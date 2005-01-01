Кермо у будь-якому з обраних режимів буде м'яким, але при цьому цілком інформативним. Arona має добру керованість, хоча при поворотах на середніх і високих швидкостях задні колеса передньопривідного кросовера можуть зриватись у мінімальний занос. Педаль гальм досить різко реагує на натискання, але до цього швидко звикаєш. Краще так, ніж навпаки, коли педаль проходить половину ходу до того моменту, поки машина починає гальмувати.



За увесь час короткого тесту перемикати передачі за допомогою клавіш під кермом я лише спробував – необхідності у цьому взагалі не виникає. Що ж, для екстренного обгону, можливо, ручне перемикання передач і знадобиться, але у повсякденному житті DSG і кік-даун справляються з цією задачею не гірше.

