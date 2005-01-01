Діамант серед позашляховиків
Тест-драйв Rolls Royce Cullinan











Діамант серед позашляховиків
Тест-драйв Rolls Royce Cullinan











Автор: Сергій Волощенко
Безумовно, це був тест-драйв року. Я би сказав "тест на мільйон", але не хочу продешевити, адже коштує автомобіль більше 12 мільйонів гривень. Протягом усього тест-драйву мене не залишало відчуття нереальності того, що відбувалося. Навколо - неймовірні краєвиди Вайомінга, наче в казці, а я - за кермом Rolls-Royce на бездоріжжі. І це, без сумніву, був дуже захоплюючий автомобільний сюр.
Світ змінюється настільки швидко, що інколи за ним не встигаєш. Телефони втратили кнопки, в кіно людина-павук б'ється з суперменом, робот Софія дає інтерв'ю, а Rolls-Royce створив позашляховик. Щоправда за це британцям окрема подяка, інакше я ніколи б не потрапив на американський дикий Захід, в штат Вайомінг. Але про все по черзі!
За вимогою часу
Консерватизм - це одна з основних рис британців. Традиції вирощувалися століттями і порушувати їх там не люблять. В тому числі в автопромі. Проте коли навіть постійні клієнти Rolls-Royce стали задивлятися на дорогі кросовери, довелося традиціям автопрому виявити певну гнучкість. Тому, взявши за основу платформу нового Phantom, клієнтам Rolls-Royce представили найбільший і найдорожчий позашляховик сучасності під назвою Cullinan.

Одна назва чого варта. Пам'ятаєте, які назви були до цього? Ghost, Phantom, Dawn, Wraith (примара, фантом, світанок, привид) – неначе довідник потойбічного життя. "Каллінен" нарекли на честь найбільшого у світі алмазу, який знайшли в Африці на шахті Калінена і який пізніше розкололи на 9 частин. Дві з них, найбільші діаманти, тепер прикрашають корону і скіпетр королеви Великої Британії.
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До корони мене навряд чи би допустили, а от до "Каллінена" доторкнутися вдалося. Rolls-Royce запросив мене на ексклюзивний тест, який організували в місті Джексон Хол, розташований на американському Дикому Заході. Зрозуміло, не такий він вже й дикий, бо тут розташований один з найвідоміших гірськоліжних курортів, в якому найдорожча нерухомість США. Такий собі американський Буковель. Тут проживає чимало зірок: Біл Гейтс, Сандра Буллок, Харрісон Форд, Ума Турман, Кім Кардашьян. І на кілька днів до цього переліку додалося й моє прізвище. Організатори сказали, що обрали Вайомінг через його унікальні краєвиди, і не прогадали: картинки вийшли просто неймовірні.
Монумент розкоші
Перше враження від дизайну Cullinan'а - це "Фантом", у якого відрізали багажник. Але, придивившись уважніше, розумієш, що жодної дисгармонії в цьому немає. Тільки величність, яку і очікуєш від Rolls-Royce. Хоча естети можуть зі мною не погодитися. Адже перед очима дизайнерів, які малювали "Каллінен" (дехто каже "Куллінен"), стояв той найбільший в світі алмаз, - трохи грубуватий, але неймовірно вражаючий. Так виглядає і позашляховик, з решіткою радіатора, що більша за деякі домашні каміни. А статуетка над ним – той самий "Дух екстазу" - може бути виготовлена зі срібла чи скла.
В салон Cullinan'у потрапляєш через величезні розпашні двері, які зачиняються простим натисканням кнопки в кокпіті. Перед водієм - новітня цифрова панель приладів, а на центральній консолі - перший для марки сенсорний дисплей.

А от ззаду двері багажника складаються з двох горизонтальних половинок, які забезпечують доступ до 600-літрового багажника, але не тільки. Вони дозволяють розкласти пару маленьких крісел і стіл, які за допомогою електропривода виїжджають з підпілля. Британці кажуть, що створили цю опцію для дорогих пікніків, але я вже бачу там оператора, який робитиме паралельну відеозйомку машини на тестах. Тож в моєму баченні Rolls Royce створив найдорожчий камера-кар в історії!
Зрозуміло, що під час зйомок ведучий програми (тобто я) сидітиме на задньому ряду. Бо якщо замовити ряд двомісним, то він буде розділений масивним боксом, в якому приховано мінібар з шампанським, бокалами і відерцем для льоду. Кажуть, це дуже допомагає створювати тексти для автомобільних програм. А ще з таким другим рядом пропонується скляна перегородка, яка відділятиме салон від багажника. Проте британці наголошують, що власники в цьому авто їздитимуть все ж на передніх кріслах, задній ряд, який до того ж піднято на 55 м - це для дітей.

Позашляховик, навіть трохи запилений, пропонує традиційну "роллсройсівську" розкіш. Можна замовити шкіряний салон будь-якого кольору, хоч під улюблену краватку. За рахунок більш, ніж триметрової колісної бази ззаду місця дуже багато. Легко закидаєш ногу на ногу, - в цьому сенсі позашляховик є найпросторішим серед однокласників. Навіть процес посадки відрізняється, бо в "Каллінен" можна зайти, всього лише трохи нахиливши голову.
Мільйонер - на бездоріжжя?
Одразу після брифінгу, сівши за кермо Cullinan'а ми "подряпалися" на найближчу гору, причому такими дорогами, де ніколи не сподіваєшся побачити Rolls-Royce. Бо маршрут було прокладено до старту гірськолижної траси на висоті 2500 м. І новачок почувався там, наче риба в воді. Головне, що вразило в перші ж секунди, - це плавність, з якою V12 передає момент на усі колеса, бо навіть на складних ділянках я не відчув жодного пробуксовування.

