Для мене було дуже важливо, щоб заради економії не пожертвували характером. На щастя, цього не сталося. Це й досі справжній MINI. Щоправда, спочатку треба розібратися з режимами їзди. Вони майже традиційні як для моделей з двигуном внутрішнього згоряння: Green, Mid та Sport. Обираючи один з них, автомобіль не лише змінює реакції керма, газу та коробки, але й забарвлює в інші кольори панель приладів та центральний монітор.



Окрім них, у гібридного MINI існують ще три спеціальних режими роботи. В режимі Auto eDrive електроніка сама вирішує, наскільки сильно який мотор задіяти.



Рушає гібрид завжди безшумно - виключно на електриці. На ній Countryman розганяється до позначки 80 кілометрів на годину, якщо не сильно «топтати» педаль газу. Але якщо обрати режим Max Edrive, то паркетник зможе підняти цю планку до позначки 125 км на годину. Це фактично «найелектричніший» режим, в якому бензиновик майже не вмикається. Є ще й третій режим Save. В ньому працює лише бензиновик і головне завдання цього налаштування - зберегти заряд батареї для подальшого використання.

