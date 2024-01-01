Toyota показала концепт водневого боліду для перегонів на витривалість в Ле-Мані

Як зазначає Carscoops, спираючись на свою давню відданість альтернативним видам палива, підрозділ Toyota Gazoo Racing продовжує роботу над автомобілями на водневому паливі й представив новий вражаючий гоночний автомобіль.

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Концепцію GR LH2 Racing вперше представили на трасі Circuit de la Sarthe у Ле-Мані. Фактично, вона є продовженням торішнього концепту GR H2, але відрізняється більш агресивним виглядом та гібридним силовим агрегатом, що працює на водні. Нова біло-блакитна ліврея прямо натякає на це.

Довжина концептуального боліду становить 5100 мм, а ширина – 2050 міліметрів, що ідентично показникам попередника та ідентично справжньому гоночному боліду для участі в Ле-Мані Toyota GR010 Hybrid, на якому він базується.

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Характеристики силової установки не зазначаються, але, експерти вважають, що вона може мати деякі подібності з GR010 Hybrid, який оснащений центрально розташованим 3,5-літровим двигуном V6 з подвійним турбонаддувом та переднім електродвигуном. Повертаючись до 24-годинної гонки на витривалість в Ле-Мані, Toyota відзначає 40 років з моменту своєї першої участі в заїзді.

Toyota GR010 Hybrid

Цього року два гоночні автомобілі GR010 Hybrid також вийдуть на старт, прагнучи повернення домінування. Toyota утримувала найвищу сходинку п'єдесталу п'ять років поспіль: з 2018 по 2022 рік, але у 2023 та 2024 роках перемога була за Ferrari. Переможець 2025 року буде визначений у неділю, 15 червня.

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