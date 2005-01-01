МОТОР
Робочий об'єм 2488 см3, потужність 143 кВт (194 к.с.) при 6000 об/хв., обертальний момент 258 Нм при 4000 об/хв.
ТРАНСМІСІЯ
Передній привод, автоматична 6-швидкісна коробка передач.
КУЗОВ
Седан, 4 дверей, 5 місць, габарити: (довжина/ширина/висота): 4870/1840/1450 мм, база 2830 мм, споряджена маса 1532 кг, корисне навантаження 563 кг, об'єм багажника 480 л, об'єм бака 62 л.
ПІДВІСКА
Підвіска MакФерсон/незалежна. Шини: 225/45 R 19, кліренс 165 мм.
ХОДОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Максимальна швидкість 223 км/ч. Розгін до 100 км/год за 8,1 с. Витрата пального (місто/шосе/змішаний): 8,8/5,4/6,7 л на 100 км.
ЦІНА : від 879 000 грн з бензиновим двигуном 2,5 л.