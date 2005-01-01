Але це поки не натиснеш кнопку Sport на центральному тунелі. Вона не тільки переналаштовує кермо, коробку і чутливість педалі газу, але й дає команду ретранслювати в салон спортивний звук. В салон починає литися гарчання мотора. Таке враження, що хтось запхнув під капот оппозитний турбодвигун. Півгодини їзди в такому режимі - і його вже хочеться вимкнути, бо трохи загучно. При цьому дизель вкладається в мізерні цифри витрати пального, в середньому спалюючи менше 5 літрів на сотню.



Це звичайно якщо не витискати з нього максимальні 198 км/год. До речі, «максималка» так ж, як у легендарного багі Peugeot 3008 DKR, яке цього року вдруге поспіль виграло "Дакар". Французи пишаються досягненнями в раллі-рейдах. Це була ювілейна сорокова гонка в історії марки, і схоже остання. Peugeot вважає що в цьому виді спорту йому вже немає чого досягати.

