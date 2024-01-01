Чому тюнінгований Chevrolet Camaro 1970 року вартістю 300 тисяч доларів продали майже задарма

Як розповідає Autoevolution, автолюбитель Едвард Хейні створив цей автомобіль з єдиною метою – взяти участь в події Міжнародної асоціації автомобільних шоу (ISCA) і повернутися додому з нагородами.

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Він повністю переробив кузов автівки, тому жодна зі стандартних панелей цього Camaro не збереглась. Унікальна машина пофарбована у приголомшливий мандариновий колір із багатотональними бічними смугами. Решітка радіатора була зроблена з алюмінію ручної обробки, а фари були втоплені в крила.

Автор проєкту встановив задню частину від Corvette, дискові гальма на всіх чотирьох колесах й подвійні вихлопні труби з обох боків. Водночас мінімалістичний салон оббитий велюром. Спереду є ківшеподібні сидіння, а центральну консоль оздобили деревом пекан. На ній розміщено органи керування, однак це бутафорія. Керувати Camaro 1970 року водій буде за допомогою унікального спеціального керма.

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Крім того, в салон встановили справжній телевізор в центральній панелі. Одометр чомусь прибрали, тому інформації про реальний пробіг автомобіля немає. Під капотом розміщено оригінальний V8 із двома осьовими нагнітачами Latham і чотирма позолоченими карбюраторами Weber. Двигун поєднується з автоматичною коробкою TH350, яка передає потужність на задні колеса.

Повідомляється, що модель здобула 15 титулів регіонального чемпіонату ISCA та двох чемпіонатів Атлантичного дивізіону, а також була загальним чемпіоном ISC ще в 1986 році. З того часу автівка змінила декілька власників. Останній придбав її у 2017 році й наразі 54-річний Camaro не їздить.

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Продавець вважав, що йому потрібен новий стартер, щоб рухатися самостійно. Однак, купили лот за справді смішну суму, якщо враховувати, що у минулому Camaro коштував 300 000 доларів, а у 2015 році - 150 000 доларів. Нещодавно модифікований автомобіль продали за 18 250 доларів.