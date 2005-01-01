Шейх на два дні
Тест-драйв Rolls Royce Ghost EWB та
Rolls Royce Phantom EWB
Шейх на два дні
Тест-драйв Rolls Royce Ghost EWB та
Rolls Royce Phantom EWB
Автор: Сергій Волощенко
На кілька днів я перетворився на олігарха, сина арабського шейха, мільйонера та принца водночас. Принаймні, так здавалося, коли старовинними вуличками Будапешта мене возили на Rolls-Royce. Причому кожного дня на іншому.
Англійський бренд Rolls-Royce давно став синонімом розкоші та заможного життя. Більше того, тепер він має навіть більше спільного з ювелірними прикрасами чи яхтами, аніж з автомобілями. Чому? За словами прес-аташе британської марки в країнах Східної Європи Франка Тімана, при купівлі цього авто покупці частіше роблять вибір не з-поміж інших брендів чи Rolls-Royce. Вони вагаються між яхтою, гелікоптером та Rolls-Royce'ом. Це третій, чи навіть п'ятий автомобіль в родині, який потрібен не в якості транспортного засобу, а швидше як смокінг для виходів до вишуканої публіки.
Менший з привидів
Чесно кажучи, для мене такий підхід досить далекий для сприйняття. Тож як тільки мені видали ключі від дешевшого з-поміж двох моїх «Роллс-Ройсів», я одразу попхався за кермо. Хоча чудово розумію, що тестувати треба задній ряд, бо там в основному їздять власники.

«Маленький» Rolls-Royce має назву Ghost EWB та читається як «гоуст», а перекладається як «привид». Абревіатура з трьох букв EWB вказує на подовжену на 17 мм колісну базу. Цінник такої моделі в Україні тягне на більш, ніж 13 мільйонів гривень. Тому тремтіння в колінах та холодок в руках перед тест-драйвом були цілком виправданими.
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Отож, що таке оновлений Ghost? Нашу машину пофарбовано як дорогу яхту. Низ темно-синій, верх матово-білий. У свіжої версії змінився передок. Краї решітки радіатора ніби трохи виїхали вперед, а при цьому вона сама тепер сидить глибше. Змінився бампер, на боковині з'явилася тонка лінія, яка піднімається догори ближче до передніх арок коліс. Але традиційно дуже багато уваги в цьому седані викликає фігурка «Дух Екстазу», що височіє над решіткою радіатора. Вона може бути виготовлена із металу, скла, бути позолоченою, чи відлитою зі срібла. За допомогою електроприводу вона ховається в корпус, подалі від вандалів.

В таких машинах кольорова гамма продумана до дрібниць. Виробник пропонує 105 кольорів кузова, а кількість відтінків сягає 44 тисяч. Варіантів декору салону взагалі безліч. Можна навіть замовити колір салону чи кузова під колір улюбленої краватки. Тому в світі не існує двох однакових «Роллс Ройсів». Особливий шик – у подвійному кольорі кузова, який просто ідеально пасує британському седану. Цікаво і те, що на кожному колесі емблема марки завжди залишається у стабільному положенні.
В кольорах кузова виконано і салон. При цьому передні крісла темно-сині, а задні - білі. В дверях «Роллса» традиційно розташовано парасольки. Потрапляючи в салон через задні двері, які відчиняються проти руху і мають електропривід закривання, входиш в царину розкошів. В салоні зміни мінімальні, але не них звертаєш увагу. Я нарахував усього чотири елементи, де є мінімальні фрагменти чорного пластику.

Забігаючи наперед скажу, що у флагмані марки пластику в салоні немає зовсім. А лише натуральна шкіра, алюміній, скло та дерево. Монітор на центральній консолі ховається за дерев'яну панель. Щоб керувати вентиляційними заслінками, треба тягнути за ефектні металеві стержні. Тахометра у звичному сенсі немає, тільки шкала запасу потужності.
Все це виглядає, наче найдорожчий у світі кабінет. Сідаючи в салон, виникає бажання перевзутися у домашні тапки або зайти босоніж – настільки жаль топтатися по вовняних килимках з 10-сантиметровим ворсом.

Зачинив двері – і ніби відгородився від усього світу. Адже додаткові звукоізоляційні матеріали були додані до дверей, задніх крил та багажного відділення. Тиша повна. Поки не увімкнеш аудіосистему з 16 динаміками, яку створювали з компонентів п'яти найвідоміших у світі брендів. Керуєш звуком «шайбою», що інкрустована кришталем. Ззаду також з'явилися більші екрани.
Без супроводу та оркестру
Відчаливши від одного з найприємніших готелів Будапешта, який «впирається» в найвідоміший в столиці міст, я не мав навіть п'яти хвилин, аби адаптуватися до габаритів суперседана. Він нагадує яхту не лише в салоні, але й поведінкою: плавним розгойдуванням на уявних хвилях асфальту. Під час їзди Rolls-Royce Ghost сприймається чимось більшим, ніж автомобіль. І я не про розміри, а про те, що є якась магія в тому, як безшумно він пливе.
Що дивно, на угорських дорогах Rolls-Royce гармонійно виглядає без «Ленд Крузерів» чи «кубиків» супроводу. Мені, киянину, спершу це трохи різало око.

