Сила двух сердец
Тест-драйв MINI Cooper S E Countryman All4
Сила двух сердец
Тест-драйв MINI Cooper
S E Countryman All4
Автор: Сергей Волощенко
Помните такой рекламный слоган таблеток для улучшения работы сердечной мышцы? Так вот: немцы воплотили его в жизнь. Правда, не в человеческом организме, а в автомобильном. Они создали первый в истории марки MINI серийный гибрид с двумя моторами - бензиновым и электрическим.
Внешне гибрид мало чем отличается от обычного Countryman. Разве что на решетке радиатора буква S у него желтого цвета, а на левом крыле - разъем для электрической зарядки. А так это - знакомый образ с трапециевидными фарами, вытянутым силуэтом и дизайном, который трудно перепутать с другими машинами.

Внути встретите не только типичный кокпит MINI с двумя «тарелками»: большой центрального монитора и поменьше - спидометра. В салоне MINI отличается от других авто еще и тумблерами, как в самолете, а также шикарными спортивными креслами.
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Гибридный рецепт
Но давайте сначала попробуем разобраться, зачем было весь это электрический «огород городить». Потому что, если хотите лучшей динамики, то есть модификация этого кроссовера John Cooper Works. А когда нуждаєтесь в экономичности - можно взять дизель. Однако гибриду удается совместить преимущества из этих двух миров.

Он собран на той же платформе, что и гибридный BMW 225xe Active Tourer. То есть основа - это переднеприводная техника с турбобензиновым трехцилиндриком на полтора литра мощностью 136 сил. А вот задние колеса приводит уже электромотор на 88 сил. Общая мощность этого «конструктора» - 224 лошадиные силы.
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Литий-ионная батарея расположена под задними креслами, поэтому она почти не «съела» багажник. Последний хоть и стал меньше на 45 литров по сравнению с обычным Countryman-ом, но все равно вмещает 405 кубических сантиметров.

От мощной зарядки аккумулятор заряжается за 2 часа 15 минут. На батарею производитель дает шесть лет или 100 000 км гарантии.

В комплекте с гибридом идет специальный удлинитель с зарядным блоком. Его подсоединяют к разъему в правом крыле, который начинает светиться зеленым. После этого в меню выбираешь один из трех степеней зарядки. Максимальный я включать не рискнул, потому что хоть и живу в новом загородном доме, однако кто знает, выдержит ли сеть. Поэтому на среднем уровне батарея зарядилась только на 30 км вместо 42. С другой стороны, если живете в городе, то поиск розетки может превратиться в интересный квест.
Электро-характер
Для меня было очень важно, чтобы ради экономии не пожертвовали характером. К счастью, этого не произошло. Это до сих пор настоящий MINI. Правда, сначала надо разобраться с режимами езды. Они почти традиционные как для моделей с двигателем внутреннего сгорания: Green, Mid и Sport. Выбирая один из них, автомобиль не только изменяет реакции руля, газа и коробки, но и окрашивает в другие цвета панель приборов и центральный монитор.

Кроме них, у гибридного MINI существуют еще три специальных режима работы. В режиме Auto eDrive электроника сама решает, насколько сильно и какой мотор задействовать.

Трогается гибрид всегда бесшумно - исключительно на электричестве. На ней Countryman разгоняется до отметки 80 километров в час, если не сильно «топтать» педаль газа. Но если выбрать режим Max Edrive, то паркетник сможет поднять эту планку до отметки 125 км в час. Это фактически «самый электрический» режим, в котором бензиновый мотор почти не включается. Есть еще и третий режим Save. В нем работает только бензиновый, а главная задача этой настройки - сохранить заряд батареи для дальнейшего использования.
Благодаря таким настройкам гибридный MINI Cooper S E Countryman - самый экологичный и самый "Кантримен". На чистой электротяге он может проехать до 42 км. А средний расход топлива (в этом месте должны были бы зазвучать фанфары) составляет чуть меньше, чем 2,5 литра на сотню! Конечно же, это математический расчет, при условии, что половину пути он едет без включения бензинового двигателя.

