Французская революция
Тест-драйв Citroen C4 Cactus



Французская революция
Тест-драйв Citroen C4 Cactus


Автор: Сергей Волощенко

В последнее время Сitroen удивлял поклонников бренда смелым и утонченным дизайном своих серийных автомобилей. Однако с появлением второго поколения С4 Cactus французы собираются захватить еще один форпост: стать компанией, которая производит самые комфортные автомобили Европы! Похоже на французскую революцию. Первой ласточкой в этом направлении стал новый Citroen C4 Cactus.
Первое знакомство с моделью, которая должна во второй раз изменить концепцию автомобилей марки Сitroen, началось в Марселе – столице Прованса. Кстати, именно от местности "прованс" и родилось слово "провинция". Но дороги здесь неплохие, поэтому придется постараться, чтобы проверить, правда ли, что французы создали самую комфортную подвеску в классе. Однако обо всем по порядку.

Почему C4 Cactus во второй раз изменит концепцию французского бренда? Потому что первая генерация "Кактуса" поразила всех необычным дизайном, накладками на кузове AirBamp и винтажным салоном со сплошным диваном переднего ряда. Тогда же C4 Cactus назвали кроссовером, и именно на него начали быть похожими все остальные модели Сitroen – от компактного С3 до коммерческого Berlingo.

Со второго поколения C4 Cactus официально переводят из кроссоверов в хэтчбеки. Мол, теперь в классе появились C3 Aircross и C5 Aircross, которые готовы удовлетворить спрос в этом сегменте. А "Кактусу" досталась роль заменить хетчбек С4.
Читать украинскую версию
Время меняться
Какой бы оригинальной не была внешность Citroen C4 Cactus, он выпускается с 2014 года, поэтому пришло время меняться. Верхнюю оптику соединила решетка радиатора, а большие фары стали тонированными, что придало им "глубины". В противотуманках появились цветные вставки, а задние фонари получили объемный рисунок из светодиодов.

Резиновые накладки АirBamp на двери, которые в свое время наделали много шума, превратились в скромные молдинги. В общем, внешность модели стала более гармоничной и не такой экстраординарной. Поэтому для тех, кому предыдущий "Кактус" был слишком смелым, этот кажется более приемлемым.
Рецепт создания "ковра-самолета"
Впрочем, такие косметические изменения не делают революцию. А она воплощена в новой концепции C4 Cactus, которую можно выразить двумя словами: "больше комфорта". Это не новые для французов слова, ведь легендарные модели середины прошлого века Traction Avant, 2CV и DS выделялись среди конкурентов именно плавностью хода.

Чтобы сделать "комфортный автомобиль", инженеры из Citroen почти изобрели велосипед. По их словам, традиционная автомобильная подвеска использует три ключевых компонента: пружину, амортизатор и механический ограничитель хода. В подвеске нового C4 Cactus, которую производитель называет Progressive Hydraulic Cushions (РНС), два последних элементы объединяются в один.

В подвеске использованы два гидравлических ограничителя хода, установленные с двух сторон. Один работает на сжатие, а другой - на отбой. Таким образом, подвеска автомобиля работает в двух режимах, в зависимости от неровностей дороги, стиля езды и других факторов. Если дорога более-менее ровная, эти ограничители не работают, "в работе" только пружины и амортизатор.

При этом ход подвесок стал большим, как и клиренс. Благодаря этому передвижение на C4 Cactus сравнивают с полетом на "ковре-самолете", на котором в сказках катал малышей старик Хоттабыч.
Если же под колесами значительные неровности, например, ямы после зимы в Украине, вместе с пружиной и амортизатором работают также гидравлические ограничители. Они мягко уменьшают перемещение деталей подвесок, что позволяет избежать резких ударов в конце хода сжатия. При этом в отличие от механических ограничителей хода, которые резко возвращают энергию удара на кузов, гидравлические РНС ее рассеивают. Это позволяет избежать удара и последующего "клевка" кузова вверх.

Конечно, проверять такую систему надо не на французских дорогах, а на разбитой трассе "Киев-Одесса". В типичной французской провинции подобных неровностей не нашли. Да, на ровном французском асфальте "Кактус" действительно воспринимается образцом комфорта, умело гасит колебания на волнистых участках. А вот во втором режиме работу этой системы попробуем в Украине.
Винтаж и модерн
Еще одна инновация, которая делает из C4 Cactus "ковер-самолет" – новые сиденья Advanced Comfort. Они наполнены новой плотной пеной, хорошо сохраняющей форму и не проседает со временем. А дополнительный верхний слой пены в 1,5 см делает сиденья мягкими, приятными на ощупь, улучшает удобство посадки. Французы говорят, что такая конструкция применена впервые в мире.

Выглядят они замечательно: с одной стороны, современно – благодаря контрастной строчке. С другой – комфортно, по-семейному, ведь они переняли стиль от предыдущих моделей Citroen. Да и сидеть на них действительно удобно, причем во время долгой дороги спина не устает.
Детальнее о модели
Еще один аспект комфортной езды – тишина. Французы поработали над шумоизоляцией, и теперь ничто не мешает водителю спокойно общаться с пассажирами на ходу.

