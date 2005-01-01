Продвинутый комфорт
Тест-драйв ŠKODA KAROQ



Продвинутый комфорт
Тест-драйв ŠKODA KAROQ


Автор: Сергей Волощенко
KAROQ стал вторым кроссовером в модельной линейке ŠKODA, который расположился на ступеньку ниже полноразмерного KODIAQ. Но, как и у старшей модели, у новичка есть немало преимуществ.
Как и положено новинке, KAROQ обладает самыми современными техническими решениями. Например, он стал первым автомобилем марки ŠKODA, который можно оснастить экраном вместо традиционной приборной панели. Также на KAROQ впервые устанавливается новый двигатель 1,5 TSI мощностью 150 л.с., который «умеет» ездить на двух цилиндрах. А в целом – компактный KAROQ, на мой взгляд, оказался самым комфортным автомобилем марки ŠKODA, который сейчас можно приобрести.
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Маленький, но просторный
Мне довелось испытать KAROQ пару месяцев назад в европейских условиях, но там сложно было полностью постичь его суть. То ли дело - украинские реалии. Холенные европейские дороги не давали повода раскрыть возможности подвески, а в наших условиях KAROQ смог продемонстрировать буквально все, на что он способен. К тому же у нас на тесте – модель с пока единственно возможным для Украины бензиновым мотором 1,5 TSI, передним приводом и автоматической 7-ступенчатой коробкой передач (в наличии и 6-ступенчатая). Ну и сборка: машина попадает к отечественным потребителям с завода «Еврокар» в Соломоново.

С появлением KAROQ компания ŠKODA заходит в сегмент, где конкуренция очень жестокая. Поэтому инженерам и маркелотологам пришлось изрядно потрудиться, вооружив новичка всем необходимым. KAROQ на 31 сантиметр короче своего старшего брата KODIAQ, но места внутри предостаточно. Он является одним из самых просторных автомобилей в своем классе, к тому же у него наибольший багажник – 521 л. Объем последнего можно увеличить и до 1810 л с помощью фирменной системы VarioFlex.
Высокая посадка в сочетании с огромными диапазонами регулировки руля и сидений позволяют удобно разместиться человеку любой комплекции. Опциональные спортивные сидения не только азартно выглядят, они еще и отлично держат тело водителя и переднего пассажира в поворотах. При этом развитая боковая поддержка не вызывает никакого дискомфорта при высадке и посадке.
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Почти как дома
Эргономика в лучших традициях концерна. Все удобно, все на своих местах, но ощущение дежавю не отступает ни на секунду. Практически все кнопки, рычажки и переключатели хорошо знакомы по другим компактным кроссоверам семейства VAG. Такое же впечатление производит и функционал центрального экрана с мультимедийной системой – все знакомо, просто и понятно. Оригинальности в этом вопросе от KAROQ ожидать не стоит.
Задний ряд сидений достаточно просторный для людей среднего роста. Радует и забота о задних пассажирах: KAROQ можно укомплектовать подогревом задних сидений, розеткой на 220 вольт, стандартным 12-вольтовым разъемом и USB. Впечатляют и возможности трансформации VarioFlex – задние сидения можно двигать, увеличивая объем багажника, можно вообще убрать любое из кресел, а также демонтировав среднее сидение сдвинуть боковые ближе к центру, обеспечив двоим задним пассажирам дополнительный простор и комфорт.

Список опций для нового KAROQ огромный. Наиболее впечатляющие и оригинальные – те, что из концепции SIMPLY CLEVER. Например, система крепления багажа или обычные крючки и сетки в багажнике, двухсторонние коврики «зима-лето», откидной столик на спинках передних сидений или держатели для планшетов. Это как раз те важные мелочи, которые делают эксплуатацию автомобиля чешской марки столь приятной. И не беда, что за опции приходится доплачивать. В любом случае прайс на KAROQ и на «плюшки» в его комплектации гораздо гуманнее, чем у его ближайших соплатформенных родственников.
Динамика – по выбору
Динамики переднеприводного KAROQ с полуторалитровым бензиновым мотором вполне достаточно и для города, и для дальних путешествий. До первой сотни он разгоняется за восемь с половиной секунд.

