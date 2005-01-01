Просунутий комфорт
Тест-драйв ŠKODA KAROQ



Просунутий комфорт
Тест-драйв ŠKODA KAROQ


Автор: Сергій Волощенко
KAROQ став другим кросовером в модельній лінійці ŠKODA, який розташувався на сходинку нижче повнорозмірного KODIAQ. Але, як і у старшої моделі, у новачка є чимало переваг.
Як і належить новинці, KAROQ володіє найсучаснішими технічними рішеннями. Наприклад, він став першим автомобілем марки ŠKODA, який можна оснастити екраном замість традиційної панелі приладів. Також на KAROQ вперше встановлюється новий двигун 1,5 TSI потужністю 150 к.с., який «вміє» їздити на двох циліндрах. А в цілому – компактний KAROQ, на мій погляд, виявився найкомфортнішим автомобілем марки ŠKODA, який зараз можна придбати.
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Маленький, але просторий
Мені довелося випробувати KAROQ пару місяців назад в європейських умовах, але там складно було повністю осягнути його суть. Інша справа – українські реалії. Випещені європейські дороги не давали приводу розкрити можливості підвіски, а в наших умовах KAROQ зміг продемонструвати буквально все, на що він здатний. До того ж в нас на тесті – модель з поки єдино можливим для України бензиновим мотором 1,5 TSI, переднім приводом і автоматичною 7-ступінчастою коробкою передач (в наявності і 6-ступінчаста). Ну і збірка: машина потрапляє до вітчизняного споживача з заводу "Єврокар" в Соломоново.

З появою KAROQ компанія ŠKODA заходить в сегмент, де конкуренція дуже жорстока. Тому інженерам і маркелотологам довелося неабияк потрудитися, озброївши новачка всім необхідним. KAROQ на 31 сантиметр коротше свого старшого брата KODIAQ, але місця всередині предостатньо. Він є одним з найбільш просторих автомобілів в своєму класі, до того ж у нього найбільший багажник – 521 л. Обсяг останнього можна збільшити і до 1810 л за допомогою фірмової системи VarioFlex.
Висока посадка в поєднанні з величезними діапазонами регулювання керма і сидінь дозволяють зручно розміститися людині будь-якої комплекції. Опціональні спортивні сидіння не тільки азартно виглядають, вони ще й чудово тримають тіло водія і переднього пасажира на поворотах. При цьому розвинена бічна підтримка не викликає ніякого дискомфорту при висадці та посадці.
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Майже як дома
Ергономіка в кращих традиціях концерну. Все зручно, все на своїх місцях, але відчуття дежавю не відступає ні на секунду. Практично всі кнопки, важелі і перемикачі добре знайомі по іншим компактним кроссоверам сімейства VAG. Таке ж враження справляє і функціонал центрального екрану з мультимедійною системою – все знайоме, просто і зрозуміло. Оригінальності в цьому питанні від KAROQ очікувати не варто.
Задній ряд сидінь досить просторий для людей середнього зросту. Тішить і турбота про задніх пасажирів: KAROQ можна укомплектувати підігрівом задніх сидінь, розеткою на 220 вольт, стандартним 12-вольта роз'ємом і USB. Вражають і можливості трансформації VarioFlex – задні сидіння можна рухати, збільшуючи обсяг багажника, можна взагалі прибрати будь-яке з крісел, а також демонтувавши середнє сидіння зрушити бічні ближче до центру, забезпечивши двом заднім пасажирам додатковий простір і комфорт.

Список опцій для нового KAROQ величезний. Найбільш вражаючі і оригінальні – ті, що з концепції SIMPLY CLEVER. Наприклад, система кріплення багажу або звичайні гачки і сітки в багажнику, двосторонні килимки «зима-літо», відкидний столик на спинках передніх сидінь або тримачі для планшетів. Це як раз ті важливі дрібниці, які роблять експлуатацію автомобіля чеської марки такою приємною. І не біда, що за опції доводиться доплачувати. У будь-якому випадку прайс на KAROQ і на «плюшки» в його комплектації набагато гуманніше, ніж у його найближчих соплатформенних родичів.
Динаміка – за вибором
Динаміки передньопривідного KAROQ з півторалітровим бензиновим мотором цілком достатньо і для міста, і для далеких подорожей. До першої сотні він розгониться за вісім з половиною секунд.