Интерьер нового Citroen C4 Cactus в целом остался таким же. Немного винтажный и одновременно современный. С одной стороны – кожаные ручки дверей и мягкая на ощупь обивка сидений, с другой – большой экран посередине торпедо и модная панель приборов. В салоне чувствуется много пространства и воздуха, ни один из пассажиров не пожаловался на нехватку места.

Багажник в 358 литров не очень большой, но имеет правильную "прямоугольную" форму. Кроме того, в салоне большое количество мелких полочек, в которых легко потерять нужные и не очень вещи. Ночью шикарно смотрится подсветка салона светодиодными лентами.
Три цилиндра лучше четырех?
На тест-драйве в Марселе мне достался «Кактус» с новым для него турбированным бензиновым двигателем PureTech на 3 цилиндра в 130 сил с механикой на 6 передач. "Автомат" был только на моделях мощностью 110 сил. Будут и дизели – сначала 100-сильный, а позже – и 120-сильный. Уверен, в Украине его будут лучше брать в версии с автоматом на 6 передач. Ведь этот тандем давно известен на других моделях Citroen, и именно за экономичные дизели у нас уважают французские модели.

Наш трехцилиндровик приятно звучит и классно тянет, набирая сотню чуть больше чем за 9 секунд. При наборе оборотов он упорно стрекочет, но остается очень тихим. Двигателю хватает эластичности и он воспринимается отличным дуэтом с механикой на 6 передач. Ранее не только "Кактусы", но и другие хэтчбеки марки ускорялись медленнее, хотя у них было и на цилиндр больше.

Интересно, что несмотря на мягкую подвеску, в поворотах стало даже больше собранности и точности. У "Кактуса" взвешенные и точные реакции на поворот руля, – раньше такого в этом авто не было.
Записаться на тест-драйв
Угодить всем
А еще интересно, что несмотря на смену "ориентации" из кроссоверов в хэтчбеки, С4 Cactus сохранил систему Grip Control, которая улучшает поведение переднеприводной машины на бездорожье. У нее 5 различных режимов движения, в зависимости от которых электроника распределяет момент между колесами одной оси.

Конечно, в новом Citroen C4 Cactus много систем, которые отвечают за безопасность его владельца – активное торможение, распознавание знаков скоростных ограничений, контроль рядности движения и внимательности водителя. Последняя следит за маневрами автомобиля, и если они кажутся слишком рискованными или траектория движения становится аномальной – для водителя звучит тревожный звуковой сигнал.

О том, что мультимедийная система поддерживает изображения со смартфонов IOS и Android, говорить уже не надо – 21 век на дворе.

Да, французская революция в новом Citroen C4 Cactus состоялась, хотя и внешне это не так заметно. Хэтчбек стал выглядеть более солидно, и так же солидно двигаться. Мягкая подвеска не испортила управляемость, а новые двигатели даже сделали "Кактус" более оживленным.

Новинка, которая должна заменить "обычный" С4 и C4 Cactus прошлого поколения, должна угодить всем – как любителям комфортной «четверки», так и экстравагантным индивидуалистам, которые стремятся выделяться в потоке. И, на мой взгляд, французам удалось удовлетворить всех.
Фото производителя
Технические характеристики
Citroen C4 Cactus
МОТОР
Дизельный 4-цилиндровый, турбо, рабочий объем 1560 см3, мощность 100 л.с. при 3750 об/мин., крутящий момент 254 Нм при 1750 об/мин. Экологический стандарт Евро 6.1.

ТРАНСМИССИЯ
Передний привод, 6-скоростная роботизированная коробка передач.

КУЗОВ
Хэтчбек, 5 дверей, 5 мест, габариты (длина/ширина/высота): 4170/1714/1480 мм, база 2595 мм, снаряженная масса 1155 кг, полезная нагрузка 535 кг, объем багажника 348/358 л, объем бака 45 л.

ПОДВЕСКА
Подвеска независимая МакФерсон/полузависимая. Шины: 205/50R 17

ХОДОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Максимальная скорость 184 км/ч. Разгон до 100 км / ч за 11,5 с. Расход топлива (город / шоссе / смешанный):4,5/3,5/3,9 л/100 км.

ЦЕНА: от 537 тыс. грн.
Технические характеристики
Citroen C4 Cactus
МОТОР
Дизельный 4-цилиндровый, турбо, рабочий объем 1560 см3, мощность 100 л.с. при 3750 об/мин., крутящий момент 254 Нм при 1750 об/мин. Экологический стандарт Евро 6.1.

ТРАНСМИССИЯ
Передний привод, 6-скоростная роботизированная коробка передач.

КУЗОВ
Хэтчбек, 5 дверей, 5 мест, габариты (длина/ширина/высота): 4170/1714/1480 мм, база 2595 мм, снаряженная масса 1155 кг, полезная нагрузка 535 кг, объем багажника 348/358 л, объем бака 45 л.

ПОДВЕСКА
Подвеска независимая МакФерсон/полузависимая. Шины: 205/50R 17

ХОДОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Максимальная скорость 184 км/ч. Разгон до 100 км / ч за 11,5 с. Расход топлива (город / шоссе / смешанный):4,5/3,5/3,9 л/100 км.

ЦЕНА: от 537 тыс. грн.
Вернуться на сайт Авто24
Все права защищены. © 2005—2018, ЧАО "Телерадиокомпания "Люкс", Сайт "Авто 24".