МОТОР
Робочий об'єм 1499 см3, потужність 136 к.с. при 4400 об/хв., обертальний момент 220 Нм при 1250 об/хв . Електричний мотор: потужність 88 к.с. при 4000 об/хв, обертальний момент 165 Нм.
ТРАНСМІСІЯ
Повний привод, 6-швидкісна автоматична коробка передач.
КУЗОВ
Універсал, 5 дверей, 5 місць, габарити (довжина/ширина/висота): 4299/1822/1559 мм, база 2670 мм, споряджена маса 1660 кг, корисне навантаження 610 кг, об'єм багажника 405 л, об'єм бака 36 л.
ПІДВІСКА
Підвіска: незалежна пружинна/багатоважільна. Шини: 225/55 R 17, кліренс 165 мм.
ХОДОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Максимальна швидкість 198 км/ч. Розгін до 100 км/год за 6,8 с. Витрата пального л/100 км місто/шосе/змішаний -/-/2,3.
ЦІНА: від 1 299 381 грн.