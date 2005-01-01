Як підкорити серце
Тест-драйв Peugeot 3008


Як підкорити серце
Тест-драйв Peugeot 3008


Автор: Сергій Волощенко
Я вже кілька разів їздив за кермом Peugeot 3008, але кожного разу не можу втримати захвату від його дизайну. Таке враження, що дизайнери створювали найважливішу в історії марки модель. І на мій погляд, це їм вдалося.
Кросовер вийшов настільки ефектним, що більшість пасажирів та водіїв поряд з ним просто звертають голову. І не лише вони! Члени жюрі найавторитетнішого європейського конкурсу "Автомобіль року" в 2017 року також настільки закохались у нього, що віддали цьому Peugeot беззаперечну перемогу. Спробую пояснити, чому.
Барвиста опція
Коли перша хвиля захвату минає, намагаєшся тверезо оцінити стиль. У мене в руках - топове виконання 3008-го GT-Line, до того ж у двокольоровому виконанні: корму пофарбовано в чорний колір, а передню частину - в шоколадний. Така барвиста опція тягне на 32 тисячі гривень. В якості альтернативи можна обрати сірий або мідний колір передка. Схожого не робить ніхто з конкурентів.
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«Погляд» у 3008-го виразний. Одразу впадають в око оригінгальні фари, ввігнута решітка радіатора та потужний позашляховий обвіс.

Але ейфорія від стилю підсилюється в салоні. Та тут просто космос! Нагадує якийсь зореліт. По-перше, французи будують інтер'єри у відповідності до концепціїї i-Cockpit. Це означає, що кермо мініатюрне, трохи більше ніж у "плейстейшені", ще й обрізане зверху і знизу. При цьому воно розташовано значно нижче, ніж зазвичай, а панель приладів навпаки, - трохи вище.
І тільки-но ти прийшов до тями від споглядання керма, як новий удар – графіка. На панелі приладів картинка рівня шикарної комп'ютерної гри. А коли змінюєш режими, то вона перевертається, мов трансформери в одноіменному фільмі.

Все, стоп, пора їхати, бо вже слів не вистачає. І це я ще не згадав про крісла, прошиті крутими візерунками, з талановитим массажером. І про металічні кнопки на центральній консолі, наче у літаку. І щоби вже вкінець вас добити, скажу, що у 3008-го є ще й власний парфум, інтенсивність впорскування якого можна змінювати. Розетка на 220 V та бездротова зарядка для мобільного, - ну, таке й на преміум-моделях буває.
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Вам тихо чи швидко?
Втім, повірте мені, Peugeot 3008 переміг в конкурсі не тільки через дизайн зовнішності чи інтерєру. Peugeot «порвав» німецьких конкурентів, бо вміє непогано їздити. Під капотом у тестової моделі - дволітровий дизель HDI на 150 сил. Фактично – це топовий мотор, простіші версії можуть бути з 1,6 л.

Дизель такого розміру видає 120 сил, а бензиновик – 150. Усі виключно з автоматом на 6 передач. Наш дволітровик видає 270 номів тяги і в комбінації з автоматом перетворює 3008 на дуже швидкохідний експрес, заточений під німецькі автобани. Завдяки непоганій звукоізоляції, пристойному комфорту підвіски і довгій шостій передачі кросовер ковтає кілометри дороги. І мотора не чутно взагалі.
Але це поки не натиснеш кнопку Sport на центральному тунелі. Вона не тільки переналаштовує кермо, коробку і чутливість педалі газу, але й дає команду ретранслювати в салон спортивний звук. В салон починає литися гарчання мотора. Таке враження, що хтось запхнув під капот оппозитний турбодвигун. Півгодини їзди в такому режимі - і його вже хочеться вимкнути, бо трохи загучно. При цьому дизель вкладається в мізерні цифри витрати пального, в середньому спалюючи менше 5 літрів на сотню.

Це звичайно якщо не витискати з нього максимальні 198 км/год. До речі, «максималка» так ж, як у легендарного багі Peugeot 3008 DKR, яке цього року вдруге поспіль виграло "Дакар". Французи пишаються досягненнями в раллі-рейдах. Це була ювілейна сорокова гонка в історії марки, і схоже остання. Peugeot вважає що в цьому виді спорту йому вже немає чого досягати.
Не треба в багнюку!
Зрозуміло, що на відміну від задньоприводного боліда з раллі, у нашого кросовера ведучі передні колеса. Але на бездоріжжі можна впевнено почуватися і з моноприводом. Принаймні, так думають французи, які в якості компенсації замість приводу на всі колеса пропонують елегантне рішення – систему Grip Control, яка майстерно жонглює моментом між передніми колесами. З ним кроссовер вміє більше, ніж моноприводні моделі, але менше ніж 4х4. А на справжньому бездоріжжі треба бути або Карлосом Сайнцом чи Стефаном Петранселем. Якщо Ваше прізвище звучить не так, то туди рипатися не варто.
А от на асфальтових серпантинах навіть пересічний водій отримає чимало задоволення і відчує спортивні нотки в характері. На фоні іменитих німців, посунути яких і було високою міссією 3008-го, він керується дуже пристойно.

Тож без сумніву, 3008 - це головний модник у класі. Та на стилі далеко не доїдеш, хоч і складається враження, що перемогу у європейському конкурсі вибороли саме дизайнери. Тому він вправно комбінує це з гарною керованістю і багатим переліком обладнання. От і переконав 58 членів найавторитетнішого журі у Європі. І до підкорених сердець Peugeot сміливо може дописати ще й моє.
Детальніше про модель
Фото: Владислав Плешаков
Технічні характеристики
Peugeot 3008 HDI 150
МОТОР
Робочий об'єм 1997 см3, потужність 110 кВт (150 к.с.) при 4000 об/хв., обертальний момент 370 Нм при 2000 об/хв.

ТРАНСМІСІЯ
Передній привод, автоматична 6-швидкісна коробка передач.

КУЗОВ
Універсал, 5 дверей, 5 місць, габарити (довжина/ширина/висота): 4447/1841/1620 мм, база 2675 мм, споряджена маса 1500 кг, корисне навантаження 550 кг, об'єм багажника 520/1482 л, об'єм бака 53 л.

ПІДВІСКА
Підвіска покращений MакФерсон/напівзалежна. Шини: 225/55 R 18. Кліренс 219 мм.

ХОДОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Максимальна швидкість 198 км/ч. Розгін до 100 км/год за 9,6 с. Витрата пального на 100 км (місто/шосе/змішаний): 5,5/4,4/4,8 л.

ЦІНА: від 710 400 грн.
Технічні характеристики
Peugeot 3008
HDI 150
МОТОР
Робочий об'єм 1997 см3, потужність 110 кВт (150 к.с.) при 4000 об/хв., обертальний момент 370 Нм при 2000 об/хв.

ТРАНСМІСІЯ
Передній привод, автоматична 6-швидкісна коробка передач.

КУЗОВ
Універсал, 5 дверей, 5 місць, габарити (довжина/ширина/висота): 4447/1841/1620 мм, база 2675 мм, споряджена маса 1500 кг, корисне навантаження 550 кг, об'єм багажника 520/1482 л, об'єм бака 53 л.

ПІДВІСКА
Підвіска покращений MакФерсон/напівзалежна. Шини: 225/55 R 18. Кліренс 219 мм.

ХОДОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Максимальна швидкість 198 км/ч. Розгін до 100 км/год за 9,6 с. Витрата пального на 100 км (місто/шосе/змішаний): 5,5/4,4/4,8 л.

ЦІНА: від 710 400 грн.
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