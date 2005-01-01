З'їхавши донизу, продовжуємо знайомство на асфальтованих дорогах. І тут він знову на висоті. Ходова, яку називають Magic Carpet, тобто "килим-літак", дозволяє м'яко "літати" над дорогою, але при цьому слухняно прописувати віражі. Cullinan керується краще, ніж Phantom. І це не тільки моє враження, це висновки британських інженерів. Бо "Каллінен" коротший і до того ж має задні колеса, що повертаються у віражі. Завдяки цьому у Cullinan невеликий радіус розвороту. А інженери ще й підказали лайфхак. Для покращення керованості треба увімкнути режим "оффроуд". Тоді ходова починає швидше обчислювати дорожні умови, залишаючи підвіску більш "зібраною". Зникає розгойдування, з'являється більше точності. В цьому режимі на швидкості менше за 60 км/год кузов піднімається, але тільки-но починаєш їхати швидше, повертається в нормальне положення.



А під капотом - традиційний "Роллсівський" шедевр механіки на 12 циліндрів, 563 сили і 850 номів тяги, які доступні вже з 1600 обертів. Тобто енергоозброєння - мало не здасться. Позашляховик здатен "стрибати" до сотні за 5 секунд і впиратися у 250 км на годину. Але не в Америці, де на трасі обмеження 90 км/год. Втім, навіть на великій швидкості він просто заколихує, бо звукоізоляція абсолютна. Немає жодних звуків, не чутно ні двигуна, ні шин, передні з яких ще й заповнено піною. З 2660 кіло спорядженої маси 100 кіло - це звукоізоляційні матеріали. Тому Cullinan можна вважати найтихішим кросовером у світі.

