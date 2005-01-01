МОТОР
Рабочий объем 1499 см3, мощность 136 л.с. при 4400 об/мин., крутящий момент 220 Нм при 1250 об/мин. Электрический мотор: мощность 88 л.с. при 4000 об/мин, крутящий момент 165 Нм.
ТРАНСМИССИЯ
Полный привод, 6-скоростная автоматическая коробка передач.
КУЗОВ
Универсал, 5 дверей, 5 мест, габариты (длина/ширина/высота): 4299/1822/1559 мм, база 2670 мм, снаряженная масса 1660 кг, полезная нагрузка 610 кг, объем багажника 405 л, объем бака 36 л.
ПОДВЕСКА
Подвеска: независимая пружинная/многорычажная. Шины: 225/55 R 17, клиренс 165 мм.
ХОДОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Максимальная скорость 198 км/ч. Разгон до 100 км/ч за 6,8 с. Расход топлива л/100 км город/шоссе/смешанный -/-/2,3.
ЦЕНА: от 1 299 381 грн.