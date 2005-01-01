Французька революція
Тест-драйв Citroen C4 Cactus



Французька революція
Тест-драйв Citroen C4 Cactus


Автор: Сергій Волощенко
Останнім часом Сitroen дивував прихильників бренду сміливим та витонченим дизайном своїх серійних автомобілів. Однак з появою другого покоління С4 Cactus французи збираються захопити ще один форпост: стати компанією, яка виробляє найкомфортніші автомобілі Європи! Схоже на французьку революцію. Першою ластівкою в цьому напрямку став новий Citroen C4 Cactus.
Перше знайомство з моделлю, яка має вдруге змінити концепцію автомобілів марки Сitroen, розпочалося в Марселі - столиці Провансу. До речі, саме від місцевості «прованс» і народилося слово «провінція». Але дороги тут непогані, тож доведеться постаратися, аби перевірити, чи правда, що французи створили найкомфортнішу підвіску в класі. Однак про все по черзі.

Чому C4 Cactus вдруге змінить концепцію французького бренду? Тому що перша генерація «Кактуса» вразила всіх незвичним дизайном, накладками на кузові AirBamp та вінтажним салоном з суцільним диваном переднього ряду. Тоді ж C4 Cactus назвали кросовером, і саме на нього почали бути схожими всі інші моделі Сitroen – від компактного С3 до комерційного Berlingo.

З другого покоління C4 Cactus офіційно переводять з кросоверів в хетчбеки. Мовляв, тепер у класі з'явилися C3 Aircross та C5 Aircross, які готові задовольнити попит в цьому сегменті. А «Кактусу» дісталася роль замінити хетчбек С4.
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Час змінюватись
Хоч якою б оригінальною не була зовнішність Citroen C4 Cactus, він випускається з 2014 року, тож прийшов час змінюватись. Верхню оптику з'єднала решітка радіатора, а великі фари стали тонованими, що надало їм «глибини». В протитуманках з'явились кольорові вставки, а задні ліхтарі отримали об'ємний малюнок зі світлодіодів.

Гумові накладки АirBamp на дверях, які свого часу наробили багато галасу, перетворилися на скромні молдинги. Загалом зовнішність моделі стала більш гармонічною та не такою екстраординарною. Тому для тих, кому попередній «Кактус» був аж занадто сміливим, цей здається більш прийнятним.
Рецепт створення «килима-літака»
Втім, такі косметичні зміни не роблять революцію. А вона втілена у новій концепції C4 Cactus, яку можна виразити двома словами: «найбільше комфорту». Це не нові для французів слова, адже легендарні моделі середини минулого століття Traction Avant, 2CV та DS вирізнялися серед конкурентів саме плавністю ходу.

Щоб зробити «найкомфортніший автомобіль», інженери з Citroen мало не винайшли велосипед. За їх словами, традиційна автомобільна підвіска використовує три ключові компоненти: пружину, амортизатор та механічний обмежувач ходу. У підвісці нового C4 Cactus, яку виробник називає Progressive Hydraulic Cushions (РНС), два останніх елементи об'єднуються в один.

В підвісці використано два гідравлічних обмежувачі ходу, які встановлені з двох сторін. Один працює на стиснення, а інший - на відбій. Таким чином, підвіска автомобіля працює в двох режимах, залежно від нерівностей дороги, стилю їзди та інших факторів. Якщо дорога більш-менш рівна, ці обмежувачі не працюють, «в роботі» лише пружини та амортизатор.

При цьому хід підвісок став більшим, як і кліренс. Завдяки цьому пересування на C4 Cactus порівнюють з польотом на «килимі-літаку», на якому в казках катав малечу стариган Хоттабич.
Якщо ж під колесами значні нерівності, як-от ями після зими в Україні, разом з пружиною і амортизатором працюють також гідравлічні обмежувачі. Вони м'яко зменшують переміщення деталей підвісок, що дозволяє уникнути різких ударів в кінці ходу стиснення. При цьому на відміну від механічних обмежувачів ходу, які різко повертають енергію удару на кузов, гідравлічні РНС її розсіюють. Це дозволяє уникнути удару та наступного «клювка» кузову вгору.

Звичайно, перевіряти таку систему треба не на французьких дорогах, а на розбитій трасі «Київ-Одеса». Адже ми у типовій французькій провінції подібних нерівностей не знайшли. Так, на рівному французькому асфальті «Кактус» дійсно сприймається зразком комфорту, вміло гасить коливання на хвилястих ділянках. А от у другому режимі роботу цієї системи спробуємо в Україні.
Вінтаж та модерн
Ще одна інновація, яка робить з C4 Cactus «килим-літак» - нові сидіння Advanced Comfort. Вони наповнені новою щільною піною, яка добре зберігає форму та не просідає з часом. А додатковий верхній шар піни у 1,5 см робить сидіння м'яким, приємним на дотик, покращує зручність посадки. Французи кажуть, що така конструкція застосована вперше у світі.

Виглядають вони чудово: з однієї сторони, сучасно – завдяки контрастній стрічці. З іншої – комфортно, по сімейному, адже перейняли стиль з попередніх моделей Citroen. Та й сидіти на них дійсно зручно, причому під час довгої дороги спина не втомлюється.
Детальніше про модель
Ще один аспект комфортної їзди – тиша. Французи попрацювали над шумоізоляцією, тож тепер ніщо не заважає водію спокійно спілкуватись з пасажирами на ходу.

