Трактор-робот людину з кабіни не витіснятиме – він її замінятиме

Вже дано роз'яснення, що роботизований безпілотний трактор-трансформер може змінювати ширину, висоту та рухи повороту для виконання різноманітних завдань за допомогою однієї машини. Орієнтований переважно на сільське господарство, але також можне використовуватися в цивільному будівництві, комунальній сфері.

Як пише Equipmentworld, безкабінний універсальний платформний робот Kubota (KVPR) може автономно змінювати навісне обладнання та інструменти. В основному це ковші різного призначення, вила для палет, роторні культиватори тощо.

Акумуляторний робот працює під наглядом оператора з віддаленій станції за допомогою елементів керування та екранів.

Також показано спеціалізований трактор Kubota M5 Narrow з інтегрованою автономною системою. Фото: Kubota

Однієї рами трактору виявилося замало

KVPR трансформується завдяки центральній рамі та двом бічним рамам, прикріпленим до осі. Центральну раму можна піднімати або опускати для адаптації до місцевості.

Концепт робота-трактора KVPR від Kubota був представлений на виставці CES 2026. Фото: Equipmentworld

Колеса також можна розширювати та звужувати. За допомогою гідравлічних циліндрів бічні рами можуть зміщуватися всередину та назовні відносно центральної рами, щоб зробити машину вужчою або ширшою.

Акумуляторна зона також рухається вперед або назад, щоб регулювати центр ваги для розміщення різного навісного обладнання. Таким чином, оператору не доведеться вручну додавати або знімати противаги.

Задля уникнення промислового шпіонажу

Робот працює на чотирьох електродвигунах, які незалежно контролюють швидкість, напрямок та керування кожним колесом. Це включає нульовий радіус повороту та рух убік й по діагоналі.

Компанія Kubota не розкрила жодних характеристик Transformer, розповівши про гнучкість концептуального трактора, але він тісно пов'язаний напрацюваннями повністю автономного сільськогосподарського робота на водневих паливних елементах потужністю 100 к.с., якого компанія показала минулої осені.