МОТОР
Робочий об'єм 999 см3, потужність 85 кВт (115 к.с.) при 5000-5500 об/хв., обертальний момент 200 Нм при 2000-3500 об/хв.
ТРАНСМІСІЯ
Передній привід, автоматична 7-швидкісна коробка передач DSG.
КУЗОВ
Універсал, 5 дверей, 5 місць, габарити (довжина/ширина/висота): 4138/1780/1552 мм, база 2566 мм, споряджена маса 1165 кг, корисне навантаження 450 кг, об'єм багажника 400/823 л, об'єм бака 40 л.
ПІДВІСКА
Незалежна MакФерсон/напівзалежна. Шини: 225/55 R 18. Кліренс 219 мм.
ХОДОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Максимальна швидкість 182 км/год. Розгін до 100 км/год за 10,0 с. Витрата пального на 100 км (місто/шосе/змішаний): 5,7/4,5/5,0 л.
ЦІНА: від 454 837 грн.