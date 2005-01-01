Руль в любом из выбранных режимов будет мягким, но при этом вполне информативным. Arona имеет хорошую управляемость, хотя при поворотах на средних и высоких скоростях задние колеса переднеприводного кроссовера могут срываться в минимальный занос. Педаль тормоза достаточно резко реагирует на нажатия, но к этому быстро привыкаешь. Лучше так, чем наоборот, когда педаль проходит половину хода до того момента, пока машина начинает тормозить.



За все время короткого теста переключать передачи с помощью клавиш под рулем я только попробовал – необходимости в этом вообще не возникает. Что ж, для экстренного обгона, возможно, ручное переключение передач и понадобится, но в повседневной жизни DSG и кик-даун справляются с этой задачей не хуже.