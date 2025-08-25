Трактор Fendt розширили до 4,5 метра: як він тепер виглядає

Нова габаритна ширина "728-го" у згаданих 4,5 метра лише на 74 сантиметри менша від паспортної довжини трактора (5,24 м). Всі інші характеристики, за винятком висоти, збереглися.

Як йдеться у повідомленні OC-Group, повністю повернути оригінальний вигляд трактора можна за один день.

Однак замовник позбуватися 4,5-метрового виконання ширини колії не збирається. До того ж це може згодитися не тільки у промисловому, але й в аграрному виробництві.

Ось так вгорі виглядає класичний трактор Fendt 700-ї серії з шириною 2,55 м (фото з сайту компанії zeppelin-agro.com.ua), а внизу вже модифікована версія з габаритом 4,5 м (скриншот Авто24).

Звісно, така ширина не підпадає під вимоги пересування дорогами загального користування, оскільки тут навіть бойові танки на 70 – 80 см вужчі. На сьогодні це єдиний у світі колісний трактор такої великої ширини.

Інженери компанії з 50-річним досвідом модифікації машин різного призначення цим самим побили власний рекорд. Рік тому вони на замовлення компанії з вирощування овочів Fresh2You, що також базується в Нідерландах, переробили трактор Fendt 314 Vario ONE (див. відео нижче).

Тоді вони модифікували машину на ширину 3,60 м. Осі було зроблено так, що завдяки гідравлічно регульованим дискам трактор можна встановити на ширину колії 2,60 м для дорожнього транспортування.

Чи є така система звуження (див. відео внизу) у переробленого на 4,5-метрову ширину Fendt 728 Gen7, не повідомляється. Все робилося під конкретні техумови замовника, але вони не розголошуються.

Скриншот: Авто24

"Для клієнта було важливо мати можливість використовувати задню підвіску без ризику перевантаження через таку широку конструкцію. Для цього була розроблена спеціальна допоміжна система рами, яка передає зусилля на зовнішні підшипники. Конструкція також включає вал довжиною 1,3 метра, який з'єднує заводську вісь з подовженим колесом", – зазначають в компанії OC-Group.

Потужність трактора у 283 к.с. з найвищим крутним моментом при 1300 об/хв. 1.450 Нм лишилася незмінною. Маса з класичної ваги зі стандартним навісним обладнання 9650 кг трохи зросла через додаткові вставки ходової, але поріг з максимальної повної ваги 15 т не перейдено.

Скриншот: Авто24

Для яких саме операцій в промисловості та для якої галузі модифікували трактор сільськогосподарського призначення не повідомляється. Також не прозвучала й вартість такої модифікації.