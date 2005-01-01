Сила двох сердець
Тест-драйв MINI Cooper S E Countryman All4
Сила двох сердець
Тест-драйв MINI Cooper
S E Countryman All4
Автор: Сергій Волощенко
Пам`ятаєте такий рекламний слоган пігулок для покращення роботи серцевих м'язів? Так ось німці втілили його в життя. Щоправда, не в людському організмі, а в автомобільному. Вони створили перший в історії марки MINI серійний гібрид з двома моторами - бензиновим та електричним.
Зовні гібрид мало чим відрізняється від звичайного Countryman. Хіба що на решітці радіатора літера S у нього жовтого кольору, а на лівому крилі – роз'єм для електричної зарядки. А так це - знайомий образ з трапецієподібними фарами, витягнутим силуетом і дизайном, який важко сплутати з іншими машинами.

Всередні зустрінете не тільки типовий кокпіт MINI з двома «тарілками»: великою центрального монітора і меншою - спідометром. В салоні від інших авто MINI відрізняється ще й тумблерами, наче в літаку, а також шикарними спортивними кріслами.
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Гібридний рецепт
Але давайте спочатку спробуємо розібратися, навіщо було увесь цей електричний «город городити». Бо якщо бажаєте кращої динаміки, то є модифікація цього кросовера John Cooper Works. А коли прагнете економічності – можна взяти дизель. Однак гібриду вдається поєднати переваги з цих двох світів.

Його побудовано на тій же платформі, що й гібридний BMW 225xe Active Tourer. Тобто основа – це передньоприводна техніка з турбобензиновим трициліндровиком на півтора літри потужністю 136 сили. А от задні колеса приводить вже електромотор на 88 сил. Загальна потужність цього «конструктора» - 224 кінські сили.
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Літій-іонна батарея розташована під задніми кріслами, тому майже не «з'їла» багажник. Він хоч і став меншим на 45 літрів у порівнянні зі звичайним Countryman'ом, але все одно вміщує 405 кубічних сантиметрів.

Від потужної зарядки акумулятор заряджається за 2 години 15 хвилин. На батарею виробник дає шість років або ж 100 тисяч км гарантії.

В комплекті з гібридом йде спеціальний подовжувач з зарядним блоком. Його під'єднуєш до роз'єму в правому крилі, який починає світитися зеленим. Після цього в меню обираєш один із трьох ступенів зарядки. Максимальний я вмикати не ризикнув, бо хоча й живу у новому заміському будинку, проте хто знає, чи витримає мережа. Тому на середньому рівні батарея зарядилася тільки на 30 км замість 42. З іншого боку, якщо живете в місті, то пошук розетки може перетворитися на цікавий квест.
Наелектризований характер
Для мене було дуже важливо, щоб заради економії не пожертвували характером. На щастя, цього не сталося. Це й досі справжній MINI. Щоправда, спочатку треба розібратися з режимами їзди. Вони майже традиційні як для моделей з двигуном внутрішнього згоряння: Green, Mid та Sport. Обираючи один з них, автомобіль не лише змінює реакції керма, газу та коробки, але й забарвлює в інші кольори панель приладів та центральний монітор.

Окрім них, у гібридного MINI існують ще три спеціальних режими роботи. В режимі Auto eDrive електроніка сама вирішує, наскільки сильно який мотор задіяти.

Рушає гібрид завжди безшумно - виключно на електриці. На ній Countryman розганяється до позначки 80 кілометрів на годину, якщо не сильно «топтати» педаль газу. Але якщо обрати режим Max Edrive, то паркетник зможе підняти цю планку до позначки 125 км на годину. Це фактично «найелектричніший» режим, в якому бензиновик майже не вмикається. Є ще й третій режим Save. В ньому працює лише бензиновик і головне завдання цього налаштування - зберегти заряд батареї для подальшого використання.
Завдяки таким настоюванням гібридний MINI Cooper S E Countryman - найекологічніший та найекономічніший «Кантрімен». На чистій електротязі він може проїхати до 42 км. А середня витрата палива (в цьому місці повинні мали б зазвучати фанфари) складає трохи менше, ніж 2,5 літри на сотню! Так, це математичний розрахунок, за умови, що половину шляху він їде без вмикання бензиновика.

