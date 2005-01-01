Мотори в порівнянні із попередницею майже не змінилися. Став потужнішим базовий дволітровик, який тепер видає 165 сил. Атмосферний 2,5 додав 2 кінських сили і тепер у нього 194 конячки, і став трохи тяговитішим, генеруючи 258 Номів на 4000 обертів. Хоча паспортний розгін виріс з 7,8 секунд до 8,1. При цьому навіть топовий бензиновик лишається екстремально економічним, наче дизель, який зник з прайс-листів Mazda6 і тепер доступний в Україні лише під замовлення.



Технології SkyActive дозволяють в середньому вкладатись в 7,4 літрів на сотню, якщо вірити новому стандарту WLTP. В мене виходило на півтора літра більше, але мій жвавий стиль не підпадає під жодні стандарти.



Нова Mazda6 дуже легко тримає високу швидкість 150-160 км на годину. По-перше передачі доволі довгі, по-друге у "шістки" об'єктивно одна з кращих аеродинаміка в класі. Плюс покращена звукоізоляція і вуаля: швидкохідний седан для далеких подорожей готовий.



На роботу автомата і чутливість педалі газу можна впливати кнопкою "Sport" на центральному тунелі. Але, як і у попередниці, мені не вистачає "вибуховості" мотора. Ні, насправді "маздівські" 2,5 літри мені дуже подобаються. Двигун любить високі оберти, йому вистачає потужності для довгих обгонів, він захоплює мене своїм темпераментом, але на низах не такий жвавий, як хотілося би. Цей мотор крутий, але тільки коли його крутиш.

