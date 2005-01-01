Птица счастья
Тест-драйв SEAT Arona



Птица счастья
Тест-драйв SEAT Arona


Автор: Сергей Волощенко
Кто из нас не мечтает оказаться на солнечных островах? Карибы, Сейшелы, Канары ... Последние могут быть ближе, чем кажется. В Украине стартовали продажи небольшого испанского кроссовера Arona – автомобиля, создающего настроение отпуска прямо посреди заснеженных киевских улиц.
Арона – город на острове Тенерифе, что на Канарских островах. Проведем небольшое «орнитологическое» исследование, чтобы узнать, что собой представляет эта канарейка.
Яркие перышки
Свой компактный кроссовер SEAT создали по проверенному рецепту – использовав платформу и агрегаты хэтчбека Ibiza. В кузове также можно узнать Ибицу. Однако Arona не выглядит, как приподнятый над землей хэтчбек с кучей ненужного пластика. В нем чувствуется индивидуальность. Говоря проще, внешне Arona не вызывает ассоциаций с хэтчбеком и выглядит как абсолютно самостоятельная модель.
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SEAT предлагает множество комбинаций двухцветного оформления кузова. Крыша и кузов могут быть контрастными или близкими по цвету; они разграничены алюминиевой вставкой на задней оконной стойке с тисненной буквой «Х». Отдельно окрашиваются внешние зеркала – они могут быть того же цвета, что и кузов, или такие, как крыша. Сделать кроссовер еще более персонифицированным поможет большой выбор легкосплавных дисков.
В нашем случае кузов кроссовера соответствует палитре логотипа FR – красный и черный. Эти же цвета преобладают и в салоне. Кстати, внутреннее пространство Arona предоставляет еще больше возможностей для того, чтобы подстроить автомобиль под свои вкусы.
Золотая клетка
Покупателям доступны на выбор несколько вариантов оформления интерьера различными материалами. Как сказано выше, салон тестового автомобиля оформлен в темных цветах, причем даже обивка крыши имеет глубокий темно-серый цвет, что довольно необычно для подобного класса автомобилей.
А еще салон имеет мягкую подсветку, цвет которой можно менять в любой момент, в зависимости от настроения. Что касается архитектуры интерьера, то здесь почти без изменений используется дизайн Ibiza.

Что отличает салон кроссовера от хэтчбека, так это удобная «высокая» посадка, дополнительные сантиметры пространства для водителя и пассажиров, а также больший багажник – у Arona он вмещает 400 литров поклажи.

Органы управления имеют логическое размещение, управление большинством функций сконцентрировано в современной мультимедийной системе с 8-дюймовым сенсорным экраном. Вокруг цифрового блока размещены всего несколько физических кнопок – подогрев сидений, например, действительно удобнее и быстрее включать клавишей.
Детальнее о модели
На тест мы получили автомобиль в комплектации FR. Это означает, что Arona FR имеет кресла с выраженной боковой поддержкой, «лепестки» для переключения передач под рулем, системой бесключевого доступа и кнопкой запуска двигателя.

В общем салон кроссовера производит приятное впечатление: он эргономичный и выглядит современным. Функциональность мультимедийной системы – на высоте. Водитель имеет «под рукой» немало вспомогательных функций и систем, среди которых мониторинг слепых зон и система помощи в парковке.

Уровень технологичности даже наводит на мысли про автопилот и искусственный интеллект, который временно дремлет где-то в закоулках автомобиля до тех времен, когда ребята из IT-отдела SEAT подготовят обновление программного обеспечения и отправят его через беспроводной интернет прямо в ваш кроссовер. Кстати, недавно SEAT начал оснащать свои мультимедийные центры приложением Shazam для поиска названия музыкальной композиции. Пока же музыку в Arona можно только слушать, наслаждаясь великолепным звучанием стерео-системы Beats Audio.
К сожалению, функциональность мультимедийной системы для нашего рынка немного ухудшается из-за отсутствия навигационной системы. Неплохо было бы иметь и беспроводную зарядку для гаджетов, как в европейских Arona.
Пой, птичка!
На сегодняшний день комплектация FR является максимальной для Arona на нашем рынке. Выше нее в глобальной линейке производителя только FR Sport со 150-сильным полуторалитровым двигателем, который пока не поставляется в Украину. «Лютый» кроссовер Arona Cupra с двумя сотнями «скакунов» под капотом существует пока только в виде концепта и его выход на рынок все еще под вопросом.

Arona FR комплектуется трехцилиндровым двигателем EcoTSI объемом 1,0 литр и автоматической трансмиссией DSG. Производительность этой силовой установки составляет 115 лошадиных сил. Подобный объем может вызвать предвзятое отношение, но не стоит делать преждевременных выводов.
Достаточно тихий на низких оборотах двигатель от кик-дауна просыпается и под характерный звук «ффрррр» стремительно ускоряет автомобиль как с места, так и на средних скоростях. В рамках дозволенного правилами дорожного движения Arona не посрамит своего владельца. При стартах с места половину конкурентов испанского мини-кроссовера вы будете видеть в зеркале заднего вида. Остальных соперников мог бы обойти FR Sport, но довольно о нем.

