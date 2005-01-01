МОТОР
Рабочий объем 1997 см3, мощность 110 кВт (150 л.с.) при 4000 об/мин, крутящий момент 370 Нм при 2000 об/мин.
ТРАНСМИССИЯ
Передний привод, автоматическая 6-скоростная коробка передач.
КУЗОВ
Универсал, 5 дверей, 5 мест, габариты (длина/ширина/высота): 4447/1841/1620 мм, база 2675 мм, снаряженная масса 1500 кг, полезная нагрузка 550 кг, объем багажника 520/1482 л, объем бака 53 л.
ПОДВЕСКА
Подвеска улучшенная МакФерсон/полузависимая. Шины: 225/55 R 18. Клиренс 219 мм.
ХОДОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Максимальная скорость 198 км/ч. Разгон до 100 км/ч за 9,6 сек. Расход топлива на 100 км (город/шоссе/смешанный): 5,5/4,4/4,8 л.
ЦЕНА: от 710 400 грн.