Мені довелося випробувати KAROQ пару місяців назад в європейських умовах, але там складно було повністю осягнути його суть. Інша справа – українські реалії. Випещені європейські дороги не давали приводу розкрити можливості підвіски, а в наших умовах KAROQ зміг продемонструвати буквально все, на що він здатний. До того ж в нас на тесті – модель з поки єдино можливим для України бензиновим мотором 1,5 TSI, переднім приводом і автоматичною 7-ступінчастою коробкою передач (в наявності і 6-ступінчаста). Ну і збірка: машина потрапляє до вітчизняного споживача з заводу "Єврокар" в Соломоново.



З появою KAROQ компанія ŠKODA заходить в сегмент, де конкуренція дуже жорстока. Тому інженерам і маркелотологам довелося неабияк потрудитися, озброївши новачка всім необхідним. KAROQ на 31 сантиметр коротше свого старшого брата KODIAQ, але місця всередині предостатньо. Він є одним з найбільш просторих автомобілів в своєму класі, до того ж у нього найбільший багажник – 521 л. Обсяг останнього можна збільшити і до 1810 л за допомогою фірмової системи VarioFlex.

