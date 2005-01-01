Постоянно держа в памяти, что СХ-9 «американка», ждешь какой-то дисциплины, где кроссовер не дотянет до европейских стандартов. Но по ощущениям от езды складывается довольно гармоничный образ. Будто это большой универсал Mazda6, разве что тяжелее и выше. Прозрачный, налитый сопротивлением руль, эластичная подвеска, которая странным образом маскирует большую массу машины, неплохой баланс шасси в виражах, образцовое взаимодействие мотора и автомата на 6 передач со спортивным режимом. А еще - абсолютная тишина в салоне.



Кажется, что полную свободу действий при создании машины дали дизайнерам и специалистам по звукоизоляции. И они соревновались, кто лучше сделает свою работу. СХ-9 скрывает все звуки, которые только могли бы проникнуть в салон. Даже звук двигателя. И это может сыграть плохую шутку с водителем, потому что «Мазда» беззастенчиво маскирует реальную скорость. Ты не замечаешь, как набираешь 150 км в час. И все бы ничего, если бы не слабоватые тормоза. Даже неподрессоренные массы подвески прощаешь этой машине, ведь обута она в огромные эффектные 20-дюймовые диски. А вот тормоза - это уже видимо «привет» из-за океана. Скорее всего, они достались от одной из существующих моделей, но справиться с новым характером и тяжестью, которая выросла, им уже трудно. И это вдвойне обиднее, ведь поворачивать СХ-9 умеет.



Несмотря на то, что Mazda CX-9 создавали для американского рынка, где большие машины привыкли ездить по прямикам, этот образец инженерии неплохо поворачивает и по ощущениям от езды тянет на одного из лучших представителей класса. Японцы говорят, что приятная управляемость стала результатом использования системы G-Vectoring Control, которая умеет уменьшать тягу на передних колесах в повороте, чтобы загрузить их и улучшить реакции на руль.

