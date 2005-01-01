Для меня было очень важно, чтобы ради экономии не пожертвовали характером. К счастью, этого не произошло. Это до сих пор настоящий MINI. Правда, сначала надо разобраться с режимами езды. Они почти традиционные как для моделей с двигателем внутреннего сгорания: Green, Mid и Sport. Выбирая один из них, автомобиль не только изменяет реакции руля, газа и коробки, но и окрашивает в другие цвета панель приборов и центральный монитор.



Кроме них, у гибридного MINI существуют еще три специальных режима работы. В режиме Auto eDrive электроника сама решает, насколько сильно и какой мотор задействовать.



Трогается гибрид всегда бесшумно - исключительно на электричестве. На ней Countryman разгоняется до отметки 80 километров в час, если не сильно «топтать» педаль газа. Но если выбрать режим Max Edrive, то паркетник сможет поднять эту планку до отметки 125 км в час. Это фактически «самый электрический» режим, в котором бензиновый мотор почти не включается. Есть еще и третий режим Save. В нем работает только бензиновый, а главная задача этой настройки - сохранить заряд батареи для дальнейшего использования.