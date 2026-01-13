Toyota проти Toyota: у Флориді сталася хаотична аварія з культовою Supra Mk4

Toyota Supra четвертого покоління давно перетворилася на колекційну цінність. Навіть неідеальні екземпляри сьогодні оцінюються у шестизначні суми, а добре збережені авто продаються за ще більші гроші. Саме такий білий Supra MKIV, за попередніми оцінками, до аварії коштував дуже дорого — і тепер цей список втрат поповнився ще одним екземпляром, пише Carscoops.

Як усе сталося

Інцидент трапився на перехресті неподалік автосалону Courtesy Kia of Brandon. На відео видно, як Supra рухається вулицею із високою швидкістю. Після перетину перехрестя водій знову натискає на газ, але контроль над автомобілем на той момент уже було втрачено. Машину різко зносить ліворуч, вона заїжджає на розділювальну смугу, на мить відривається від землі, а після приземлення врізається в Toyota Corolla.

Supra починає обертатися за годинниковою стрілкою, майже завершує повний оберт, після чого вилітає на бордюр і врізається в кут дилерського центру Toyota. Існує ймовірність, що було зачеплено ще одну Toyota, припарковану на стоянці. Точна причина аварії офіційно не озвучена, але поєднання факторів виглядає очевидним. За словами очевидців, того дня було прохолодно, волого і хмарно, а саме перехрестя давно відоме як аварійно небезпечне. У поєднанні з великою потужністю Supra та, ймовірно, переоцінкою власних навичок водія це стало руйнівною формулою.

Обійшлося без трагедії, але не без наслідків

Попри серйозність аварії, обійшлося без загиблих. Це особливо дивує, зважаючи на швидкість автомобіля, лобове зіткнення з Corolla та наявність пішоходів поблизу, яких видно на відео. Втім, для водія наслідки можуть бути болючими — і не лише через знищену Supra. Існує висока ймовірність, що страхова компанія використає відеозапис як доказ і відмовить у виплаті компенсації.

Іронічний фінал і поліцейський Mustang

Додаткової абсурдності ситуації додає ще один факт. На іншому відео, опублікованому пізніше, видно поліцейський Ford Mustang GT під прикриттям, оснащений камерним обладнанням. Такі автомобілі часто використовують для фіксації вуличних перегонів або як “приманку” для порушників. Схоже, цього разу камера зафіксувала не гонку, а один із найдорожчих прикладів того, чому потужні спорткари варто випробовувати на треку, а не на загальних дорогах.