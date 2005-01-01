На тест-драйве в Марселе мне достался «Кактус» с новым для него турбированным бензиновым двигателем PureTech на 3 цилиндра в 130 сил с механикой на 6 передач. "Автомат" был только на моделях мощностью 110 сил. Будут и дизели – сначала 100-сильный, а позже – и 120-сильный. Уверен, в Украине его будут лучше брать в версии с автоматом на 6 передач. Ведь этот тандем давно известен на других моделях Citroen, и именно за экономичные дизели у нас уважают французские модели.



Наш трехцилиндровик приятно звучит и классно тянет, набирая сотню чуть больше чем за 9 секунд. При наборе оборотов он упорно стрекочет, но остается очень тихим. Двигателю хватает эластичности и он воспринимается отличным дуэтом с механикой на 6 передач. Ранее не только "Кактусы", но и другие хэтчбеки марки ускорялись медленнее, хотя у них было и на цилиндр больше.



Интересно, что несмотря на мягкую подвеску, в поворотах стало даже больше собранности и точности. У "Кактуса" взвешенные и точные реакции на поворот руля, – раньше такого в этом авто не было.

