При цьому на Santa Fe можна сміливо виїжджати на оффроуд. Не тільки тому, що Hyundai має кліренс у 185 мм. А ще й через появу нової повністю електричної міжвісьової муфти, яка швидше перекидає момент на корму і може відправляти туди до 50 відсотків тяги. Щоправда, заїзди в глибокий пісок показали, що навіть заблокувавши муфту примусово і тримаючи першу передачу, коробка все одно перестрибує на сходинку вище саме в той момент, коли потрібно максимум тяги. Ти знову смикаєш пелюстку перемикання передачі на себе, аби увімкнути першу, але машина вже встигає майже зупинитися. Це може зіграти поганий жарт взимку чи в багнюці. Щоправда, такий дизайнерський SUV виглядає дещо чужим на оффроуді, але повноприводна техніка непогана і компенсує навіть вибрики коробки. Тобто всесезонність вийшла на новий рівень.



Так, нові технології дались взнаки у ціні. Базовий передньоприводний Santa Fe з механікою коштує мільйон гривень. А така багато оснащена машина як у нас, дорожча іще на півмільйона. Проте я впевнений, що цей автомобіль здатен привести армію нових клієнтів для марки.