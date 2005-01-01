Шейх на два дня
Тест-драйв Rolls Royce Ghost EWB и
Rolls Royce Phantom EWB
Шейх на два дня
Тест-драйв Rolls Royce Ghost EWB и
Rolls Royce Phantom EWB
Автор: Сергей Волощенко
На несколько дней я превратился в олигарха, сына арабского шейха, миллионера и принца одновременно. По крайней мере, так казалось, когда по старинным улочкам Будапешта меня возили на Rolls-Royce. Причем каждый день на другом.
Английский бренд Rolls-Royce давно стал синонимом роскоши и обеспеченной жизни. Более того, теперь он имеет даже больше общего с ювелирными украшениями или яхтами, чем с автомобилями. Почему? По словам пресс-атташе британской марки в странах Восточной Европы Франко Тимана, при покупке этого авто покупатели чаще делают выбор не из других брендов или Rolls-Royce. Они колеблются между яхтой, вертолетом и Rolls-Royce'ом. Это третий, или даже пятый автомобиль в семье, который нужен не в качестве транспортного средства, а скорее как смокинг для выходов к изысканной публике.
Меньший из призраков
Честно говоря, для меня такой подход достаточно далек для восприятия. Поэтому как только мне выдали ключи от более дешевого из двух моих «Роллс-Ройсов», я сразу потащился за руль. Хотя прекрасно понимаю, что тестировать надо задний ряд, потому что там в основном ездят владельцы.

«Маленький» Rolls-Royce имеет название Ghost EWB и читается как «гоуст», а переводится как «призрак». Аббревиатура из трех букв EWB указывает на удлиненную на 17 мм колесную базу. Ценник такой модели в Украине тянет на более, чем 13 миллионов гривен. Поэтому дрожь в коленках и холодок в руках перед тест-драйвом были вполне оправданными.
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Итак, что такое обновленный Ghost? Наша машина покрашена как дорогая яхта. Низ темно-синий, верх матово-белый. В свежей версии изменился передок. Края решетки радиатора будто немного выехали вперед, а при этом она сама теперь сидит глубже. Изменился бампер, на боковине появилась тонкая линия, которая поднимается вверх ближе к передним аркам колес. Но традиционно очень много внимания в этом седане вызывает фигурка «Дух Экстаза», что возвышается над решеткой радиатора. Она может быть изготовлена из металла, стекла, быть позолоченной, отлитой из серебра. С помощью электропривода она прячется в корпус, подальше от вандалов.

В таких машинах цветовая гамма продумана до мелочей. Производитель предлагает 105 цветов кузова, а количество оттенков достигает 44 тысяч. Вариантов декора салона вообще множество. Можно даже заказать цвет салона или кузова под цвет любимого галстука. Поэтому в мире не существует двух одинаковых «Роллс Ройсов». Особый шик – в двойном цвете кузова, который просто идеально подходит британскому седану. Интересно и то, что на каждом колесе эмблема марки всегда остается в стабильном положении.
В цветах кузова выполнен и салон. При этом передние кресла темно-синие, а задние - белые. В дверях «Роллса» традиционно расположены зонтики. Попадая в салон через задние двери, которые открываются против движения и имеют электропривод закрывания, входишь в царство роскоши. В салоне изменения минимальны, но на них обращаешь внимание. Я насчитал всего четыре элемента, где есть минимальные фрагменты черного пластика.

Забегая вперед скажу, что в флагмане марки пластика в салоне нет совсем. А только натуральная кожа, алюминий, стекло и дерево. Монитор на центральной консоли скрывается за деревянную панель. Чтобы управлять вентиляционными заслонками, надо тянуть за эффектные металлические стержни. Тахометра в привычном смысле нет, только шкала запаса мощности.
Все это выглядит, словно самый дорогой в мире кабинет. Садясь в салон, возникает желание переобуться в домашние тапки или зайти босиком – настолько жалко топтаться по шерстяных ковриках с 10-сантиметровым ворсом.

Закрыл дверь – и будто отгородился от всего мира. Ведь дополнительные звукоизоляционные материалы были добавлены к дверям, задним крыльям и багажному отделению. Тишина полная. Пока не включишь аудиосистему с 16 динамиками, которую создавали из компонентов пяти самых известных в мире брендов. Управляешь звуком «шайбой», инкрустированной хрусталем. Сзади также появились большие экраны.
Без сопровождения и оркестра
Отчалив от одного из самых приятных отелей Будапешта, который «упирается» в известный в столице мост, у меня не было даже пяти минут, чтобы адаптироваться к габаритам суперседана. Он напоминает яхту не только в салоне, но и поведением: плавным раскачиванием на воображаемых волнах асфальта. Во время езды Rolls-Royce Ghost воспринимается чем-то большим, чем автомобиль. И я не о размерах, а о том, что есть какая-то магия в том, как бесшумно он плывет.
Что удивительно, на венгерских дорогах Rolls-Royce гармонично выглядит без «Ленд Крузеров» или «кубиков» сопровождения. Мне, киевлянину, сначала это немного резало глаз.

