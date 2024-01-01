Toyota додала в моделі 2025 року нову функцію "гео-огорожі": що це таке

Європейська версія Toyota Prius 2025 року отримала нову функцію “гео-огорожі” (Geo-fencing), а також цифровий ключ і бездротову зарядку смартфона в базовій версії.

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Інтелектуальна функція геозонування Geo-fencing, впроваджена Prius, працює також в новій CH-R.

Система гео-огорожі аналізує стан доріг і дорожнього руху за допомогою хмарної навігації. Ці дані поєднуються з постійним вивченням звичайних маршрутів і стилю водіння користувача, щоб дозволити Prius максимізувати заряд акумулятора для майбутніх зон з низьким рівнем викидів шляхом автоматичного перемикання між гібридним і електричним режимами.

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Якщо маршрут проходить через обов’язкову зону без викидів, система гео-зонування забезпечує достатню дальність, щоб забезпечити її проходження в електричному режимі. А якщо пункт призначення знаходиться в зоні з низьким рівнем викидів, система автоматично зберігає заряд для завершення подорожі в електричному режимі.

Окрім технології геоогорожі, модельний ряд Prius 2025 включає додаткові функції преміум-класу в стандартній комплектації для всіх комплектацій. Цифровий ключ на основі програми дає змогу п’яти користувачам отримати доступ до автомобіля та завести його за допомогою смартфона, а пристрої можна легко заряджати за допомогою бездротового зарядного пристрою в передній частині салону.

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Гібрид з можливістю підзаряджання від електромережі Prius 2025 пропонує має запас ходу на повністю електричному ходу (EAER) до 110 км у містах та до 86 км у змішаному режимі.

З оновленою системою заряджання від сонячних батарей, Prius п’ятого покоління може заряджатися самостійно, еквівалентно до 8,7 км на електричному ходу на день.