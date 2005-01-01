МОТОР
Рабочий объем 2488 см3, мощность 170 кВт (231 л.с.) при 5000 об/мин., Крутящий момент 420 Нм при 2000 об/мин.
ТРАНСМИССИЯ
Полный привод, автоматическая 6-скоростная коробка передач.
КУЗОВ
Универсал, 5 дверей, 7 мест, размеры: (длина/ширина/высота): 5075/1969/1747 мм, база 2930 мм, снаряженная масса 1985 кг, полезная нагрузка 575 кг, объем багажника 230/840 л, объем бака 74 л.
ПОДВЕСКА
Подвеска (передняя/задняя) MакФерсон/многорычажная независимая. Шины: 255/50 R 20. Клиренс 220 мм.
ХОДОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Максимальная скорость 210 км/ч. Разгон до 100 км/ч за 8,6 с. Расход топлива на 100 км (город/шоссе/смешанный): 12,9/7,3/9,4 л.
ЦЕНА: 1 419 000 грн.