Я не пожалел, что сел на водительское сидение. Владельцы, которые ездят в «Гоусте» на заднем ряду, много теряют. Потому управлять им интересно. Впечатление, будто управляешь яхтой: длиннющий капот впереди, который плавно возвращает в виражах. У него под капотом 6,6-литровый V12 на 570 сил, которые сильно маскируют тот факт, что «Гоуст» весит 2,5 тонны. Это невероятно, но 80% мощности двигателя доступно почти с холостых оборотов. Ибо разгоняет машину до сотни меньше чем за 5 секунд. Главное, чтобы в этот момент у пассажиров сзади не было налито шампанское. Хотя даже этот разгон происходит очень мягко.

Но вот где «Роллс-Ройс» не может скрыть своего веса, так это в поворотах. Но он и не претендует на статус спорткара. Можно, конечно, заказать пакет Dinamic Driving, но тогда это уже не «Роллс Ройс». А еще никому не говорите, но Ghost умеет скользить!
Царь духов
Однако все это было лишь разминкой. Потому что на следующий день я пересел за руль Phantom. Фантом – тоже своего рода призрак, однако еще более загадочный и аристократичный. И тоже я сначала проехался за рулем. Это совершенно новая машина, созданная на свежей платформе, которую используют и для внедорожного Rolls Royce Culinnan.
Видимо поэтому он едет значительно безропотнее чем предыдущий «Фантом», на котором я катался еще в позапрошлом году

На ходу между двумя «Роллсами» разница ощутимая. Здесь тот же двигатель, что и на «Гоусте», поэтому динамики ему не занимать. 12-цилиндровий мотор работает так мягко и ровно, что закрадываются сомнения, что это творение мотористов с планеты Земля. Венгерскими дорогами не удалось разогнаться до каких-то впечатляющих скоростей, но поверьте, темперамента у «Фантома» хватает. Главное, чтобы босс на заднем ряду позволял давить на газ.

По сравнению с прошлым Phantom, который был очень тихим авто, в новый добавили 130 килограммов звукоизоляционных материалов. Без всякого сомнения, он стал самым тихим автомобилем на планете. А комфорт подвески в принципе заставляет забыть все автомобили, на которых ездил до этого.

Салон Phantom'а встречает еще большей роскошью. Во-первых, на задний ряд суперседана можно не садиться, а просто заходить, лишь немного опустив голову. Говорят, это очень ценят женщины в вечерних платьях. Но и небожителям не с руки расположить голову перед транспортным средством. Даже Таким!

Во-вторых электропривод теперь есть не только в задних, но и передних дверей. Просто нажимаешь кнопку и они эффектно закрываются. А в-третьих, появилась функция, когда извне нажав на ручке двери кнопку и легонько толкнув их, они плавно и как-то «дорого» закрываются сами.
Ноги на стол? В «Фантоме» можно все
Одним из главных отличий апартаментов Phantom является звездное небо. 1400 светодиодов украшает потолок седана, создавая совершенно уникальную атмосферу. При этом у большого «Роллса» столики на заднем ряду раскладываются с помощью сервопривода. Фактически, Phantom стал первым серийным автомобилем, в котором с легкостью можно закинуть ноги на стол. Под креслами есть специальные подставки для ног.

Знаете что? Подрагивание, которое я ощущал в коленках вчера, абсолютно ничто с тем чувством, когда по узким улочкам европейского города пробираешься на авто, которое стоит как целый квартал. Цена Rolls Royce Phantom EWB в Украине тянет на 21 миллиона гривен. Это 800 тысяч «зеленых»! Самый дорогой четырехдверный автомобиль планеты!

И хотя в Будапеште немало дорогих машин, но из-за «Фантома» трафик останавливается. И не потому, что для видеосъемки, и не потому что из-за гигантских габаритов (больше 2 метров в ширину и 6 в длину) мы перегородили дорогу. А потому, что туристические группы останавливаются для того, чтобы пассажиры успели сфотографировать Rolls Royce. И конечно, догадаться, кто же из знаменитостей скрывается за его тонированными стеклами. Не узнают - жаль, что в Венгрии мало знают о телепередаче «Авто24»...
Тяжелый выбор
Когда после двух дней теста Франк Тиман спросил меня, какой бы Rolls-Royce, я выбрал бы для себя, я сначала немного растерялся. Для себя? Это все равно, что выбирать между идеалом и совершенством. Однако ответил ему, что больше к душе пришелся Ghost. И вопрос не в цене. «Гоуст» остается настоящим Роллс-Ройсом, но в нем чувствуешь себя своим на обычных дорогах. Он легко управляется, но в то же время невероятно комфортный. Да, он тоже привлекает немало внимания, но если это Rolls Royce для богачей, мелких миллионеров, олигархов и президентов, то Phantom - это автомобиль для церемоний. Для императоров, шейхов и королей. В нем так много статусности, что использовать его для ежедневного использования нелогично. Это монумент, скульптура, свидетельство того, что пассажиры в его салоне практически небожители.

