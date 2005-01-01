Но это пока не нажмешь кнопку Sport на центральном тоннеле. Она не только перенастраивает руль, коробку и чувствительность педали газа, но и дает команду ретранслировать в салон спортивный звук. В салон начинает литься рычание мотора. Такое впечатление, что кто-то запихнул под капот оппозитный турбомотор. Полчаса езды в таком режиме - и его уже хочется выключить, потому что немного громко. При этом дизель укладывается в мизерные цифры расхода топлива, в среднем сжигая меньше 5 литров на сотню.



Это если не выжимать из него максимальные 198 км/час. Кстати, «максималка» такая же, как у легендарного багги Peugeot 3008 DKR, который в этом году второй раз подряд выиграл "Дакар". Французы гордятся достижениями в ралли-рейдах. Это была юбилейная сороковая гонка в истории марки, и, похоже, последняя. Peugeot считает, что в этом виде спорта ему уже нечего достигать.