Я не пожалкував, що сів на водійське сидіння. Власники, які їздять в «Гоусті» на задньому ряду, багато втрачають. Бо керувати ним цікаво. Враження, наче управляєш яхтою: довжелезний капот попереду, який плавно повертає у віражах. У нього під капотом 6,6 літровий V12 на 570 сил, які добряче маскують той факт, що «Гоуст» важить 2,5 тонни. Це неймовірно, але 80% потужності двигуна доступно майже з холостих обертів. Бо розганяє машину до сотні менше ніж за 5 секунд. Головне, щоб в цей момент у пасажирів ззаду не було налите шампанське. Хоча навіть цей розгін відбувається дуже м'яко.

Але ось де «Роллс-Ройс» не може приховати своєї ваги, так це в поворотах. Але він і не претендує на статус спорткара. Можна, звичайно замовити пакет Dinamic Driving, але тоді це вже не «Роллс Ройс». А ще нікому не кажіть, але Ghost вміє дрифтувати!
Цар духів
Проте все це було лише розминкою. Бо наступного дня я пересів за кермо Phantom. Фантом – теж свого роду привид, однак ще більш загадковий та аристократичний. І теж я спершу проїхався за кермом. Це абсолютно нова машина, створена на свіжій платформі, яку використають і для позашляхового Rolls Royce Culinnan.
Мабуть тому він їде значно слухняніше за попереднього «Фантома», на якому я катався ще позаминулого року

На ходу між двома «Роллсами» різниця відчутна. Тут той самий двигун, що і на «Гоусті», тож динаміки йому не позичати. 12-ціліндровий мотор працює так м'яко і рівно, що закрадаються сумніви, що це творіння мотористів з планети Земля. Угорськими дорогами не вдалося розігнатися до якихось вражаючих швидкостей, але повірте, темперамента у «Фантома» вистачає. Головне, аби бос на задньому ряду дозволяв тиснути на газ.

У порівнянні із минулим Phantom, який був дуже тихим авто, в новий додали 130 кілограмів звукоізоляційних матеріалів. Без жодного сумніву, він став найтихішим автомобілем на планеті. А комфорт підвіски в принципі примушує забути всі автомобілі, на яких їздив до цього.

Салон Phantom'а зустрічає ще більшою розкішшю. По-перше, на задній ряд суперседана можна не сідати, а просто заходити, лише трохи опустивши голову. Кажуть, це дуже цінують жінки у вечірніх сукнях. Але й небожителям не з руки прихиляти голову перед транспортним засобом. Навіть Таким!

По-друге, електропривід тепер є не тільки у задніх, але й у передніх дверей. Просто натискаєш кнопку і вони ефектно зачиняються. А по-третє, з'явилася функція, коли ззовні натиснувши на ручці дверей кнопку і легенько їх штовхнувши, вони плавно та якось «дорого» зачиняються самі.
Ноги на стіл? В «Фантомі» можна все!
Однією з головних відмінностей апартаментів Phantom є зоряне небо. 1400 світлодіодів прикрашає стелю седана, створюючи абсолютно унікальну атмосферу. При цьому у великого «Роллса» столики на задньому ряду розкладаються за допомогою сервоприводу. Фактично, Phantom став першим серійним автомобілем, в якому з легкістю можна закинути ноги на стіл. Під кріслами також є спеціальні підставки для ніг.

Знаєте що? Тремтіння, яке я відчував в колінках вчора, абсолютно ніщо із тим відчуттям, коли вузькими вуличками європейського міста пробираєшся на авто, яке коштує як цілий квартал. Ціна Rolls Royce Phantom EWB в Україні тягне на 21 мільйони гривень. Це 800 тисяч «зелених»! Найдорожчий чотиридверний автомобіль планети!

І хоча в Будапешті немало дорогих машин, але через «Фантом» трафік зупиняється. Не через відеозйомку, не тому, що через гігантські габарити (більше 2 метрів в ширину і 6 в довжину) ми перегородили дорогу. А тому, що туристичні групи спиняються задля того, аби пасажири встигли сфотографувати Rolls Royce. І звичайно, здогадатися, хто ж зі знаменитостей ховається за його тонованим склом. Не впізнають - жаль, що в Угорщині мало знають про телепередачу «Авто24»…
Важкий вибір
Коли після двох днів тесту Франк Тіман запитав мене, який би Rolls-Royce, я обрав би для себе, я спочатку трохи розгубився. Для себе? Це все одно, що обирати між ідеалом та досконалістю. Проте відповів йому, що більше до душі припав Ghost. І питання не в ціні. «Гоуст» залишається справжнім Роллс-Ройсом, але в ньому почуваєшся своїм на звичайних дорогах. Він легко керується, але водночас неймовірно комфортний. Так, він теж привертає чимало уваги, але якщо це Rolls Royce для багатіїв, дрібних мільйонерів, олігархів і може навіть президентів, то Phantom - це вже автомобіль для церемоній. Для імператорів, шейхів і королів. В ньому так багато статусності, що використовувати його для щоденного використання нелогічно. Це монумент, скульптура, свідчення того, що пасажири в його салоні практично небожителі.

