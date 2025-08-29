Toyota фіксує рекордні продажі автомобілів

У липні компанія Toyota Motor Corp. знову оновила рекорд з виробництва та продажів автомобілів, продовживши успішну серію вже сьомий місяць поспіль, повідомляє Аutoconsulting.ua. Попит у США та Китаї залишається високим, попри торгівельні суперечності у світі.

Читайте також: Викрадення Toyota Hilux зросли на 550%

Загальні продажі Toyota, включно з дочірніми компаніями Daihatsu Motor Co. та Hino Motors Ltd., зросли на 4% у порівнянні з минулим роком і склали 963 796 автомобілів. У Японії продажі знизилися на 2%, натомість на інших ринках зросли на 6%.

Особливо сильними були результати в Північній Америці: продажі брендів Toyota та Lexus підскочили на 20% завдяки попиту на пікапи, позашляховики та гібриди. У Китаї продажі зросли на 5,7%.

Виробництво компанії теж збільшилося: у липні воно зросло на 2,6% і склало 947 943 автомобілі, при цьому падіння на внутрішньому ринку компенсували показники за кордоном.

2025 рік став для Toyota особливо вдалим через високий попит на гібридні авто та поспіх покупців придбати машини до введення мит адміністрацією Дональда Трампа. Тепер японські автомобілі при імпорті до США обкладаються 15% митом. Це менше, ніж попередні 25%, але все одно є серйозним ударом для автовиробників.

На початку серпня Toyota знизила прогноз прибутку на рік, попередивши, що тарифи можуть коштувати компанії 1,4 трлн єн (9,5 млрд доларів США). Тепер очікуваний операційний прибуток становить 3,2 трлн єн за фінансовий рік, що завершиться в березні 2026-го, замість попереднього прогнозу у 3,8 трлн.

Для порівняння, інші японські виробники у липні показали гірші результати. Honda Motor Co. зафіксувала падіння продажів на 7,6% (до 279 727 авто) і зниження виробництва на 7%. У Nissan Motor Co. продажі навпаки трохи зросли — на 0,5% (до 262 745 авто), вперше за 16 місяців вдалося уникнути падіння завдяки різкому зростанню попиту на електромобіль N7 у Китаї (+22%).

Попри успіхи, Toyota та інші японські бренди стикаються з дедалі жорсткішою конкуренцією від виробників електрокарів — насамперед BYD та Tesla.

В Україні Toyota також багато місяців поспіль демонструє лидерські позиції, підтверджуючи титул №1 на українському ринку.