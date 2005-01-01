МОТОР
Рабочий объем 999 см3, мощность 85 кВт (115 л.с.) при 5000-5500 об/мин., крутящий момент 200 Нм при 2000-3500 об/мин.
ТРАНСМИССИЯ
Передний привод, автоматическая 7-ступенчатая коробка передач DSG.
КУЗОВ
Универсал, 5 дверей, 5 мест, габариты (длина/ширина/высота): 4138/1780/1552 мм, база 2566 мм, снаряженная масса 1165 кг, полезная нагрузка 450 кг, объем багажника 400/823 л, объем бака 40 л.
ПОДВЕСКА
Независимая MакФерсон/полузависимая. Шины: 225/55 R 18. Клиренс 219 мм.
ХОДОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Максимальная скорость 182 км/ч. Разгон до 100 км/ч за 10,0 с. Расход топлива на 100 км (город/шоссе/смешанный): 5,7/4,5/5,0 л.
ЦЕНА: от 454 837 грн.