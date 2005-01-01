Коли після двох днів тесту Франк Тіман запитав мене, який би Rolls-Royce, я обрав би для себе, я спочатку трохи розгубився. Для себе? Це все одно, що обирати між ідеалом та досконалістю. Проте відповів йому, що більше до душі припав Ghost. І питання не в ціні. «Гоуст» залишається справжнім Роллс-Ройсом, але в ньому почуваєшся своїм на звичайних дорогах. Він легко керується, але водночас неймовірно комфортний. Так, він теж привертає чимало уваги, але якщо це Rolls Royce для багатіїв, дрібних мільйонерів, олігархів і може навіть президентів, то Phantom - це вже автомобіль для церемоній. Для імператорів, шейхів і королів. В ньому так багато статусності, що використовувати його для щоденного використання нелогічно. Це монумент, скульптура, свідчення того, що пасажири в його салоні практично небожителі.



Ще довго після тесту я не міг прийти до тями. Важко звикнути, що інші машини шумлять, в них пластикові вимикачі, гумові килимки та самому треба зачиняти двері. До найкращого завжди звикаєш швидко, а відвикаєш – болісно. Мені доводилося тестувати чимало машин, але ця пара британських седанів надовго залишила слід у моєму серці. Чи може, все це мені просто привиділось?

