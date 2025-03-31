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Торгова війни Трампа відгукнулась Маску: в Канаді Tesla подорожчали на 9000 доларів

На офіційному сайті Tesla для Канади зафіксовано підвищення цін від 4000 до 9000 доларів залежно від автомобіля, причому найбільші подорожчала бюджетна Model 3. Але це лише перше підвищення цін, фахівці очікують ще більші прайси.
Підвищення цін на Tesla в Канаді до 9000 доларів - Auto24

ФОТО: driveteslacanada.ca|

Tesla в Канаді може зникнути

Сергій Матусяк
logo3 лютого, 15:19
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Ціни на автомобілі Tesla зросли до 9000 канадських доларів (6189 доларів США) після того, як на вихідних було оголошено тариф адміністрації Трампа в розмірі 25%, повідомляє Driveteslacanada.

Окрім того, канадський уряд може не подовжувати податкові пільги для цього виробника (наразі вони діють до 31.03.2025)) та планує ввести мито на Tesla до 100% ціни. Про це заявила можлива наступна прем’єрка Канади Христя Фріланд, яка є етнічною українкою. Це означатиме повну зупинку продажів електромобілів цього бренду в країні.

До речі Трамп скасував указ Байдена щодо підтримки електромобілів

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Нараз в Канаді такі ціни на нові Tesla:

Tesla Model 3

  • LR RWD: 59 990 доларів США (+ 4000)
  • LR AWD: 68 990 доларів США (+8000)
  • P: 79 990 Доларів США (+ 9 000)

Tesla Model Y

  • LR RWD: 64 990 доларів США (+4 000)
  • LR AWD: 68 990 доларів США (+4 000)
  • P: $73,990 (+4 000)

Model Y Launch, оновлена версія Tesla Y з оновленнями дизайну, залишається за ціною 84 990 доларів, що не вплинуло на підйом.

Tesla Model S та Model X

  • Повний привід (AWD): $114,990 (+$4,000)
  • Plaid: 135 990 доларів (+ 4000 доларів)

Model S nf Model X відчули рівномірне збільшення на 4000 доларів у своїх варіантах AWD та Plaid.

Ціни на Cybertruck залишились незмінними.

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Вказані ціни опубліковані ще до рішення уряду Канади ввести дзеркальні мита для товарів зі США. Адже Model Y, Model 3, Model S та Model X походять з американських заводів Tesla - Fremont та Giga Texas.

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