Ставка на ефект
Тест-драйв Hyundai Santa Fe


Ставка на ефект
Тест-драйв Hyundai Santa Fe
Автор: Сергій Волощенко
Поява нового Santa Fe ледве не розколола касту прихильників марки на два табори. Новий SUV, який показали ще в березні на виставці в Женеві, виглядає на фоні попередників, наче епатажна Леді Гага в церкві серед монашок. Сказати, що дизайн вийшов ефектним - все одно що промовчати. Тому виходить, що для багатьох історія марки Hyundai розділилася на «до появи цього Santa Fe» і «після». Навіть самі корейці визнають, що дебют цього кросовера означає перезавантаження усього модельного ряду марки, не тільки з точки зору дизайну, але й усієї філософії.
Перше, що впадає в очі, коли зустрічаєш Santa Fe - двоярусна головна оптика. Згори розташувалася витягнута стрічка свілодіодів денних ходових вогнів, а нижче - нижче великий світлодіодних блок фар.

Дизайнери обіцяють, що така концепція стане відмінною рисою оновленої лінійки SUVів марки. Цей передок не залишає байдужих. Він або подобається або ні. Мені до смаку!

Але не фарами єдиними! Величезна решітка радіатора, подвійні колісні арки, об'ємний малюнок задніх світлодіодних ліхтарів… Новий Santa Fe не сплутаєш з жодним іншим авто. Особливо круто він сприймається у червоному кольорі. Хоча заради справедливості варто сказати, що коли машина до тебе боком, чи задом, то виглядає вже не так сенсаційно, як спереду. Однак з будь-якого ракурсу стає зрозуміло, що це дійсно великий «Хюндай», якраз те, що треба для родини.
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Більше простору
У порівнянні з попередником в довжину Santa Fe виріс на 7 см, став трохи вищим і ширшим. Тому для ніг задніх пасажирів додалося 4 см місця, а багажник виріс на 40 літрів до 625 л. Щоправда, третій ряд пропонується лише у вигляді опції під замовлення. Зате обладнання чимало: в тестовому Santa Fe крутий монітор віртуальної панелі приладів на сім дюймів, проекційний екран на лобове скло та восьмидюймовий на центральній консолі, камери кругового огляду, система автоматичного паркування, шкіряні крісла з вентиляцією та аудіосистема Krell.

В салоні дійсно затишно, та й в якості матеріалів спостерігається прогрес. Шкірою, хоча і штучною, декоровано торпедо, двері. Пластик, який впадає в око, хоч і жорсткуватий, проте якісний.

Щоправда, в крутих кріслах, які мають 10 регулювань з електроприводом і адекватну бокову підтримку, мені не вистачало амплітуди регулювання - хотілося опустити його ще нижче. Та головне, у порівнянні з попередником салон «ожив», з'явилося більше «повітря», чимало кольорів.
Детальніше про модель
Під центральною консоллю є бездротова зарядка, мультимедійна система миттєво товаришує з Apple Car Play та Android Auto. Та схоже, що найбільше корейці пишаються тим, що у Santa Fe з'явилися нові системи безпеки. Hyundai сам гальмує, якщо при русі назад бачить перешкоду, що наближається збоку. Ще одна інновація – машина не випускає пасажирів, якщо ззаду їде автомобіль.
Тяга для велетня
Представники марки чесно визнають, що мотори та коробки дісталися від попередника з мінімальними змінами. Українцям пропонують або ж бензиновик об'ємом 2,4 л на 188 сил, або ж дизель 2,2 л на 200 сил. Нам дістався останній і я впевнений, що саме він краще пасує великому Santa Fe.

