Торгова війни Трампа відгукнулась Маску: в Канаді Tesla подорожчали на 9000 доларів

Ціни на автомобілі Tesla зросли до 9000 канадських доларів (6189 доларів США) після того, як на вихідних було оголошено тариф адміністрації Трампа в розмірі 25%, повідомляє Driveteslacanada.

Окрім того, канадський уряд може не подовжувати податкові пільги для цього виробника (наразі вони діють до 31.03.2025)) та планує ввести мито на Tesla до 100% ціни. Про це заявила можлива наступна прем’єрка Канади Христя Фріланд, яка є етнічною українкою. Це означатиме повну зупинку продажів електромобілів цього бренду в країні.

До речі Трамп скасував указ Байдена щодо підтримки електромобілів

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Нараз в Канаді такі ціни на нові Tesla:

Tesla Model 3

LR RWD: 59 990 доларів США (+ 4000)

LR AWD: 68 990 доларів США (+8000)

P: 79 990 Доларів США (+ 9 000)

Tesla Model Y

LR RWD: 64 990 доларів США (+4 000)

LR AWD: 68 990 доларів США (+4 000)

P: $73,990 (+4 000)

Model Y Launch, оновлена версія Tesla Y з оновленнями дизайну, залишається за ціною 84 990 доларів, що не вплинуло на підйом.

Tesla Model S та Model X

Повний привід (AWD): $114,990 (+$4,000)

Plaid: 135 990 доларів (+ 4000 доларів)

Model S nf Model X відчули рівномірне збільшення на 4000 доларів у своїх варіантах AWD та Plaid.

Ціни на Cybertruck залишились незмінними.

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Вказані ціни опубліковані ще до рішення уряду Канади ввести дзеркальні мита для товарів зі США. Адже Model Y, Model 3, Model S та Model X походять з американських заводів Tesla - Fremont та Giga Texas.