Трактористи будуть у захваті від дебютного для України гусеничного Case IH Quadtrac 645

Найсвіжіша версія у номенклатурі виробника належить до ключової серії Steiger 2024 модельного року. Вона вважається взірцем інновацій у сфері паливної ефективності, технологічної інтеграції та комфорту оператора.

Як пише "Тайтен Машинері Україна", машина вже готова до перегляду та знайомства. Трактор приємно здивує робочими характеристиками. У нього під капотом стоїть двигун з потенціалом 645 к.с., максимальна потужність якого становить 699 к.с.

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Ключовою особливістю нового HDS є підвісна ходова частина, яка пропонує:

підвищений комфорт оператора завдяки гідравлічно підвішеній ходовій частині, що адаптується до поверхні ґрунту;

на 6% більшу площу опори для мінімізації тиску на ґрунт та ущільнення;

довший термін служби гусениці завдяки на 11% більшому ведучому колесу та на 5% довшій колії, ніж у попередньої моделі;

вищу швидкість руху по полю в складних умовах – на 11% вища швидкість руху по дорозі, ніж у попередньої моделі;

автоматичну систему натягу гусениць, підключена до гідравліки трактора;

незалежно підвішені роликові та натяжні колеса в ходовій частині забезпечують плавніший хід;

легке обслуговування завдяки конструкції втулки та штифта, що не потребує змащення та обслуговування.

Фото: Titan Machinery Ukraine

Весь перелік таких можливостей доступний для всіх моделей Quadtrac від 475 до 715 (див. відео нижче), у т.ч. для завезеної до України 645-ї версії. У всіх версій норма викидів Stage V, вдосконалена системами рульового керування.

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Продуктивності та економії споживання солярки сприяє інтелектуальна гідравлічна помпа крутного моменту для роботи з вимогливим обладнанням.

Ходова з чотирма гусеницями дуже ощадлива до родючого шару й рівномірного розподілу ваги. Велика площа прилягання кожної гусениці до поверхні забезпечує високу прохідність та мінімальне ущільнення ґрунту.

Для тракториста створено найкращі умови з добре продуманою ергономікою робочого місця та підвищеним комфортом в оновленій кабіні Quadtrac/Steiger AFS Connect. Салон повністю перероблено, його зроблено за стандартами сучасних автомобільних інтер'єрів.

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Тут покращений огляд, гарна звукоізоляція, зручне крісло. Все спрямовано на зниження втоми під час тривалих польових робіт.

Цьому сприяє й новий підлокітник Multicontroller під праву руку. Туди заведено усі основні налаштування основних функцій точного землеробства.