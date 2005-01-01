Mazda3 завжди вважалася одним з лідерів класу з точки зору керованості. І от якраз в поворотах і на швидкості розумієш, що дволітровий мотор краще пасує трійці та дає можливість повністю розкрити потенціал шасі. Воно викликає у мене напади захоплення. "Трійка" вміє бути зібраною і пружною, навіть на нерівній дорозі тримає швидкість так впевнено, що на моїй пам'яті усього кілька конкурентів здатні на таке. Ідеальний баланс в повороті на слизькій дорозі дозволяє керувати нею за допомогою педалі газу. До того ж якраз в таких ситуаціях чітко відчуваєш роботу системи G-Vectoring Control, яка у віражах вміє дозувати тягу, аби покращити керованість.



У Mazda3 немає дизельних моторів. Але економити вона вміє навіть із бензиновиками. Якщо вірити офіційним характеристикам, півторалітровик з автоматом на трасі вкладається в 4,6 літрів. Дволітрова версія теоретично спалює на літр більше. Втім, у мене в середньому виходить під 8 літрів, але це враховуючи доволі швидкий темп їзди. Якби не спішив, могло б бути й менше. Все завдяки технологіям SkyActive, якими японці дуже пишаються. Секрет - у високому ступені стискання, наче на дизельних моторах, і доволі бідній суміші, якою живлять двигун.



Як на мене, після рестайлінгу Mazda3 стала більш «дорослою» та зрілою. І саме з дволітровим двигуном вона виявляє усі свої чесноти найбільш впевнено. Думаю, за неї варто дещо переплатити в автосалоні та трохи частіше заправляти її якісним бензином. Адже задоволення від водіння в такому разі забезпечено!

