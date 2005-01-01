Когда после двух дней теста Франк Тиман спросил меня, какой бы Rolls-Royce, я выбрал бы для себя, я сначала немного растерялся. Для себя? Это все равно, что выбирать между идеалом и совершенством. Однако ответил ему, что больше к душе пришелся Ghost. И вопрос не в цене. «Гоуст» остается настоящим Роллс-Ройсом, но в нем чувствуешь себя своим на обычных дорогах. Он легко управляется, но в то же время невероятно комфортный. Да, он тоже привлекает немало внимания, но если это Rolls Royce для богачей, мелких миллионеров, олигархов и президентов, то Phantom - это автомобиль для церемоний. Для императоров, шейхов и королей. В нем так много статусности, что использовать его для ежедневного использования нелогично. Это монумент, скульптура, свидетельство того, что пассажиры в его салоне практически небожители.



Еще долго после теста я не мог прийти в себя. Трудно привыкнуть, что другие машины шумят, в них пластиковые выключатели, резиновые коврики и самому надо закрывать двери. К лучшему всегда привыкаешь быстро, а отвыкаешь – болезненно. Мне приходилось тестировать много машин, но эта пара британских седанов надолго оставила след в моем сердце. Может, все это мне просто показалось?