Але гібрид ще й з точки зору динаміки може посперечатися з найшвидшим бензиновим варіантом JCW, бо «бере» першу сотню за 6,8 секунди. І вражає не стільки розгін, стільки стрибок у перші секунди, який дає електромотор. А також миттєва реакція на педаль газу. Та й загальний запас тяги у 385 Нм вражає.
Дрифтує!
Я отримую неабияке задоволення, коли впізнаю справжній MINI, кермо якого напрочуд точне та зрозуміле. Тому повороти на ньому й досі в радість. Єдине, до чого доводиться заново звикати – так це типово «гібридні» гальма. Та ще й знайома підвіска MINI добряче трясе.

Цей гібрид мені дістався на тест-драйв, коли з доріг сходили залишки снігу. І ледве не головне питання, яке мене турбувало тоді, було «наскільки сильно електромотор на слизькому обертає задні колеса». Щоб отримати на нього відповідь, я вимкнув систему курсової стабілізації. І результат мене приємно вразив: Countryman азартно дрифтував та їхав боком. При цьому тягу було легко дозувати. Більше того, далі я вирішив з'їхати на бездоріжжя й перевірити, наскільки допомагає електричний задній привод в складних ситуаціях. Бо з досвіду скажу, що така концепція, принаймні на японських конкурентах, відмовлялась обертати задні колеса на офроуді. В MINI - все інакше. Countryman злагоджено тягне усіма чотирма колесами, де потрібно буксуючи, просуваючись вперед.
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І для міста, і для подорожі
Повертаючись до питання, навіщо створюють такі гібриди думаю, що економія – це не єдина причина. В світі давно думають про екологію. Дедалі більше міст в світі вводить заборону на в'їзд в центр будь-якого транспорту, окрім електричного. Тому теоретично, можна навіть з передмістя дістатися до міста на бензиновому моторі, попередньо увімкнувши режим Save, аби зберегти заряд. А потім в центрі їздити виключно на електротязі.

З іншого боку, навіть незважаючи на маленький бак в 36 літрів, запас ходу цього Mini сягає 500 км. Тобто на ньому можна сміливо подорожувати країною. І не забувайте, у вас кросовер, тобто він може заїхати туди, куди не проїдуть багато інших легкових конкурентів.

До речі, кожна вільна розетка означає для Вас ще 42 майже безкоштовних кілометра.
Фото: Владіслав Плешаков

Технічні характеристики
Mini Cooper S E Countryman All4
МОТОР
Робочий об'єм 1499 см3, потужність 136 к.с. при 4400 об/хв., обертальний момент 220 Нм при 1250 об/хв . Електричний мотор: потужність 88 к.с. при 4000 об/хв, обертальний момент 165 Нм.

ТРАНСМІСІЯ
Повний привод, 6-швидкісна автоматична коробка передач.

КУЗОВ
Універсал, 5 дверей, 5 місць, габарити (довжина/ширина/висота): 4299/1822/1559 мм, база 2670 мм, споряджена маса 1660 кг, корисне навантаження 610 кг, об'єм багажника 405 л, об'єм бака 36 л.

ПІДВІСКА
Підвіска: незалежна пружинна/багатоважільна. Шини: 225/55 R 17, кліренс 165 мм.

ХОДОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Максимальна швидкість 198 км/ч. Розгін до 100 км/год за 6,8 с. Витрата пального л/100 км місто/шосе/змішаний -/-/2,3.

ЦІНА: від 1 299 381 грн.
Технічні характеристики
Mini Cooper S E Countryman All4
МОТОР
Робочий об'єм 1499 см3, потужність 136 к.с. при 4400 об/хв., обертальний момент 220 Нм при 1250 об/хв . Електричний мотор: потужність 88 к.с. при 4000 об/хв, обертальний момент 165 Нм.

ТРАНСМІСІЯ
Повний привод, 6-швидкісна автоматична коробка передач.

КУЗОВ
Універсал, 5 дверей, 5 місць, габарити (довжина/ширина/висота): 4299/1822/1559 мм, база 2670 мм, споряджена маса 1660 кг, корисне навантаження 610 кг, об'єм багажника 405 л, об'єм бака 36 л.

ПІДВІСКА
Підвіска: незалежна пружинна/багатоважільна. Шини: 225/55 R 17, кліренс 165 мм.

ХОДОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Максимальна швидкість 198 км/ч. Розгін до 100 км/год за 6,8 с. Витрата пального л/100 км місто/шосе/змішаний -/-/2,3.

ЦІНА: від 1 299 381 грн.
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