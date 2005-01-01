МОТОР
Рабочий объем 1498см3, мощность 150 л.с. при 5000-6000 об/мин., крутящий момент 250 Нм при 1500-3500 об/мин.
ТРАНСМИССИЯ
Передний привод, автоматическая 7-ступенчатая DSG.
КУЗОВ
Универсал, 5 дверей, 5 мест, длина/ширина/высота 4382/1841/1603 мм, база 2638 мм, снаряженная масса 1393 кг, полезная нагрузка 611 кг, объем багажника 521 л, объем бака 50 л.
ПОДВЕСКА
Подвеска независимая пружинная/многорычажная. Шины передние/задние: 215/60 R16, клиренс 172 мм.
ХОДОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Максимальная скорость 203 км/ч. Разгон до 100 км/ч за 8,6 с. Расход топлива л/100 км город/шоссе/смешанный 6,5/4,8/5,4.
ЦЕНА: от 741 068 грн.