ДВИГУН
робочий об'єм 6592 см3, потужність 570 к.с. при 5250 об/хв., обертальний момент 780 Нм при 1500 об/хв.
ТРАНСМІСІЯ
Задній привод, 8-швидкісна автоматична коробка передач.
КУЗОВ
Седан, 4 дверей, 5 місць, габарити (довжина/ширина/висота): 5569/1948/1550 мм, база 3465 мм, споряджена маса 2420 кг, корисне навантаження 580 кг, об'єм багажника 490 л, об'єм бака 83 л.
ПІДВІСКА
Передня - незалежна на подвійних важелях, задня - багатоважільна. Шини: 255/55 R 19
ХОДОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Максимальна швидкість 250 км/ч. Розгін до 100 км/год за 4,9 с. Витрата пального (місто/шосе/змішаний): 20,5/9,6/13,6 л/100 км.
ЦІНА: від 13 092 720 грн.