Інтер'єр нового Citroen C4 Cactus в цілому залишився таким самим. Трохи вінтажний і водночас сучасний. З однієї сторони – шкіряні ручки дверей з та м'яка на дотик оббивка сидінь, з іншої – великий екран посередині торпедо та модна панель приладів. В салоні відчувається багато простору та повітря, жоден з пасажирів не поскаржився на нестачу місця.

Багажник у 358 літрів не дуже великий, однак має правильну «прямокутну» форму. Окрім того, в салоні велика кількість дрібних поличок, в яких легко загубити потрібні й не зовсім речі. Вночі шикарно виглядає підсвічування салону світлодіодними стрічками.
Три циліндри краще чотирьох?
На тест-драйві в Марселі мені дістався «Кактус» з новим для нього турбованим бензиновим двигуном PureTech на 3 циліндри в 130 сил з механікою на 6 передач. «Автомат» був лише на моделях потужністю 110 сил. Будуть і дизелі – спочатку 100-сильний, а згодом – і 120-сильний. Впевнений, в Україні його будуть краще брати у версії з автоматом на 6 передач. Адже цей тандем давно відомий на інших моделях Citroen, і саме за економічні дизелі у нас поважають французькі моделі.

Наш трициліндровик приємно звучить і класно тягне, набираючи сотню трохи більше ніж за 9 секунд. При наборі обертів він завзято скрекоче, але залишається дуже тихим. Двигуну вистачає еластичності і він сприймається відмінним дуетом з механікою на 6 передач. Раніше не лише «Кактуси», а й інші хетчбеки марки прискорювалися повільніше, хоча в них було на циліндр більше.

Цікаво, що незважаючи на м'яку підвіску, в поворотах стало навіть більше зібраності й точності. У «Кактуса» зважені і точні реакції на поворот керма, - раніше такого в цьому авто не було.
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Догодити усім
А ще цікаво, що незважаючи на зміну «орієнтації» з кросоверів в хетчбеки, С4 Cactus зберіг систему Grip Control, яка покращує поведінку передньоприводної машини на бездоріжжі. У неї 5 різних режимів руху, в залежності від яких електроніка розподіляє момент між колесами однієї осі.

Звичайно, що в новому Citroen C4 Cactus багато систем, які відповідають за безпеку його власника – активного гальмування, розпізнавання знаків швидкісних обмежень, контролю рядності руху та навіть контролю уважності водія. Остання слідкує за маневрами автомобіля, і якщо вони здаються занадто ризикованими або траєкторія руху стає аномальною, для водія звучить тривожний звуковий сигнал.

Про те, що мультимедійна система підтримує зображення зі смартфонів IOS та Android, говорити вже й не треба – 21 століття надворі.

Так, французька революція у новому Citroen C4 Cactus відбулася, хоча й зовні це не так помітно. Хетчбек став виглядати більш солідно, і так само солідно рухатись. М'яка підвіска не зіпсувала керованість, а нові двигуни навіть зробили «Кактус» більш жвавим.

Новинка, яка має замінити «звичайний» С4 та C4 Cactus минулого покоління, має догодити всім – як любителям комфортної «четвірки», так і екстравагантним індивідуалістам, які прагнуть виділятись у потоці. І, на мій погляд, французам вдалось задовольнити усіх.
Фото виробника
Технічні характеристики
Citroen C4 Cactus
МОТОР
Дизельний 4-циліндровий, турбо, робочий об'єм 1560 см3, потужність 100 к.с. при 3750 об/хв., обертальний момент 254 Нм при 1750 об/хв. Екологічний стандарт Євро 6.1.

ТРАНСМІСІЯ
Передній привід, 6-швидкісна роботизована коробка передач.

КУЗОВ
Хетчбек, 5 дверей, 5 місць, габарити (довжина/ширина/висота): 4170/1714/1480 мм, база 2595 мм, споряджена маса 1155 кг, об'єм багажника 348/358 л, об'єм бака 45 л.

ПІДВІСКА
Підвіска незалежна МакФерсон/напівзалежна. Шини: 205/50R 17

ХОДОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Максимальна швидкість 184 км/ч. Розгін до 100 км/год за 11,5 с. Витрата пального (місто/шосе/змішаний): 4,5/3,5/3,9 л/100 км.

ЦІНА: від 537 тис. грн.
Технічні характеристики
Citroen C4 Cactus
МОТОР
Дизельний 4-циліндровий, турбо, робочий об'єм 1560 см3, потужність 100 к.с. при 3750 об/хв., обертальний момент 254 Нм при 1750 об/хв. Екологічний стандарт Євро 6.1.

ТРАНСМІСІЯ
Передній привід, 6-швидкісна роботизована коробка передач.

КУЗОВ
Хетчбек, 5 дверей, 5 місць, габарити (довжина/ширина/висота): 4170/1714/1480 мм, база 2595 мм, споряджена маса 1155 кг, корисне навантаження 535 кг, об'єм багажника 348/358 л, об'єм бака 45 л.

ПІДВІСКА
Підвіска незалежна МакФерсон/напівзалежна. Шини: 205/50R 17

ХОДОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Максимальна швидкість 184 км/ч. Розгін до 100 км/год за 11,5 с. Витрата пального (місто/шосе/змішаний): 4,5/3,5/3,9 л/100 км.

ЦІНА: від 537 тис. грн.
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