TOYOTA зробить обмежений тираж спортивного хот-хетча GR Yaris MORIZO RR

GR Yaris MORIZO RR створювався на основі реального гоночного автомобіля команди TOYOTA GAZOO ROOKIE Racing. Попри надзвичайні навантаження Нюрбургрингу, автомобіль продемонстрував виняткову надійність і стабільність що й стало фундаментом для створення дорожньої версії.

Саме восьмиступінчаста автоматична коробка передач GAZOO Racing Direct відіграла ключову роль — вона дозволила Morizo подолати більше кіл, ніж планувалося, без втрати контролю та концентрації. Після фінішу він особисто відзначив баланс, керованість і характер автомобіля.

Підвіска, налаштована для легендарної траси

Однією з ключових відмінностей GR Yaris MORIZO RR стала ексклюзивна підвіска, налаштована з урахуванням притискної сили, яку створює нове заднє антикрило з вуглецевого волокна. Амортизатори адаптовані так, щоб шини зберігали максимальний контакт із дорогою навіть на нерівних ділянках.

У результаті автомобіль поєднує жорстку спортивну поведінку з несподівано комфортною щоденною їздою. Система електропідсилювача керма також отримала індивідуальні налаштування для точнішого зворотного зв’язку та відчуття єдності між водієм і машиною.

Режим повного приводу MORIZO — замість GRAVEL

Спеціально для цієї версії було розроблено новий режим повного приводу — MORIZO, який замінює стандартний режим GRAVEL. У режимі MORIZO початковий розподіл крутного моменту встановлено у співвідношенні 50:50 між передньою та задньою осями. Таке налаштування забезпечує максимальну стабільність, передбачувану поведінку в поворотах і впевненість під час активного керування — саме так, як цього вимагав Morizo під час роботи над автомобілем.

Карбоновий аеродинамічний пакет і впізнаваний стиль

GR Yaris MORIZO RR отримав ексклюзивний аеродинамічний пакет, розроблений за участі гоночної команди TGRR:

заднє антикрило з вуглецевого волокна

передній спойлер

бічні пороги

капот із карбону

Автомобіль пофарбований у фірмовий колір Gravel Khaki — улюблений відтінок Morizo, який вирізняється характером, але водночас органічно виглядає в повсякденному використанні. Образ доповнюють матово-бронзові колісні диски, чорна решітка радіатора Piano Black та жовті гальмівні супорти — фірмовий акцент Morizo.

Інтер’єр для тих, хто справді керує

Салон GR Yaris MORIZO RR створювався разом із професійними гонщиками. Ключові елементи:

замшеве кермо зі зменшеним діаметром

жовта прострочка Morizo на кермі, важелі КПП та стоянкового гальма

оновлені підкермові пелюстки та перемикачі, розташовані незалежно — за мотивами ралійного GR Yaris Rally2

Ексклюзивні сидіння отримали новий дизайн вишивки, перфорацію іншого кольору та контрастну строчку. У салоні також встановлено табличку з серійним номером і логотипом MORIZO RR, а цифрова панель приладів GR Full TFT відображає спеціальний режим MORIZO. Окремий штрих — лобове скло з автографом Morizo.

Лімітована серія для справжніх фанатів GR

GR Yaris MORIZO RR буде випущений обмеженим тиражем: 100 автомобілів для Європ та ще 100 автомобілів для Японії. Початок продажів запланований на весну 2026 року. Це не просто спецверсія — це дорожній автомобіль, максимально наближений до гоночного духу TOYOTA GAZOO Racing.