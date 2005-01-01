ДВИГАТЕЛЬ
рабочий объем 6592 см3, мощность 570 к.с. при 5250 об/мин., крутящий момент 780 Нм при 1500 об/мин.
ТРАНСМИССИЯ
Задний привод, 8-скоростная автоматическая коробка передач.
КУЗОВ
Седан, 4 дверей, 5 мест, габариты (длина/ширина/высота): 5569/1948/1550 мм, база 3465 мм, снаряженная масса 2420 кг, полезная нагрузка-580 кг, объем багажника 490 л, объем бака 83 л.
ПОДВЕСКА
Передняя - независимая на двойных рычагах, задняя - многорычажная. Шины: 255/55 R 19
ХОДОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Максимальная скорость 250 км/ч. Разгон до 100 км/ч за 4,9 сек. Расход горючего (город/шоссе/смешанный): 20,5/9,6/13,6 л/100 км.
ЦЕНА: от 13 092 720 грн.