Настройки, обозначенные на экране мультимедийной системы как «машина» позволяют выбрать один из четырех режимов движения: Eco, Normal, Sport и Individual. Это называется SEAT Drive Profile. В соответствии с названием, водитель меняет настройки подвески, рулевого управления, коробки передач и двигателя. Особенно чувствуется разница между режимами Eco и Sport, а их названия говорят сами за себя.
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Руль в любом из выбранных режимов будет мягким, но при этом вполне информативным. Arona имеет хорошую управляемость, хотя при поворотах на средних и высоких скоростях задние колеса переднеприводного кроссовера могут срываться в минимальный занос. Педаль тормоза достаточно резко реагирует на нажатия, но к этому быстро привыкаешь. Лучше так, чем наоборот, когда педаль проходит половину хода до того момента, пока машина начинает тормозить.

За все время короткого теста переключать передачи с помощью клавиш под рулем я только попробовал – необходимости в этом вообще не возникает. Что ж, для экстренного обгона, возможно, ручное переключение передач и понадобится, но в повседневной жизни DSG и кик-даун справляются с этой задачей не хуже.
Лети, птичка!
Кроме FR украинцам предложены менее мощные версии модели. Все используют тот же литровый EcoTSI, но комбинируются с различными коробками передач и имеют разную отдачу. Комплектации Reference и Style предусматривают 5-ступенчатую «механику» и 95 «сил». Механическая трансмиссия с 6 передачами предлагается исключительно для комплектации Style; производительность двигателя в этом случае составляет 115 л.с. Уровень оснащения Xcellence несколько уступает FR, но силовые агрегаты у них одинаковые. Дизельные двигатели, доступные европейским покупателям, до нас не дошли.
SEAT Arona будет бороться за ваши гривны наравне с такими моделями как Renault Captur, Peugeot 2008, Citroen C3 Aircross, Nissan Juke, Kia Stronic и Suzuki Vitara. Причем главными соперниками испанские маркетологи видят французские компакты. Попробуем сравнить их «на бумаге». SEAT предлагает только переднеприводные модели с бензиновым двигателем. Некоторые из конкурентов оснащаются и полноприводной трансмиссией, предлагают больший выбор двигателей. Цены отличаются существенно. Но если говорить о близких по оснащению комплектациях, то с ценником в 629 133 гривны Arona FR близка к золотой середине, поскольку самый доступный Kia Stonic в исполнении Prestige оценивается в 475 920 гривен, а самый дорогой – Juke обойдется покупателю в 762 300 грн.
Птица счастья завтрашнего дня, выбери меня
Эта птичка из теплых испанских краев имеет все шансы, чтобы надолго поселиться в Украине. Мне кажется, что Arona создана с прицелом на молодое поколение – людей, идущих в ногу с техническим прогрессом, обращающих внимание на «экологический фактор», которые ценят стиль и не боятся быть яркими. Этот кроссовер динамичный и живой, удивительно легок в управлении и оставляет желание снова оказаться за его рулем.

Кстати, первые покупатели нового испанского кроссовера, которые приобретут Arona со 2 по 30 апреля, имеют шанс выиграть одну из пяти поездок в Барселону на двоих. Детали и правила розыгрыша – на Facebook и сайте SEAT в Украине.
Фото: Владислав Плешаков
Технические характеристики
SEAT Arona
МОТОР
Рабочий объем 999 см3, мощность 85 кВт (115 л.с.) при 5000-5500 об/мин., крутящий момент 200 Нм при 2000-3500 об/мин.

ТРАНСМИССИЯ
Передний привод, автоматическая 7-ступенчатая коробка передач DSG.

КУЗОВ
Универсал, 5 дверей, 5 мест, габариты (длина/ширина/высота): 4138/1780/1552 мм, база 2566 мм, снаряженная масса 1165 кг, полезная нагрузка 450 кг, объем багажника 400/823 л, объем бака 40 л.

ПОДВЕСКА
Независимая MакФерсон/полузависимая. Шины: 225/55 R 18. Клиренс 219 мм.

ХОДОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Максимальная скорость 182 км/ч. Разгон до 100 км/ч за 10,0 с. Расход топлива на 100 км (город/шоссе/смешанный): 5,7/4,5/5,0 л.

ЦЕНА: от 454 837 грн.
Технические характеристики
SEAT Arona
МОТОР
Рабочий объем 999 см3, мощность 85 кВт (115 л.с.) при 5000-5500 об/мин., крутящий момент 200 Нм при 2000-3500 об/мин.

ТРАНСМИССИЯ
Передний привод, автоматическая 7-ступенчатая коробка передач DSG.

КУЗОВ
Универсал, 5 дверей, 5 мест, габариты (длина/ширина/высота): 4138/1780/1552 мм, база 2566 мм, снаряженная масса 1165 кг, полезная нагрузка 450 кг, объем багажника 400/823 л, объем бака 40 л.

ПОДВЕСКА
Независимая MакФерсон/полузависимая. Шины: 225/55 R 18. Клиренс 219 мм.

ХОДОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Максимальная скорость 182 км/ч. Разгон до 100 км/ч за 10,0 с. Расход топлива на 100 км (город/шоссе/смешанный): 5,7/4,5/5,0 л.

ЦЕНА: от 454 837 грн.
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