Добавляет драйва также возможность выбора режима работы двигателя и трансмиссии – три режима, включая спортивный, способны заметно менять характер автомобиля. Предусмотрена даже возможность индивидуальных настроек. Немаловажную роль в динамичности KAROQ сыграл и вес – новинка на целых 150 килограмм легче своего старшего брата. Кроме того, передний привод тоже дает определенные бонусы в разгонной динамике.
Стандартные настройки автоматической коробки с двумя сцеплениями очень плавно сдвигают автомобиль со старта и аккуратно, но часто переключают передачи, стараясь сэкономить топливо. Впрочем, если хочется, чтоб переключения происходили быстрее и жестче, достаточно активировать спортивный режим.

Новый двигатель с отключаемым цилиндрами позволяет расходовать в среднем около пяти литров бензина на сто километров пробега. Динамичный режим тест-драйва, включавший в себя стремительные ускорения, пробки и езду на высоких скоростях показал средний расход около восьми литров. Что весьма неплохо, учитывая всю тяжесть испытаний, выпавших на долю тестового автомобиля.
Комфорт – на высоте
Главный, и самый существенный козырь нового KAROQ , – это, конечно же, подвеска. Таким сочетанием комфорта и отзывчивости пока не может похвастаться ни один конкурент. Компактный кроссовер с завидной легкостью расправляется со столичным ямами и колдобинами. При этом он позволяет водителю оперативно маневрировать, не досаждая излишней мягкостью и валкостью. Словом, KAROQ на сегодняшний день можно смело назвать самым комфортным автомобилем марки ŠKODA.
Узнать цены на модель ŠKODA KAROQ
Несомненно, компактный KAROQ является не только практичным, но и достаточно азартным с драйверской точки зрения автомобилем. Если ориентироваться на потребности молодой городской семьи, младший кроссовер марки ŠKODA видится отличным вариантом.

Немаловажную роль играет и цена. Старт прайса от 741 068 грн. выгодно отличает KAROQ от соплатформенных конкурентов, и в то же время ставит его несколько выше некоторых азиатских соперников. Чтобы прочувствовать, в чем же заключаются преимущества новенького KAROQ, на нем обязательно нужно проехаться лично.
Фото: Владислав Плешаков
Технические характеристики
ŠKODA KAROQ
МОТОР
Рабочий объем 1498см3, мощность 150 л.с. при 5000-6000 об/мин., крутящий момент 250 Нм при 1500-3500 об/мин.

ТРАНСМИССИЯ
Передний привод, автоматическая 7-ступенчатая DSG.

КУЗОВ
Универсал, 5 дверей, 5 мест, длина/ширина/высота 4382/1841/1603 мм, база 2638 мм, снаряженная масса 1393 кг, полезная нагрузка 611 кг, объем багажника 521 л, объем бака 50 л.

ПОДВЕСКА
Подвеска независимая пружинная/многорычажная. Шины передние/задние: 215/60 R16, клиренс 172 мм.

ХОДОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Максимальная скорость 203 км/ч. Разгон до 100 км/ч за 8,6 с. Расход топлива л/100 км город/шоссе/смешанный 6,5/4,8/5,4.

ЦЕНА: от 741 068 грн.
Технические характеристики
ŠKODA KAROQ
МОТОР
Рабочий объем 1498см3, мощность 150 л.с. при 5000-6000 об/мин., крутящий момент 250 Нм при 1500-3500 об/мин.

ТРАНСМИССИЯ
Передний привод, автоматическая 7-ступенчатая DSG.

КУЗОВ
Универсал, 5 дверей, 5 мест, длина/ширина/высота 4382/1841/1603 мм, база 2638 мм, снаряженная масса 1393 кг, полезная нагрузка 611 кг, объем багажника 521 л, объем бака 50 л.

ПОДВЕСКА
Подвеска независимая пружинная/многорычажная. Шины передние/задние: 215/60 R16, клиренс 172 мм.

ХОДОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Максимальная скорость 203 км/ч. Разгон до 100 км/ч за 8,6 с. Расход топлива л/100 км город/шоссе/смешанный 6,5/4,8/5,4.

ЦЕНА: от 741 068 грн.
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