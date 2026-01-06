Toyota GR86 отримала ретро-образ AE86 з висувними фарами та духом 80-х: фото

Головний акцент Neo86 зроблено на повністю переробленій передній частині. Комплект включає плоский капот, функціональні висувні фари та новий бампер у стилі AE86. Чорний передній бампер доповнений жовтими покажчиками повороту та протитуманними фарами, зазначає Carscoops.

Розширені крила та ностальгійні деталі

Ретро-настрій продовжується розширеними передніми та задніми крилами, які підкреслені глянцево-чорними накладками на болтах. Спліттер, бічні пороги та демонстраційна чорно-біла ліврея формують цілісний образ. Завершують картину колеса у стилі класичних восьмиспицевих дисків AE86 — прямий візуальний міст між поколіннями.

Задня частина — сучасність із натяком на класику

Попри масштабні зміни спереду, силует Toyota 86 зберігає свої сучасні, округлі пропорції. Водночас Result Japan адаптувала й корму — з’явився спойлер типу “качиний хвіст”, змінений задній бампер та неоригінальні світлодіодні ліхтарі. Подвійні вихлопні труби залишаються на своїх місцях, підкреслюючи спортивний характер купе.

Техніка без змін — простір для апгрейдів

Комплект Neo86 не втручається в механіку. Під капотом залишається 2,0-літровий атмосферний опозитний двигун потужністю 197 к.с. — у парі з шестиступінчастою “механікою” або АКПП та класичним заднім приводом. Водночас тюнер натякає, що пакет легко поєднується з доопрацюваннями підвіски та силового агрегату.

Дебют у Токіо та глобальні плани

Публічна прем’єра Neo86 відбудеться 9 січня 2026 року на Токійському автосалоні, де Result Japan відкриє попередні замовлення. Ціни поки не оголошені, але компанія вже підтвердила — комплект не буде ексклюзивом для Японії. Його планують продавати по всьому світу, а сумісність охоплює Toyota GT86 й GR86, Scion FR-S та Subaru BRZ першого покоління.