Но гибрид еще и с точки зрения динамики может поспорить с самым быстрым бензиновым вариантом JCW, потому что «берет» первую сотню за 6,8 секунды. И поражает не столько разгон, столько скачок в первые секунды, который дает электромотор. А также мгновенная реакция на педаль газа. И общий запас тяги в 385 Нм впечатляет.
Дрифтует!
Я получаю огромное удовольствие, когда узнаю настоящий MINI, руль которого удивительно точный и понятный. Поэтому повороты на нем до сих пор в радость. Единственное, к чему приходится заново привыкать - так это типично «гибридные» тормоза. Да еще и знакомая подвеска MINI сильно трясет.

Этот гибрид мне достался на тест-драйв, когда с дорог сходили остатки снега. И чуть ли не главный вопрос, который меня беспокоил тогда, был «насколько сильно электромотор на скользком вращает задние колеса». Чтобы получить на него ответ, я выключил систему курсовой стабилизации. И результат меня приятно поразил: Countryman азартно дрифтовал и ехал боком. При этом тягу было легко дозировать. Более того, дальше я решил съехать на бездорожье и проверить, насколько помогает электрический задний привод в сложных ситуациях. Потому из опыта скажу, что такая концепция, по крайней мере, на японских конкурентах, отказывалась вращать задние колеса на офроуде. В MINI - все иначе. Countryman слаженно тянет всеми четырьмя колесами, где нужно буксуя, продвигаясь вперед.
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И для города, и для путешествия
Возвращаясь к вопросу, зачем создают такие гибриды, считаю, что экономия - это не единственная причина. В мире давно думают об экологии. Все больше городов в мире вводит запрет на въезд в центр любого транспорта, кроме электрического. Поэтому теоретически, можно даже из пригорода добраться до города на бензиновом моторе, предварительно включив режим Save, чтобы сохранить заряд. А потом в центре ездить исключительно на электротяге.

С другой стороны, даже несмотря на маленький бак в 36 литров, запас хода этого Mini достигает 500 км. То есть на нем можно смело путешествовать по стране. И не забывайте, у вас кроссовер, то есть оно может заехать туда, куда не проедут много других легковых конкурентов.

Кстати, каждая свободная розетка означает для Вас еще 42 почти бесплатных километра.
Фото: Владислав Плешаков

Технические характеристики
Mini Cooper S E Countryman All4
МОТОР
Рабочий объем 1499 см3, мощность 136 л.с. при 4400 об/мин., крутящий момент 220 Нм при 1250 об/мин. Электрический мотор: мощность 88 л.с. при 4000 об/мин, крутящий момент 165 Нм.

ТРАНСМИССИЯ
Полный привод, 6-скоростная автоматическая коробка передач.

КУЗОВ
Универсал, 5 дверей, 5 мест, габариты (длина/ширина/высота): 4299/1822/1559 мм, база 2670 мм, снаряженная масса 1660 кг, полезная нагрузка 610 кг, объем багажника 405 л, объем бака 36 л.

ПОДВЕСКА
Подвеска: независимая пружинная/многорычажная. Шины: 225/55 R 17, клиренс 165 мм.

ХОДОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Максимальная скорость 198 км/ч. Разгон до 100 км/ч за 6,8 с. Расход топлива л/100 км город/шоссе/смешанный -/-/2,3.

ЦЕНА: от 1 299 381 грн.
Технические характеристики
Mini Cooper S E Countryman All4
МОТОР
Рабочий объем 1499 см3, мощность 136 л.с. при 4400 об/мин., крутящий момент 220 Нм при 1250 об/мин. Электрический мотор: мощность 88 л.с. при 4000 об/мин, крутящий момент 165 Нм.

ТРАНСМИССИЯ
Полный привод, 6-скоростная автоматическая коробка передач.

КУЗОВ
Универсал, 5 дверей, 5 мест, габариты (длина/ширина/высота): 4299/1822/1559 мм, база 2670 мм, снаряженная масса 1660 кг, полезная нагрузка 610 кг, объем багажника 405 л, объем бака 36 л.

ПОДВЕСКА
Подвеска: независимая пружинная/многорычажная. Шины: 225/55 R 17, клиренс 165 мм.

ХОДОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Максимальная скорость 198 км/ч. Разгон до 100 км/ч за 6,8 с. Расход топлива л/100 км город/шоссе/смешанный -/-/2,3.

ЦЕНА: от 1 299 381 грн.
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