З точки зору водія все виглядає просто. Натискаєш кнопку Offroad в салоні і далі цей автомобіль все робить сам. Ні, можна обрати один з режимів, але краще довіритися "королю позашляховиків". За його кермом через фантастичну звукоізоляцію і дуже комфортну підвіску все здавалося досить легким завданням. На крутих схилах ми сповзали донизу під наглядом системи Downhill Assist, та жодного разу не виникло враження, що Cullinan тут чужий. І це на асфальтових, хоча і спеціально розроблених для Cullinan'а шинах 255/45 R22. Пневматичну підвіску, яку запозичили у "Фантома", оснастили більшими пневмобалонами і зробили довшими ходи підвіски. Вона здатна піднімати кузов на 24 см, тому цей Rolls Royce здатен долати броди глибиною 54 см! Хіба не сюр?
Літак з салоном першого класу
З'їхавши донизу, продовжуємо знайомство на асфальтованих дорогах. І тут він знову на висоті. Ходова, яку називають Magic Carpet, тобто "килим-літак", дозволяє м'яко "літати" над дорогою, але при цьому слухняно прописувати віражі. Cullinan керується краще, ніж Phantom. І це не тільки моє враження, це висновки британських інженерів. Бо "Каллінен" коротший і до того ж має задні колеса, що повертаються у віражі. Завдяки цьому у Cullinan невеликий радіус розвороту. А інженери ще й підказали лайфхак. Для покращення керованості треба увімкнути режим "оффроуд". Тоді ходова починає швидше обчислювати дорожні умови, залишаючи підвіску більш "зібраною". Зникає розгойдування, з'являється більше точності. В цьому режимі на швидкості менше за 60 км/год кузов піднімається, але тільки-но починаєш їхати швидше, повертається в нормальне положення.

А під капотом - традиційний "Роллсівський" шедевр механіки на 12 циліндрів, 563 сили і 850 номів тяги, які доступні вже з 1600 обертів. Тобто енергоозброєння - мало не здасться. Позашляховик здатен "стрибати" до сотні за 5 секунд і впиратися у 250 км на годину. Але не в Америці, де на трасі обмеження 90 км/год. Втім, навіть на великій швидкості він просто заколихує, бо звукоізоляція абсолютна. Немає жодних звуків, не чутно ні двигуна, ні шин, передні з яких ще й заповнено піною. З 2660 кіло спорядженої маси 100 кіло - це звукоізоляційні матеріали. Тому Cullinan можна вважати найтихішим кросовером у світі.
Детальніше
Взагалі, "Каллінен" щедро приправлений епітетом "перший". Перший Rolls Royce із п'ятидверним кузовом, перший із серйозним кліренсом, з повним приводом, з усіма керованими колесами. Британці впевнені, що "Каллінен" приведе багато абсолютно нових для марки клієнтів, серед яких буде чимало жінок. Взагалі цікаво, бо Cullinen побудовано на тій же платформі, що і "Фантом", але позашляховик на 50 відсотків дешевший. Виходить, що це ще й гарний спосіб отримати Phantom зі знижкою. Українська ціна новачка – 12,5 млн гривень. Це приблизно стільки ж, скільки коштує довгобазний Ghost. Замовлень на Cullinan стільки, що все вже розписано до кінця 2019 року. Бо Rolls Royce традиційно не хоче перетворюватися на масовий автомобіль, зберігаючи ексклюзивність, тому не випускає більше чотирьох тисяч машин на рік.

І якщо хтось скаже, що позашляховий Rolls Royce - це нонсенс, а бруд йому не личить - помиляєтеся. Британці люблять оффроуд. В них в дрес-коді навіть є поєднання дорогих піджаків із гумовими чоботами. Цьому стилю вже сотні років і тепер такі чоботи з'явилися і у Роллс Ройса.
Фото: заводу-виробника та автора.

Технічні характеристики
Rolls-Royce Cullinan
МОТОР
Робочий об'єм 6749 см3, потужність 420 кВт (563 к.с.) при 5000 об/хв., обертальний момент 850 Нм при 1600 об/хв.

ТРАНСМІСІЯ
Повний привод, автоматична 8-швидкісна коробка передач.

КУЗОВ
Універсал, 5 дверей, 5 місць, габарити (довжина/ширина/висота): 5341/2000/1835 мм, база 3295 мм, споряджена маса 2660 кг, об'єм багажника 600 л, об'єм бака 90 л.

ПІДВІСКА
Незалежна пневматична. Шини передні: 255/45 R 22, кліренс 240 мм.

ХОДОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Максимальна швидкість 250 км/ч. Розгін до 100 км/год за 5,2 с. Витрата пального (місто/шосе/змішаний): 22,4/11,0/15,0 л на 100 км.

ЦІНА: від 12 501 530 грн.
Технічні характеристики
Rolls-Royce Cullinan
МОТОР
Робочий об'єм 6749 см3, потужність 420 кВт (563 к.с.) при 5000 об/хв., обертальний момент 850 Нм при 1600 об/хв.

ТРАНСМІСІЯ
Повний привод, автоматична 8-швидкісна коробка передач.

КУЗОВ
Універсал, 5 дверей, 5 місць, габарити (довжина/ширина/висота): 5341/2000/1835 мм, база 3295 мм, споряджена маса 2660 кг, об'єм багажника 600 л, об'єм бака 90 л.

ПІДВІСКА
Незалежна пневматична. Шини передні: 255/45 R 22, кліренс 240 мм.

ХОДОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Максимальна швидкість 250 км/ч. Розгін до 100 км/год за 5,2 с. Витрата пального (місто/шосе/змішаний): 22,4/11,0/15,0 л на 100 км.

ЦІНА: від 12 501 530 грн.
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