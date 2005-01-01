Птаха щастя
Тест-драйв SEAT Arona



Птаха щастя
Тест-драйв SEAT Arona


Автор: Сергій Волощенко
Хто з нас не мріє опинитись на сонячних островах? Каріби, Сейшели, Канари… Останні можуть бути ближче, ніж здається. В Україні розпочато продажі невеличкого іспанського кросовера Arona – автомобіля, що створює настрій відпустки прямо посеред засніжених київських вулиць.
Арона – місто на острові Тенеріфе, що на Канарських островах. Проведемо невеличке «орнітологічне» дослідження, аби дізнатись, що собою являє ця канарка.
Яскраве пір'ячко
Свій компактний кросовер SEAT побудували за перевіреним рецептом – використавши платформу та агрегати хетчбека Ibiza. У кузові також можна впізнати Ібіцу. Однак Arona не виглядає, як припіднятий над землею хетчбек з купою непотрібного пластику. У ньому відчувається індивідуальність. Кажучи простіше, зовні Arona не викликає асоціацій з хетчбеком і виглядає як абсолютно самостійна модель.
Читати російську версію
SEAT пропонує безліч комбінацій двоколірного оформлення кузову. Дах та кузов можуть бути контрастними чи близькими за кольором; вони розмежовані алюмінієвою вставкою на задній віконній стійці з тисненою літерою «Х». Окремо фарбуються зовнішні дзеркала – вони можуть бути того ж кольору, що й кузов, або такі, як дах. Зробити кросовер ще більш персоніфікованим допоможе чималий вибір легкосплавних дисків.
У нашому випадку кузов кросовера відповідає палітрі логотипу FR – червоний та чорний. Ці ж кольори переважають і в салоні. До речі, внутрішній простір Arona надає ще більше можливостей для того, аби підлаштувати автомобіль під свої смаки.
Золота клітка
Покупцям доступно на вибір кілька варіантів оформлення інтер'єру різними матеріалами. Як сказано вище, салон тестового автомобіля оформлено у темних кольорах, причому навіть оббивка даху має глибокий темно-сірий колір, що досить незвично для подібного класу автомобілів.
А ще салон має м'яку підсвітку, колір якої можна змінювати у будь-який момент, залежно від настрою. Що до архітектури інтер'єру, то тут майже без змін використовується дизайн Ibiza.

Що відрізняє салон кросовера від хетчбека, так це зручна «висока» посадка, додаткові сантиметри простору для водія та пасажирів, а також більший багажник – у Arona він вміщує 400 літрів поклажі.

Органи управління мають логічне розміщення, управління більшістю функцій сконцентровано у сучасній мультимедійній системі з 8-дюймовим сенсорним екраном. Довкола цифрового блоку розміщено усього кілька фізичних кнопок – підігрів сидінь, наприклад, дійсно зручніше й швидше вмикати клавішею.
Детальніше про модель
На тест ми отримали автомобіль у комплектації FR. Це означає, що Arona FR має крісла з вираженою боковою підтримкою, «пелюстки» для перемикання передач під кермом, системою безключового доступу та кнопкою запуску двигуна.

Загалом салон кросовера справляє приємне враження: він ергономічний та виглядає сучасним. Функціональність мультимедійної системи – на висоті. Водій має «під рукою» чимало допоміжних функцій та систем, серед яких моніторинг сліпих зон та система допомоги у паркуванні.

Рівень технологічності навіть наводить на думки про автопілот та штучний інтелект, що тимчасово дрімає десь у закутках автомобіля до тих часів, коли хлопці з IT-відділу SEAT підготують оновлення програмного забезпечення та відправлять його через бездротовий інтернет прямо у ваш кросовер. До речі, нещодавно SEAT почав оснащувати свої мультімедійні центри додатком Shazam для пошуку назви музичної композиції. Поки що ж музику в Arona можна лише слухати, насолоджуючись прекрасним звучанням стерео-системи Beats Audio.
Нажаль, функціональність мультимедійної системи для нашого ринку трохи погіршується через відсутність навігаційної системи. Непогано було б мати й безпровідну зарядку для гаджетів, як в європейських Arona.
Співай, пташко!
На сьогоднішній день комплектація FR є максимальною для Arona на нашому ринку. Вище неї у глобальній лінійці виробника лише FR Sport з 150-сильним півторалітровим двигуном, що наразі не поставляється в Україну. «Лютий» кросовер Arona Cupra з двома сотнями «скакунів» під капотом існує поки що лише у вигляді концепту і його вихід на ринок усе ще під питанням.

Arona FR комплектується трициліндровим двигуном EcoTSI об'ємом 1,0 літр та автоматичною трансмісією DSG. Продуктивність цієї силової установки складає 115 кінських сил. Подібний об'єм може викликати упереджене ставлення, та не варто робити передчасних висновків.
Досить тихий на низьких обертах двигун від кік-дауну прокидається та під характерний звук «ффрррр» стрімко прискорює автомобіль як з місця, так і на середніх швидкостях. У межах дозволеного правилами дорожнього руху Arona не посоромить свого власника. При стартах з місця половину конкурентів іспанського міні-кросовера ви будете бачити у дзеркалі заднього виду. Решту суперників міг би обійти FR Sport, та годі про нього.

