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Toyota Land Cruiser, Camry та Corolla найчастіше викрадають: у чому причина

За статистикою Королівської автомобільної асоціації Південної Австралії, власники Land Cruiser, Camry та Corolla найчастіше стають жертвами шахраїв. Повідомлення про викрадення цих марок авто зросли на 20% порівняно з минулим роком.
Три моделі Toyota найчастіше стають об'єктами викрадення: у чому причина - Auto24

ФОТО: Toyota|

Toyota Corolla

Данило Северенчук
logo19 серпня, 10:35
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Як повідомляє Drive, у 2023-2024 роках кількість позовів про викрадення автомобілів, зросла на 18% порівняно з роком раніше та на 23%, ніж два роки тому. До п'ятірки найбільш викрадених транспортних засобів входять: Holden Commodore, Mazda 3, Toyota LandCruiser, Toyota Camry і Toyota Corolla.

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Представники RAA закликали власників вищезгаданих моделей не нехтувати безпекою своїх автомобілів, зокрема зберігати ключі від авто в надійному місці, аби злодії, які можуть проникнути в будинок, не знайшли їх, адже у більшості випадків викрадення влаштовують організовані злочинні групи.

Цікаво, що за іншими даними, якими поділилась страхова компанія AAMI, до списку цих моделей також увійшли Toyota Hilux та Ford Ranger. Причиною масових викрадень є те, що ці моделі є найбільш продаваними на ринку Австралії.

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До того ж поліція штату Вікторія виявила, що майже 65% крадіжок, пов’язаних з цими автомобілями, в одному з найбагатших районів Мельбурна відбуваються через те, що власники залишають свої машини незамкненими.

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