Тюнери створили вражаючий Toyota Prius з широким кузовом: як він виглядає

На Токійському автосалоні з’явився шоукар, який виглядає так, ніби зійшов зі сторінок аніме або втік із підпільних нічних перегонів. Проєкт реалізували фахівці з Crystal Eye разом з тюнінг-ательєм Body Shop Kikuta, повідомляє Auto24, посилаючись на Carscoops.

Стиль босодзоку — без компромісів

За основу взяли естетику босодзоку — екстремального японського стилю, де головне не стриманість, а візуальний шок. Передня частина Prius отримала гігантський сплітер, який виглядає більшим, ніж у деяких трекових суперкарів, а також вентильований капот. Бічний профіль прикрашають широкі алюмінієві розширювачі крил із гострими кромками. Вони майже повністю затіняють 20-дюймові легкосплавні диски Work, додаючи автомобілю ще більше агресії.

Задня частина — кульмінація шоу

Позаду фантазія тюнерів вийшла на максимум. Тут встановлено високе антикрило, закріплене безпосередньо на кришці багажника, а також вертикальні аеродинамічні плавники, які виглядають як леза. Масивний задній дифузор остаточно закріплює образ авто. Окрема увага приділена світлу. Crystal Eye розробила фірмові шестикутні світлодіодні задні ліхтарі, які згодом мають з’явитися у продажу як аксесуар для серійних Prius.

Посадка майже на асфальті

Ефектний вигляд доповнює пневматична підвіска Air Rex Odin. Вона дозволяє автомобілю буквально “впасти” на асфальт під час паркування. У русі ж підвіска піднімає кузов до придатного для доріг рівня, зберігаючи формальну придатність до експлуатації.

Жодних змін у техніці

Попри радикальний зовнішній вигляд, під капотом усе стандартно. Цей Prius зберіг свою гібридну силову установку потужністю до 220 к.с. (близько 164 кВт). Жодних доопрацювань двигуна або трансмісії не робили. Це підсилює контраст: автомобіль виглядає як герой вуличних перегонів, але їздить так само тихо й ефективно, як і звичайний серійний гібрид.

Шоукар, але з номерними знаками

Crystal Eye 60 Prius не планують запускати у виробництво. Це разовий демонстраційний проєкт, створений для автосалонів і промоції післяпродажного освітлення. Водночас за наявною інформацією, автомобіль формально залишається легальним для доріг загального користування — що особливо вражає, зважаючи на масштаб змін.