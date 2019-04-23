Презентація відбулась у морському порту Лос-Анджелеса.

Вантажівка під назвою Kenworth T680s базується на моделі T680 Class 8 і має силову установку на водневих паливних елементах від Toyota.

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Співпраця двох компаній є частиною гранту в розмірі $41 мільйона, виділеного на вантажні перевезення з нульовим або близьким до нуля рівнем шкідливих викидів, наданого Каліфорнійською радою з повітряних ресурсів та портом Лос-Анджелеса, що є основним експлуатантом. Усього випущено десять таких вантажівок.

Фото: Kenworth T680s на водневих паливних елементах Toyota / Toyota

Kenworth T680s використовує для живлення електричних двигунів енергію паливних елементів фірми Toyota, які виробляють її з водню і повітря. Резервний запас електроенергії накопичується у літій-іонній батареї, яка також може живити мотори. Загальний запас ходу Kenworth T680s становить більше 480 км, при нормальних умовах експлуатації.



Розширена програма боротьби за чисте повітря у Каліфорнії вартістю більше $80 мільйноів передбачає також створення фундаментальної паливної інфраструктури для водневих машин, в тому числі двох нових заправних станцій Shell.

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