Как покорить сердце
Тест-драйв Peugeot 3008


Как покорить сердце
Тест-драйв Peugeot 3008


Автор: Сергей Волощенко
Я уже несколько раз ездил за рулем Peugeot 3008, но каждый раз не могу удержаться от восторга по поводу его внешнего вида. Такое впечатление, что дизайнеры создавали важнейшую в истории марки модель. И, на мой взгляд, это им удалось.
Кроссовер получился настолько эффектным, что большинство пассажиров и водителей рядом с ним просто сворачивают голову. И не только они! Члены жюри авторитетного европейского конкурса "Автомобиль года" в 2017 году также настолько влюбились в него, что отдали этому Peugeot безоговорочную победу. Попробую объяснить, почему.
Красочная опция
Когда первая волна восторга проходит, пытаешься трезво оценить стиль. У меня в руках - топовое исполнение 3008-го GT-Line, к тому же в двухцветном исполнении: корма окрашена в черный цвет, а передняя часть - в шоколадный. Такая красочная опция тянет на 32 тысячи гривен. В качестве альтернативы можно выбрать серый или медный цвет передка. Похожего не делает никто из конкурентов.
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«Взгляд» у 3008-го выразительный. Сразу бросаются в глаза оригинальные фары, вогнутая решетка радиатора и мощный внедорожный обвес.

Но эйфория от стиля усиливается в салоне. И здесь просто космос! Напоминает какой-то звездолет. Во-первых, французы строят интерьеры в соответствии с концепцией i-Cockpit. Это означает, что руль миниатюрный, чуть больше чем в "плейстейшене", еще и обрезан сверху и снизу. При этом он расположен значительно ниже, чем обычно, а панель приборов, наоборот, - чуть выше.
И только ты пришел в себя от созерцания руля, как новый удар – графика. На панели приборов картинка уровня шикарной компьютерной игры. А когда меняешь режимы, то она переворачивается, словно трансформеры в одноименном фильме.

Все, стоп, пора ехать, потому что уже слов не хватает. И это я еще не упомянул о креслах, прошитыми крутыми узорами, с талантливым массажером. И о металлических кнопках на центральной консоли, как в самолете. И чтобы уж совсем вас добить, скажу, что у 3008-го есть еще и собственный парфюм, интенсивность запаха которого можно изменять. Розетка на 220 V и беспроводная зарядка для мобильного, - ну, такое и на премиум-моделях бывает.
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Вам тихо или быстро?
Впрочем, поверьте мне, Peugeot 3008 победил в конкурсе не только из-за дизайна внешности или интерьера. Peugeot «порвал» немецких конкурентов, потому что умеет неплохо ездить. Под капотом у тестовой модели - двухлитровый дизель HDI на 150 сил. Фактически – это топовый мотор, более простые версии могут быть с 1,6 л.

Дизель такого размера выдает 120 сил, а бензиновик – 150. Все исключительно с автоматом на 6 передач. Наш двухлитровик выдает 270 нм тяги и в комбинации с автоматом превращает 3008 в очень быстроходный экспресс, заточенный под немецкие автобаны. Благодаря неплохой звукоизоляции, приличному комфорту подвески и длинной шестой передаче кроссовер глотает километры дороги. И мотора не слышно вообще.
Но это пока не нажмешь кнопку Sport на центральном тоннеле. Она не только перенастраивает руль, коробку и чувствительность педали газа, но и дает команду ретранслировать в салон спортивный звук. В салон начинает литься рычание мотора. Такое впечатление, что кто-то запихнул под капот оппозитный турбомотор. Полчаса езды в таком режиме - и его уже хочется выключить, потому что немного громко. При этом дизель укладывается в мизерные цифры расхода топлива, в среднем сжигая меньше 5 литров на сотню.

Это если не выжимать из него максимальные 198 км/час. Кстати, «максималка» такая же, как у легендарного багги Peugeot 3008 DKR, который в этом году второй раз подряд выиграл "Дакар". Французы гордятся достижениями в ралли-рейдах. Это была юбилейная сороковая гонка в истории марки, и, похоже, последняя. Peugeot считает, что в этом виде спорта ему уже нечего достигать.
Не надо в грязь!
Понятно, что в отличие от заднеприводного болида по ралли, у нашего кроссовера ведущие передние колеса. Но на бездорожье можно чувствовать себя уверенно и с моноприводом. По крайней мере, так думают французы, которые в качестве компенсации вместо привода на все колеса предлагают элегантное решение – систему Grip Control, которая мастерски жонглирует моментом между передними колесами. С ней кроссовер умеет больше, чем моноприводные модели, но меньше чем 4х4. А на настоящем бездорожье надо быть или Карлосом Сайнцом или Стефаном Петранселем. Если Ваша фамилия звучит не так, то туда рыпаться не стоит.
А вот на асфальтовых серпантинах даже рядовой водитель получит немало удовольствия и почувствует спортивные нотки в характере. На фоне именитых немцев, подвинуть которых и было высокой миссией 3008-го, он рулится очень прилично.

Поэтому без сомнения, 3008 - это главный модник в классе. Но на стиле далеко не уедешь, хоть и складывается впечатление, что победу в европейском конкурсе завоевали именно дизайнеры. Поэтому он ловко комбинирует это с хорошей управляемостью и богатым перечнем оборудования. Вот и убедил 58 членов авторитетного жюри в Европе. Но к покоренным сердцам Peugeot смело может дописать еще и мое.
Детальнее о модели
Фото: Владислав Плешаков
Технические характеристики
Peugeot 3008 HDI 150
МОТОР
Рабочий объем 1997 см3, мощность 110 кВт (150 л.с.) при 4000 об/мин, крутящий момент 370 Нм при 2000 об/мин.

ТРАНСМИССИЯ
Передний привод, автоматическая 6-скоростная коробка передач.

КУЗОВ
Универсал, 5 дверей, 5 мест, габариты (длина/ширина/высота): 4447/1841/1620 мм, база 2675 мм, снаряженная масса 1500 кг, полезная нагрузка 550 кг, объем багажника 520/1482 л, объем бака 53 л.

ПОДВЕСКА
Подвеска улучшенная МакФерсон/полузависимая. Шины: 225/55 R 18. Клиренс 219 мм.

ХОДОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Максимальная скорость 198 км/ч. Разгон до 100 км/ч за 9,6 сек. Расход топлива на 100 км (город/шоссе/смешанный): 5,5/4,4/4,8 л.

ЦЕНА: от 710 400 грн.
Технические характеристики
Peugeot 3008
HDI 150
МОТОР
Рабочий объем 1997 см3, мощность 110 кВт (150 л.с.) при 4000 об/мин, крутящий момент 370 Нм при 2000 об/мин.

ТРАНСМИССИЯ
Передний привод, автоматическая 6-скоростная коробка передач.

КУЗОВ
Универсал, 5 дверей, 5 мест, габариты (длина/ширина/высота): 4447/1841/1620 мм, база 2675 мм, снаряженная масса 1500 кг, полезная нагрузка 550 кг, объем багажника 520/1482 л, объем бака 53 л.

ПОДВЕСКА
Подвеска улучшенная МакФерсон/полузависимая. Шины: 225/55 R 18. Клиренс 219 мм.

ХОДОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Максимальная скорость 198 км/ч. Разгон до 100 км/ч за 9,6 сек. Расход топлива на 100 км (город/шоссе/смешанный): 5,5/4,4/4,8 л.

ЦЕНА: от 710 400 грн.
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