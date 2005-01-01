МОТОР
Робочий об'єм 1498 см3, потужність 133 кВт (182 л.с.) при 6000 об/хв., обертальний момент 220 Нм при 1700 об/хв.
ТРАНСМІССІЯ
Передній привод, варіатор.
КУЗОВ
Хетчбек, 5 дверей, 5 місць, габарити (довжина/ширина/висота): 4518/2076/1434 мм, база 2697 мм, споряджена маса 1275 кг, корисне навантаження 427 кг, об'єм багажника 420 л, об'єм бака 46 л.
ПІДВІСКА
MакФерсон/багатоважільна. Шини: 235/45 R 17
ХОДОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Максимальна швидкість 200 км/ч. Розгін до 100 км/год за 8,2 с. Витрата пального, л на 100 км (місто/шосе/змішаний): 7,9/5,0/6,1.
ЦІНА: $32 700.