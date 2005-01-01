МОТОР
Робочий об'єм 1998 см3, потужність 110 кВт (150 к.с.) при 6000 об/хв., обертальний момент 210 Нм при 4000 об/хв.
ТРАНСМІССІЯ
Передній привод, автоматична 6-швидкісна коробка передач.
КУЗОВ
Седан, 4 дверей, 5 місць, габарити (довжина/ширина/висота): 4585/1795/1450 мм, база 2700 мм, споряджена маса 1275 кг, корисне навантаження 560 кг, об'єм багажника 414 л, об'єм баку 51 л.
ПІДВІСКА
Підвіска MакФерсон/багатоважільна. Шини: 205/60 R 16
ХОДОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Максимальна швидкість 210 км/ч. Розгін до 100 км/год за 8,9 с. Витрата пального на 100 км (місто/шосе/змішаний): 8,4/5,2/6,4 л.
ЦІНА: 665 000 грн.