МОТОР
Робочий об'єм 1498см3, потужність 150 к.с. при 5000-6000 об/хв., обертальний момент 250 Нм при 1500-3500 об/хв.
ТРАНСМІСІЯ
Передній привід, автоматична 7-ступінчаста DSG.
КУЗОВ
Універсал, 5 дверей, 5 місць, довжина/ширина/висота: 4382/1841/1603 мм, база 2638 мм, споряджена маса 1393 кг, корисне навантаження 611 кг, об'єм багажника 521 л, об'єм бака 50 л.
ПІДВІСКА
Підвіска незалежна пружинна/багатоважільна. Шини передні/задні: 215/60 R16, кліренс 172 мм.
ХОДОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Максимальна швидкість 203 км/год. Розгін до 100 км/год за 8,6 с. Витрати палива л/100 км місто/ шосе/змішаний 6,5/4,8/5,4.
ЦІНА: від 741 068 грн.