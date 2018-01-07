Які події у світі автомобілів вразили найбільше та стали знаковими для автопрому в цілому? Читайте ТОП-5 подій 2017 року.

Серед найвизначніших подій 2017 року в автомобільній галузі – злиття автомобільних гігантів, припинення випуску легендарного бренду, електрична вантажівка, нові стандарти у краш-тестах, чеканка "автомобільної" монети, вважає За рулем.

Купівля французами бренду Opel

Американський концерн General Motors давно хотів продати своє європейське відділення Opel. Однак лише минулого року трапився непоганий покупець. Французьский концерн PSA Peugeot Citroen викупив відому марку за 2,2 млрд. євро. Та одразу став другим за величиною автовиробником в Європі. Тепер моделі Opel/Vauxhall матимуть одну платформу з Peugeot та Citroen.

Закриття заводу Holden в Австралії

Австралійський бренд Holden є одним з найстаріших у світі – йому виповнилось більше ста років. Ні, він нікуди не дівся, але от власних авто позбувся. На материку закрився останній завод марки. Тепер під брендом Holden будуть продаватись моделі концерну General Motors, виготовлені у інших частинах світу – Кореї та США.

Електровантажівка Tesla

Відтепер електромобілями будуть не лише легкові моделі, але й тягачі. Американська Tesla розпочала прийом замовлень на тягач Semi. Причому досить успішно – вантажівку вже замовили провідні логістичні компанії. Tesla Semi без вантажу розганяється як спорткар – за 5 секунд до сотні, а з повним причепом – за 20! Анонсований запас ходу – 800 км на одному заряді батарей.

"Автомобільна" монета

Центральний банк Італії вичеканив ювілейну монету в честь автомобіля. Звісно ж, італійського. Минулого року FIAT відсвяткував 60-річний ювілей моделі 500. Саме в честь нього і була випущена 5-єврова срібна монета. Правда, придбати її можна не менш, ніж за 40 євро.

Нові манекени у краш-тестах

Стандартні манекени, які беруть участь у краш-тестах автомобілів, мають ідеальні фігури. А от у житті не все так прекрасно. Багато американців страждають ожирінням, і в ДТП вони страждають більше, аніж інші люди. Щоб зробити автомобілі більш безпечними для поважних людей, компанія Humanetic розробила спеціальні манекени – чоловік та жінка з вагою у 123 кг.

Нагадаємо, які електромобілі слід чекати у 2018 році в Україні.