Налаштування, позначені на екрані мультімедійної системи як «машина» дозволяють обрати один з чотирьох режимів руху: Eco, Normal, Sport та Individual. Це називається SEAT Drive Profile. Відповідно до назви водій змінює налаштування підвіски, рульового управління, коробки передач та двигуна. Особливо відчувається різниця між режимами Eco і Sport, а їх назви говорять самі за себе.
Записатися на тест-драйв
Кермо у будь-якому з обраних режимів буде м'яким, але при цьому цілком інформативним. Arona має добру керованість, хоча при поворотах на середніх і високих швидкостях задні колеса передньопривідного кросовера можуть зриватись у мінімальний занос. Педаль гальм досить різко реагує на натискання, але до цього швидко звикаєш. Краще так, ніж навпаки, коли педаль проходить половину ходу до того моменту, поки машина починає гальмувати.

За увесь час короткого тесту перемикати передачі за допомогою клавіш під кермом я лише спробував – необхідності у цьому взагалі не виникає. Що ж, для екстренного обгону, можливо, ручне перемикання передач і знадобиться, але у повсякденному житті DSG і кік-даун справляються з цією задачею не гірше.
Лети, пташко!
Окрім FR українцям запропоновано менш потужні версії моделі. Усі використовують той самий літровий EcoTSI, але комбінуються з різними коробками передач та мають різну віддачу. Комплектації Reference і Style передбачають 5-ступінчату «механіку» та 95 «сил». Механічна трансмісія з 6 передачами пропонується виключно для комплектації Style; продуктивність двигуна у цьому випадку становить 115 к.с. Рівень оснащення Xcellence дещо поступається FR, але силові агрегати в них однакові. Дизельні двигуни, доступні європейським покупцям, до нас не дійшли.
SEAT Arona буде боротись за ваші гривні нарівні з такими моделями як Renault Captur, Peugeot 2008, Citroen C3 Aircross, Nissan Juke, Kia Stronic та Suzuki Vitara. Причому головними суперниками іспанські маркетологи бачать французькі компакти. Спробуємо порівняти їх «на папері». SEAT пропонує лише передньопривідні моделі з бензиновим двигуном. Деякі з конкурентів оснащуються й повнопривідною трансмісією, мають більший вибір двигунів. Ціни відрізняються суттєво. Та якщо говорити про близькі за оснащенням комплектації, то з цінником у 629 133 гривні Arona FR близька до золотої середини, оскільки найдоступніший Kia Stonic у виконанні Prestige оцінюється у 475 920 гривень, а найдорожчий – Juke, обійдеться покупцю у 762 300 грн.
Пташка щастя завтрашнього дня, обери мене
Ця пташка з теплих іспанських країв має усі шанси, аби надовго оселитись в Україні. Мені здається, що Arona створена з прицілом на молоде покоління – людей, що йдуть у ногу з технічним прогресом, зважають на «екологічний фактор», цінують стиль та не бояться бути яскравими. Цей кросовер динамічний і жвавий, напрочуд легкий в управлінні та залишає бажання знову опинитись за його кермом.

До речі, перші покупці нового іспанського кросовера, що придбають Arona з 2 по 30 квітня, мають шанс виграти одну з п'яти подорожей до Барселони на двох. Деталі та правила розіграшу – на Facebook та сайті SEAT в Україні.
Фото: Владіслав Плешаков
Технічні характеристики
SEAT Arona
МОТОР
Робочий об'єм 999 см3, потужність 85 кВт (115 к.с.) при 5000-5500 об/хв., обертальний момент 200 Нм при 2000-3500 об/хв.

ТРАНСМІСІЯ
Передній привід, автоматична 7-швидкісна коробка передач DSG.

КУЗОВ
Універсал, 5 дверей, 5 місць, габарити (довжина/ширина/висота): 4138/1780/1552 мм, база 2566 мм, споряджена маса 1165 кг, корисне навантаження 450 кг, об'єм багажника 400/823 л, об'єм бака 40 л.

ПІДВІСКА
Незалежна MакФерсон/напівзалежна. Шини: 225/55 R 18. Кліренс 219 мм.

ХОДОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Максимальна швидкість 182 км/год. Розгін до 100 км/год за 10,0 с. Витрата пального на 100 км (місто/шосе/змішаний): 5,7/4,5/5,0 л.

ЦІНА: від 454 837 грн.
Технічні характеристики
SEAT Arona
МОТОР
Робочий об'єм 999 см3, потужність 85 кВт (115 к.с.) при 5000-5500 об/хв., обертальний момент 200 Нм при 2000-3500 об/хв.

ТРАНСМІСІЯ
Передній привід, автоматична 7-швидкісна коробка передач DSG.

КУЗОВ
Універсал, 5 дверей, 5 місць, габарити (довжина/ширина/висота): 4138/1780/1552 мм, база 2566 мм, споряджена маса 1165 кг, корисне навантаження 450 кг, об'єм багажника 400/823 л, об'єм бака 40 л.

ПІДВІСКА
Незалежна MакФерсон/напівзалежна. Шини: 225/55 R 18. Кліренс 219 мм.

ХОДОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Максимальна швидкість 182 км/год. Розгін до 100 км/год за 10,0 с. Витрата пального на 100 км (місто/шосе/змішаний): 5,7/4,5/5,0 л.

ЦІНА: від 454 837 грн.
Повернутись на сайт Авто24
Усі права захищені. © 2005—2018, ПрАТ "Телерадіокомпанія "Люкс", Сайт "Авто 24".