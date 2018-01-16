В этом году Детройтский автосалон хоть и был богат на экологичные новинки, но былой истерии по поводу всеобщей электрификации уже не наблюдалось. Главный тренд этого года – развитие технологий автоматического вождения.

Северо-Американский автосалон NAIAS 2018 в Детройте еще не закончился, но большинство самых ожидаемых новинок уже показаны. Мы выбрали самые актуальные и наиболее перспективные для нашего рынка.

Mercedes-Benz G-Class

Новое поколение G-Class не сильно изменилось внешне. Дизайн военного внедорожника много лет приносит компании Mercedes-Benz хорошие дивиденды. Новый G-Class отказываться от этой концепции не собирается, но у новинки появились технические новшества, которые заставили напрячься многих любителей марки. Во-первых, у G-Class кардинально поменялась передняя подвеска. Вместо неразрезного моста теперь установлены двойные поперечные рычаги. Во-вторых, рама у новой модели стала алюминиевой. Как это отразилось на эксплуатационных качествах, мы узнаем после тест-драйва. В качестве силовой установки Mercedes-Benz G-Class использует четырехлитровый V8 с отдачей 422 л.с. и 9-ступенчатый автомат. Цена для рынка Германии - от 107 040 евро.

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Volkswagen Jetta

Популярная в нашей стране (во многом благодаря дизельгейту) Volkswagen Jetta получила серьезное обновление. Новинка, как и многие модели бренда Volkswagen, построена на универсальной платформе MQB. Дизайн модели проработан с учетом пожеланий инженеров, которые старались добиться хороших аэродинамических показателей. Конструкция автомобиля кардинальных изменений не претерпела. В качестве силовой установки новая Jetta пока использует только 1,4 литровый бензиновый мотор семейства TSI мощностью 150 л.с. Коробка передач 6-ступенчатая механическая или 8-ступенчатая автоматическая. Версия с 2-литровым двигателем появится в ближайшем будущем. Цена для американского рынка начинается от 18 545 долларов.

Toyota Avalon

Любовь наших сограждан к большим автомобилям не ослабевает, невзирая ни на постоянно дорожающее топливо ни на тесноту парковок в центре городов. Прошлое поколение Toyota Avalon неплохо продавалось даже без официальных поставок и заводской гарантии. Не факт, что новый Avalon будет официально доступен в Украине. Но популярностью будет пользоваться наверняка. Представленный в Детройте новый Avalon комплектуется двумя двигателями - 3,5-литровым V6 мощностью 301 л.с. и 2,5-литровым четырехцилиндровым с отдачей в 203 л.с. Коробка передач безальтернативная 8-ступенчатая автоматическая. Ориентировочная цена для рынка США - 35 000 долларов.

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Acura RDX

Сегмент кроссоверов является самым быстрорастущим не только в Украине, но и во всем мире. Новинка, показанная компанией Acura, пока носит статус концепта, но судя по проработке деталей, она уже практически готова к серийному производству. Acura RDX несколько лет подряд удерживала лидерство в своем сегменте на рынке США. Вероятно, поэтому внешность новинки имеет много общего со своим предшественником. Вполне разумно использовать успешную концепцию. А вот техническая часть претерпела серьезные изменения. Вместо бензинового атмосферного мотора объемом 3,5 л. Акура ЭрДэИкс получит турбированный четырехцилиндровый мотор объемом 2-литра, который будет работать в паре с десятидиапазонным автоматом. Предварительная цена для американского рынка – 35 800 долларов.

Ford Ranger

Крупные пикапы пользуются заслуженной популярностью в США, а в Украине их не так уж и много. Но редкость автомобилей такого класса наделяет их ореолом эксклюзивности. Наверняка у нас пикап, обладающий списком опций, включающим светодиодные фары, адаптивный круиз-контроль, систему удержания в полосе движения, контроля «слепых» зон и превентивного торможения будет приближен к сегменту премиум. Новый Ford Ranger комплектуют 2,3-литровым турбомотором EcoBoost и 10-ступенчатой автоматической коробкой передач. Этот мотор, в зависимости от программного обеспечения, может развивать мощность от 280 до 350 л. с. Также производитель пообещал версии с 2-литровым турбодизелем. Цены на огромный американский пикап пока не оглашены.

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Infiniti Q Inspiration

Infiniti Q Inspiration является концептом и к серийному производству не имеет никакого отношения. Но его появление в этом обзоре вовсе не случайно. Дело в том, что модель Q Inspiration отображает вектор развития японского бренда. Дело не только в дизайне. Подразделения компании Nissan давно работают над системами автономного вождения и уже здорово продвинулись в этом направлении. Причем исследуемые сейчас технологии в будущем должны позволить мыслям управлять автомобилем. Infiniti Q Inspiration является не только красивым концеп-каром, но и воплощением технологических разработок ближайшего будущего, в котором автомобили будут способны ездить без водителя.