм багажника 348/358 л, об'єм бака 45 л.
ПІДВІСКА
Підвіска незалежна МакФерсон/напівзалежна. Шини: 205/50R 17
ХОДОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Максимальна швидкість 184 км/ч. Розгін до 100 км/год за 11,5 с. Витрата пального (місто/шосе/змішаний): 4,5/3,5/3,9 л/100 км.
ЦІНА: від 537 тис. грн.