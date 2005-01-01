МОТОР
Рабочий объем 1998 см3, мощность 110 кВт (150 л.с.) при 6000 об/мин., крутящий момент 204 Нм при 2800 об/мин.
ТРАНСМИССИЯ
Полный привод, автоматическая 6-скоростная коробка передач.
КУЗОВ
Универсал, 5 дверей, 5 мест, габариты (длина/ширина/высота): 4265/1765/1535 мм, база 2570 мм, снаряженная масса 1340 кг, полезная нагрузка 455 кг, объем багажника 287 л, объем бака 44 л.
ПОДВЕСКА
Подвеска: МакФерсон/полузависимая. Шины: 215/50 R 18
ХОДОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Максимальная скорость 200 км/ч. Разгон до 100 км/ч за 9,6 сек. Расход топлива на 100 км (город/шоссе/смешанный): 7,8/5,5/6,3 л.
ЦЕНА: от 599 000 грн.