Так само думає і більшість покупців попередньої генерації. Характеру йому не позичати, і при його 440 Номах тяги вже з 1750 обертів він легко прискорюється з будь-якої швидкості.
У нашого повнопривідного авто новий автомат на 8 передач. Корейці пишаються тим, що це коробка власної розробки. І трансмісія дійсно непогана, хоча заточена під економію. Якщо звик їхати динамічно, рятує режим Sport, в якому коробка швидше реагує, загострюються реакції керма і чутливість педалі газу. Це робить корейця цікавішим на серпантині за будь-який Santa Fe до цього. Він став краще керуватися завдяки жорсткішому кузову, новому електропідсилювачу керма та переналаштованій підвісці. Машина вправно слідує за кермом, напрочуд зрозуміло прописує віражі, але не варто заграватися, бо майже дві тонни спорядженої маси даються взнаки. Та й довго «валити» не хочеться. Не вистачає прозорості керма, і на швидкості за 140 в салон починають просочуватися аеродинамічні шуми. Можлива, так здається ще й через те, що мотор занадто вже добре ізольовано.
Комфорт навіть без доріг
В якості опції Hyundai пропонує задню підвіску з амортизаторами із змінною жорсткістю. Та мені більше подобається, що навіть в спортрежимі Santa Fe залишається комфортним і легко ковтає дефекти дороги. Це, мабуть, найкомфортніший азіат, здатний привезти стиль навіть в глухі села. А ще одним з головних аргументів дизеля на фоні бензиновика є не тільки запас тяги, але й економічність. Адже він менше споживає палива, вкладаючись в середньому у 8 літрів на сотню кілометрів.
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При цьому на Santa Fe можна сміливо виїжджати на оффроуд. Не тільки тому, що Hyundai має кліренс у 185 мм. А ще й через появу нової повністю електричної міжвісьової муфти, яка швидше перекидає момент на корму і може відправляти туди до 50 відсотків тяги. Щоправда, заїзди в глибокий пісок показали, що навіть заблокувавши муфту примусово і тримаючи першу передачу, коробка все одно перестрибує на сходинку вище саме в той момент, коли потрібно максимум тяги. Ти знову смикаєш пелюстку перемикання передачі на себе, аби увімкнути першу, але машина вже встигає майже зупинитися. Це може зіграти поганий жарт взимку чи в багнюці. Щоправда, такий дизайнерський SUV виглядає дещо чужим на оффроуді, але повноприводна техніка непогана і компенсує навіть вибрики коробки. Тобто всесезонність вийшла на новий рівень.

Так, нові технології дались взнаки у ціні. Базовий передньоприводний Santa Fe з механікою коштує мільйон гривень. А така багато оснащена машина як у нас, дорожча іще на півмільйона. Проте я впевнений, що цей автомобіль здатен привести армію нових клієнтів для марки.
Фото: Владислав Плєшаков

Технічні характеристики Hyundai Santa Fe 2.2 CRDi
МОТОР
робочий об'єм 2199 см3, потужність 200 к.с. при 3800 об/хв., обертальний момент 440 Нм при 1750 об/хв.

ТРАНСМІСІЯ
Повний привід, 8-швидкісна автоматична коробка передач

КУЗОВ
Універсал, 5 дверей, 5 місць, габарити (довжина/ширина/висота): 4770/1890/1680 мм, база 2765 мм, споряджена маса 1855 кг, корисне навантаження 580 кг, об'єм багажника 625 л, об'єм бака 71 л

ПІДВІСКА
Підвіска незалежна, з амортизаторами, що підтримують рівень автомобіля при завантаженні (Self Levelizer). Шини: 235/55 R19, кліренс 185 мм.

ХОДОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Максимальна швидкість 198 км/ч. Розгін до 100 км/год за 9,4 с. Витрата пального (місто/шосе/змішаний): 7,3/5,4/6,1 л/100 км

ЦІНА: 1 033 200 грн.
Технічні характеристики Hyundai Santa Fe 2.2 CRDi
МОТОР
робочий об'єм 2199 см3, потужність 200 к.с. при 3800 об/хв., обертальний момент 440 Нм при 1750 об/хв.

ТРАНСМІСІЯ
Повний привід, 8-швидкісна автоматична коробка передач

КУЗОВ
Універсал, 5 дверей, 5 місць, габарити (довжина/ширина/висота): 4770/1890/1680 мм, база 2765 мм, споряджена маса 1855 кг, корисне навантаження 580 кг, об'єм багажника 625 л, об'єм бака 71 л

ПІДВІСКА
Підвіска незалежна, з амортизаторами, що підтримують рівень автомобіля при завантаженні (Self Levelizer). Шини: 235/55 R19, кліренс 185 мм.

ХОДОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Максимальна швидкість 198 км/ч. Розгін до 100 км/год за 9,4 с. Витрата пального (місто/шосе/змішаний): 7,3/5,4/6,1 л/100 км

ЦІНА: 1 033 200 грн.
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