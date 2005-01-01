МОТОР
Дизельный 4-цилиндровый, турбо, рабочий объем 1560 см3, мощность 100 л.с. при 3750 об/мин., крутящий момент 254 Нм при 1750 об/мин. Экологический стандарт Евро 6.1.
ТРАНСМИССИЯ
Передний привод, 6-скоростная роботизированная коробка передач.
КУЗОВ
Хэтчбек, 5 дверей, 5 мест, габариты (длина/ширина/высота): 4170/1714/1480 мм, база 2595 мм, снаряженная масса 1155 кг, полезная нагрузка 535 кг, объем багажника 348/358 л, объем бака 45 л.
ПОДВЕСКА
Подвеска независимая МакФерсон/полузависимая. Шины: 205/50R 17
ХОДОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Максимальная скорость 184 км/ч. Разгон до 100 км / ч за 11,5 с. Расход топлива (город / шоссе / смешанный):4,5/3,5/3,9 л/100 км.
ЦЕНА: от 537 тыс. грн.