Ще довго після тесту я не міг прийти до тями. Важко звикнути, що інші машини шумлять, в них пластикові вимикачі, гумові килимки та самому треба зачиняти двері. До найкращого завжди звикаєш швидко, а відвикаєш – болісно. Мені доводилося тестувати чимало машин, але ця пара британських седанів надовго залишила слід у моєму серці. Чи може, все це мені просто привиділось?
Фото: Владислав Плєшаков

Технічні характеристики
Rolls Royce Ghost EWB
ДВИГУН
робочий об'єм 6592 см3, потужність 570 к.с. при 5250 об/хв., обертальний момент 780 Нм при 1500 об/хв.

ТРАНСМІСІЯ
Задній привод, 8-швидкісна автоматична коробка передач.

КУЗОВ
Седан, 4 дверей, 5 місць, габарити (довжина/ширина/висота): 5569/1948/1550 мм, база 3465 мм, споряджена маса 2420 кг, корисне навантаження 580 кг, об'єм багажника 490 л, об'єм бака 83 л.

ПІДВІСКА
Передня - незалежна на подвійних важелях, задня - багатоважільна. Шини: 255/55 R 19

ХОДОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Максимальна швидкість 250 км/ч. Розгін до 100 км/год за 4,9 с. Витрата пального (місто/шосе/змішаний): 20,5/9,6/13,6 л/100 км.

ЦІНА: від 13 092 720 грн.
Технічні характеристики
Rolls Royce Ghost EWB
ДВИГУН
робочий об'єм 6592 см3, потужність 570 к.с. при 5250 об/хв., обертальний момент 780 Нм при 1500 об/хв.

ТРАНСМІСІЯ
Задній привод, 8-швидкісна автоматична коробка передач.

КУЗОВ
Седан, 4 дверей, 5 місць, габарити (довжина/ширина/висота): 5569/1948/1550 мм, база 3465 мм, споряджена маса 2420 кг, корисне навантаження 580 кг, об'єм багажника 490 л, об'єм бака 83 л.

ПІДВІСКА
Передня - незалежна на подвійних важелях, задня - багатоважільна. Шини: 255/55 R 19

ХОДОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Максимальна швидкість 250 км/ч. Розгін до 100 км/год за 4,9 с. Витрата пального (місто/шосе/змішаний): 20,5/9,6/13,6 л/100 км.

ЦІНА: від 13 092 720 грн.
Технічні характеристики
Rolls Royce Phantom EWB
ДВИГУН
робочий об'єм 6749 см3, потужність 571 к.с. при 5000 об/хв., обертальний момент 900 Нм при 1700 об/хв.

ТРАНСМІСІЯ
Задній привод, 8-швидкісна автоматична коробка передач.

КУЗОВ
Седан, 4 дверей, 5 місць, довжина/ширина/висота 5982/2018/1656 мм, база 3772 мм, споряджена маса 2610 кг, об'єм багажника 548 л, об'єм бака 82 л.

ПІДВІСКА
Передня - незалежна на подвійних важеля, задня - багатоважільна. Шини: передні 255/50 R 21, задні 285/45 R 21

ХОДОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Максимальна швидкість - 250 км/ч. Розгін до 100 км/год за 5,4 с. Витрата пального (місто/шосе/змішаний): 21,4/9,7/13,9 л/100 км.

ЦІНА: від 21 115 220 грн.
Технічні характеристики
Rolls Royce Phantom EWB
ДВИГУН
робочий об'єм 6749 см3, потужність 571 к.с. при 5000 об/хв., обертальний момент 900 Нм при 1700 об/хв.

ТРАНСМІСІЯ
Задній привод, 8-швидкісна автоматична коробка передач.

КУЗОВ
Седан, 4 дверей, 5 місць, довжина/ширина/висота 5982/2018/1656 мм, база 3772 мм, споряджена маса 2610 кг, об'єм багажника 548 л, об'єм бака 82 л.

ПІДВІСКА
Передня - незалежна на подвійних важеля, задня - багатоважільна. Шини: передні 255/50 R 21, задні 285/45 R 21

ХОДОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Максимальна швидкість - 250 км/ч. Розгін до 100 км/год за 5,4 с. Витрата пального (місто/шосе/змішаний): 21,4/9,7/13,9 л/100 км.

ЦІНА: від 21 115 220 грн.
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