Третій сервісний центр МВС на Дніпропетровщині працюватиме під час повітряних тривог

Сервісні центри МВС, на відміну від приватних установ зупиняють свою роботу коли лунають сигнали повітряної тривоги. Тож важливо, щоб громадяни мали змогу отримати державні послуги без неочікуваних перерв. Саме тому сервісні центри МВС вже третій рік адаптують свою роботу до існуючих умов.

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У Кам’янському територіальний сервісний центр МВС відтепер працює в новому приміщенні, яке відповідає вимогам найпростішого укриття. Це означає, що адміністратори можуть не переривати процес надання послуг під час сигналу повітряної тривоги.

Приміщення оновлене, облаштоване шістьма робочими місцями для адміністраторів і готове до прийому відвідувачів у будь-яку мить.

Як і раніше, громадяни можуть скористатися двома способами, щоб записатися на прийом: через електронний сервіс Е-запис або безпосередньо на місці — через термінал у приміщенні сервісного центру МВС.

Це вже третій сервісний центр МВС на Дніпропетровщині, що переїхав до укриття. Поступово розширюється мережа таких пунктів обслуговування. В існуючих умовах у громадян має залишатись можливість вирішити свої нагальні питання — від обміну посвідчення водія до реєстрації транспортного засобу.