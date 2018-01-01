Американський виробник електричних велосипедів почав виробництво доступних електромобілів і вже розпочав передпродаж

Каліфорнійський стартап Sondors здобув популярність завдяки електровелосипеду з вражаючими характеристиками і вартістю в $500, ставши у свій час одним з найуспішніших проектів на Kickstarter. Тепер же компанія узялася за виробництво електромобілів. Вже зараз розпочато попереднє замовлення першої моделі марки, що отримала назву "Model Sondors".

Вратість електромобіля Sondors починається з відмітки у $10 000 доларів за версію з запасом ходу 120 км. Окрім того, виробник пропонує ще дві версії моделі, що забезпечують запас ходу у 240 та 320 км.

Model Sondors – один з кількох триколісних електромобілів, що найближчим часом мають з’явитися на дорогах

Зробити заявку на бюджетний електрокар можна всього за $100. Цей депозит повністю повертається при внесенні повної оплати вартості автомобіля (за винятком комісії за транзакцію в розмірі $3,30).

Girfalco Azkarra, Electra Meccanica Solo, Morgan EV3 та Ampere Motor також пропонують триколісні електромобілі і вже почали попередній продаж

Тримісний електрокар спроможний розвивати швидкість у 100 км/год за 5-8 секунд (в залежності від комплектації) і буде продаватися онлайн з прямою доставкою клієнтам. Перші поставки заплановано на початок 2019 року.

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