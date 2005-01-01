МОТОР
Робочий об'єм 1997 см3, потужність 110 кВт (150 к.с.) при 4000 об/хв., обертальний момент 370 Нм при 2000 об/хв.
ТРАНСМІСІЯ
Передній привод, автоматична 6-швидкісна коробка передач.
КУЗОВ
Універсал, 5 дверей, 5 місць, габарити (довжина/ширина/висота): 4447/1841/1620 мм, база 2675 мм, споряджена маса 1500 кг, корисне навантаження 550 кг, об'єм багажника 520/1482 л, об'єм бака 53 л.
ПІДВІСКА
Підвіска покращений MакФерсон/напівзалежна. Шини: 225/55 R 18. Кліренс 219 мм.
ХОДОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Максимальна швидкість 198 км/ч. Розгін до 100 км/год за 9,6 с. Витрата пального на 100 км (місто/шосе/змішаний): 5,5/4,4/4,8 л.
ЦІНА: від 710 400 грн.