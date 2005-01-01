МОТОР
Робочий об'єм 6749 см3, потужність 420 кВт (563 к.с.) при 5000 об/хв., обертальний момент 850 Нм при 1600 об/хв.
ТРАНСМІСІЯ
Повний привод, автоматична 8-швидкісна коробка передач.
КУЗОВ
Універсал, 5 дверей, 5 місць, габарити (довжина/ширина/висота): 5341/2000/1835 мм, база 3295 мм, споряджена маса 2660 кг, об'єм багажника 600 л, об'єм бака 90 л.
ПІДВІСКА
Незалежна пневматична. Шини передні: 255/45 R 22, кліренс 240 мм.
ХОДОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Максимальна швидкість 250 км/ч. Розгін до 100 км/год за 5,2 с. Витрата пального (місто/шосе/змішаний): 22,4/11,0/15,0 л на 100 км.
ЦІНА: від 12 501 530 грн.