Динамики кроссовера, который вместе с водителем весит 1340 кило, хватает с головой. Да, Mazda 3, с которой я пересел на CX-3 с этим же мотором, едет веселее, потому что набирает сотню почти на секунду быстрее. Однако не надо забывать, что у СХ-3 полный привод! Потому 9,6 секунды разгона производят неплохое впечатление.



А вот если судить по техническим характеристикам, то 120-сильный вариант кроссовера с передним приводом тоже не будет казаться хлипким. Во-первых, он укладывается в 10 секунд. Во-вторых, тяга у него и нашего мотора на 150 сил одинаковая. Оба двигателя выдают 204 Нм при 2800 оборотах. Это означает, что мощность занижена искусственно, скорее всего, по маркетинговым соображениям.



С другой стороны, чтобы выйти на максимум тяги, не надо крутить мотор до четырех тысяч. Удобно для городской езды. Еще не дизель, но уже неплохо. Кстати, сравнивая с дизелем, стоит упомянуть и экономичность моторов Skyactiv. Переднеприводная версия довольствуется средним "аппетитом" в 5,8 л, а полноприводная СХ-3 сжигает на пол-литра больше. Понятно, что цифры на бумаге и в реальной жизни отличаются. Но во время съемок, когда машина за несколько дней вынуждена была показать все, на что способна, 8 литров на выходе ˗ это тоже неплохая цифра.



Динамично настроенные водители подчеркнули, что автомат во многих ситуациях тоже думает об аппетите и лишний раз не реагирует на незначительные перемещения педали газа. Именно для настроения "поехать быстрее" у автомата есть кнопка Sport. Вот здесь и складывается пазл. Ходовая, которая без проблем выдержала бы и более мощный мотор, точный и прозрачный руль, который при этом не раздражает какой-то нервозностью, и автомат, который стал напоминать оголенный нерв. Но, на удивление, долго так ехать почему-то не хочется. Нарушается гармония тихого и комфортного автомобиля.

