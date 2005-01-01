МОТОР
робочий об'єм 2199 см3, потужність 200 к.с. при 3800 об/хв., обертальний момент 440 Нм при 1750 об/хв.
ТРАНСМІСІЯ
Повний привід, 8-швидкісна автоматична коробка передач
КУЗОВ
Універсал, 5 дверей, 5 місць, габарити (довжина/ширина/висота): 4770/1890/1680 мм, база 2765 мм, споряджена маса 1855 кг, корисне навантаження 580 кг, об'єм багажника 625 л, об'єм бака 71 л
ПІДВІСКА
Підвіска незалежна, з амортизаторами, що підтримують рівень автомобіля при завантаженні (Self Levelizer). Шини: 235/55 R19, кліренс 185 мм.
ХОДОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Максимальна швидкість 198 км/ч. Розгін до 100 км/год за 9,4 с. Витрата пального (місто/шосе/змішаний): 7,3/5,4/6,1 л/100 км
ЦІНА: 1 033 200 грн.