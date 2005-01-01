Коли зі спортивного режиму переходиш в звичайний, то все стає на свої місця - трансмісія більш оптимально використовує момент, не заганяючи оберти в червону зону. Тепер є час сконцентруватися на керованості. Впізнаю «Сівік»: у нього гостре кермо, в якого від упору до упору трохи більше 2 обертів. Тобто встигаєш тільки подумати, а хетчбек вже змінює напрямок руху.



Зачепившись на одному зі світлофорів з гарячим хетчбеком, зрозумів, що в напружених поворотах Civic може дати фору навіть дуже гарячим конкурентам, а от на прямих чи під час різких прискорень краще підбирати собі правильних опонентів.



На щастя, хетчбек навіть на шинах 235/45 R17 не став таким жорстким, як попередній. І що дуже важливо, нарешті він отримав незалежну задню підвіску замість балки. Тому і здається слухнянішим і комфортнішим. При цьому хондівці обіцяють покращену економічність порівняно з атмосферними моторами. На папері середня витрата літрової версії 5 літрів на сотню км, а у нашої півторалітрової - шість. Проте у мене набігає більше вісьми, що з моїм стилем їзди досить непогано.