Еще долго после теста я не мог прийти в себя. Трудно привыкнуть, что другие машины шумят, в них пластиковые выключатели, резиновые коврики и самому надо закрывать двери. К лучшему всегда привыкаешь быстро, а отвыкаешь – болезненно. Мне приходилось тестировать много машин, но эта пара британских седанов надолго оставила след в моем сердце. Может, все это мне просто показалось?
Фото: Владислав Плешаков

Технические характеристики
Rolls Royce Ghost EWB
ДВИГАТЕЛЬ
рабочий объем 6592 см3, мощность 570 к.с. при 5250 об/мин., крутящий момент 780 Нм при 1500 об/мин.

ТРАНСМИССИЯ
Задний привод, 8-скоростная автоматическая коробка передач.

КУЗОВ
Седан, 4 дверей, 5 мест, габариты (длина/ширина/высота): 5569/1948/1550 мм, база 3465 мм, снаряженная масса 2420 кг, полезная нагрузка-580 кг, объем багажника 490 л, объем бака 83 л.

ПОДВЕСКА
Передняя - независимая на двойных рычагах, задняя - многорычажная. Шины: 255/55 R 19

ХОДОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Максимальная скорость 250 км/ч. Разгон до 100 км/ч за 4,9 сек. Расход горючего (город/шоссе/смешанный): 20,5/9,6/13,6 л/100 км.

ЦЕНА: от 13 092 720 грн.
Технические характеристики
Rolls Royce Ghost EWB
ДВИГАТЕЛЬ
рабочий объем 6592 см3, мощность 570 к.с. при 5250 об/мин., крутящий момент 780 Нм при 1500 об/мин.

ТРАНСМИССИЯ
Задний привод, 8-скоростная автоматическая коробка передач.

КУЗОВ
Седан, 4 дверей, 5 мест, габариты (длина/ширина/высота): 5569/1948/1550 мм, база 3465 мм, снаряженная масса 2420 кг, полезная нагрузка-580 кг, объем багажника 490 л, объем бака 83 л.

ПОДВЕСКА
Передняя - независимая на двойных рычагах, задняя - многорычажная. Шины: 255/55 R 19

ХОДОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Максимальная скорость 250 км/ч. Разгон до 100 км/ч за 4,9 сек. Расход горючего (город/шоссе/смешанный): 20,5/9,6/13,6 л/100 км.

ЦЕНА: от 13 092 720 грн.
Технические характеристики
Rolls Royce Phantom EWB
ДВИГАТЕЛЬ
рабочий объем 6749 см3, мощность 571 к.с. при 5000 об/мин., крутящий момент 900 Нм при 1700 об/мин .

ТРАНСМИССИЯ
Задний привод, 8-скоростная автоматическая коробка передач

КУЗОВ
Седан, 4 дверей, 5 мест, длина/ширина/высота 5982/2018/1656 мм, база 3772 мм, снаряженная масса 2610 кг, объем багажника 548 л, объем бака 82 л

ПОДВЕСКА
Передняя - независимая на двойных рычагах, задняя - многорычажная. Шины: передние 255/50 R 21, задние 285/45 R 21

ХОДОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Максимальная скорость - 250 км/ч. Разгон до 100 км/ч за 5,4 сек. Расход горючего (город/шоссе/смешанный): 21,4/9,7/13,9 л/100 км

ЦЕНА: от 21 115 220 грн.
Технические характеристики
Rolls Royce Phantom EWB
ДВИГАТЕЛЬ
рабочий объем 6749 см3, мощность 571 к.с. при 5000 об/мин., крутящий момент 900 Нм при 1700 об/мин .

ТРАНСМИССИЯ
Задний привод, 8-скоростная автоматическая коробка передач

КУЗОВ
Седан, 4 дверей, 5 мест, длина/ширина/высота 5982/2018/1656 мм, база 3772 мм, снаряженная масса 2610 кг, объем багажника 548 л, объем бака 82 л

ПОДВЕСКА
Передняя - независимая на двойных рычагах, задняя - многорычажная. Шины: передние 255/50 R 21, задние 285/45 R 21

ХОДОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Максимальная скорость - 250 км/ч. Разгон до 100 км/ч за 5,4 сек. Расход горючего (город/шоссе/смешанный): 21,4/9,7/13,9 л/100 км

ЦЕНА: от 21 115 220 грн.
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