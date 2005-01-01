На тест-драйві в Марселі мені дістався «Кактус» з новим для нього турбованим бензиновим двигуном PureTech на 3 циліндри в 130 сил з механікою на 6 передач. «Автомат» був лише на моделях потужністю 110 сил. Будуть і дизелі – спочатку 100-сильний, а згодом – і 120-сильний. Впевнений, в Україні його будуть краще брати у версії з автоматом на 6 передач. Адже цей тандем давно відомий на інших моделях Citroen, і саме за економічні дизелі у нас поважають французькі моделі.



Наш трициліндровик приємно звучить і класно тягне, набираючи сотню трохи більше ніж за 9 секунд. При наборі обертів він завзято скрекоче, але залишається дуже тихим. Двигуну вистачає еластичності і він сприймається відмінним дуетом з механікою на 6 передач. Раніше не лише «Кактуси», а й інші хетчбеки марки прискорювалися повільніше, хоча в них було на циліндр більше.



Цікаво, що незважаючи на м'яку підвіску, в поворотах стало навіть більше зібраності й точності. У «Кактуса» зважені і точні реакції на поворот керма, - раніше такого в цьому авто не було.