Додає драйву також можливість вибору режиму роботи двигуна і трансмісії – три режими, включаючи спортивний, здатні помітно змінювати характер автомобіля. Передбачена навіть можливість індивідуальних налаштувань. Важливу роль в динамічності KAROQ зіграла і вага – новинка на цілих 150 кілограм легше за свого старшого брата. Крім того, передній привід теж дає певні бонуси в розгінної динаміці.
Стандартні настройки автоматичної коробки з двома зчепленнями дуже плавно зрушують автомобіль зі старту і акуратно, але часто перемикають передачі, намагаючись заощадити паливо. Втім, якщо хочеться, щоб перемикання відбувалися швидше і жорсткіше, достатньо активувати спортивний режим.

Новий двигун з циліндрами, що відключаються, дозволяє витрачати в середньому близько п'яти літрів бензину на сто кілометрів пробігу. Динамічний режим тест-драйву, що включав в себе стрімкі прискорення, корки і їзду на високих швидкостях, показав середню витрату близько восьми літрів. Що досить непогано, враховуючи всю тяжкість випробувань, що випали на долю тестового автомобіля.
Комфорт – на висоті
Головний, і найсуттєвіший козир нового KAROQ, – це, звичайно ж, підвіска. Таким поєднанням комфорту і чутливості поки не може похвалитися жоден конкурент. Компактний кросовер із завидною легкістю розправляється зі столичним ямами і вибоїнами. При цьому він дозволяє водієві оперативно маневрувати, не допікаючи зайвою м'якістю і валкістю. Словом, KAROQ на сьогоднішній день можна сміливо назвати найкомфортнішим автомобілем марки ŠKODA.
Дізнатись ціни на модель ŠKODA KAROQ
Безсумнівно, компактний KAROQ є не тільки практичним, але і досить азартним з драйверской точки зору автомобілем. Якщо орієнтуватися на потреби молодої міської сім'ї, молодший кросовер марки ŠKODA бачиться відмінним варіантом.

Важливу роль відіграє і ціна. Старт прайса від 741 068 грн. вигідно відрізняє KAROQ від соплатформенних конкурентів, і в той же час ставить його трохи вище деяких азіатських суперників. Щоб відчути, в чому ж полягають переваги новенького KAROQ, на ньому обов'язково потрібно проїхатися особисто.
Фото: Владислав Плешаков
Технічні характеристики
ŠKODA KAROQ
МОТОР
Робочий об'єм 1498см3, потужність 150 к.с. при 5000-6000 об/хв., обертальний момент 250 Нм при 1500-3500 об/хв.

ТРАНСМІСІЯ
Передній привід, автоматична 7-ступінчаста DSG.

КУЗОВ
Універсал, 5 дверей, 5 місць, довжина/ширина/висота: 4382/1841/1603 мм, база 2638 мм, споряджена маса 1393 кг, корисне навантаження 611 кг, об'єм багажника 521 л, об'єм бака 50 л.

ПІДВІСКА
Підвіска незалежна пружинна/багатоважільна. Шини передні/задні: 215/60 R16, кліренс 172 мм.

ХОДОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Максимальна швидкість 203 км/год. Розгін до 100 км/год за 8,6 с. Витрати палива л/100 км місто/ шосе/змішаний 6,5/4,8/5,4.

ЦІНА: від 741 068 грн.
Технічні характеристики
ŠKODA KAROQ
МОТОР
Робочий об'єм 1498см3, потужність 150 к.с. при 5000-6000 об/хв., обертальний момент 250 Нм при 1500-3500 об/хв.

ТРАНСМІСІЯ
Передній привід, автоматична 7-ступінчаста DSG.

КУЗОВ
Універсал, 5 дверей, 5 місць, довжина/ширина/висота: 4382/1841/1603 мм, база 2638 мм, споряджена маса 1393 кг, корисне навантаження 611 кг, об'єм багажника 521 л, об'єм бака 50 л.

ПІДВІСКА
Підвіска незалежна пружинна/багатоважільна. Шини передні/задні: 215/60 R16, кліренс 172 мм.

ХОДОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Максимальна швидкість 203 км/год. Розгін до 100 км/год за 8,6 с. Витрати палива л/100 км місто/ шосе/змішаний 6,5/4,8/5,4.

ЦІНА: від 741 068 грн.
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