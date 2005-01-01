Мне довелось испытать KAROQ пару месяцев назад в европейских условиях, но там сложно было полностью постичь его суть. То ли дело - украинские реалии. Холенные европейские дороги не давали повода раскрыть возможности подвески, а в наших условиях KAROQ смог продемонстрировать буквально все, на что он способен. К тому же у нас на тесте – модель с пока единственно возможным для Украины бензиновым мотором 1,5 TSI, передним приводом и автоматической 7-ступенчатой коробкой передач (в наличии и 6-ступенчатая). Ну и сборка: машина попадает к отечественным потребителям с завода «Еврокар» в Соломоново.



С появлением KAROQ компания ŠKODA заходит в сегмент, где конкуренция очень жестокая. Поэтому инженерам и маркелотологам пришлось изрядно потрудиться, вооружив новичка всем необходимым. KAROQ на 31 сантиметр короче своего старшего брата KODIAQ, но места внутри предостаточно. Он является одним из самых просторных автомобилей в своем классе, к тому же у него наибольший багажник – 521 л. Объем последнего можно увеличить и до 1810 л с помощью фирменной системы VarioFlex.

