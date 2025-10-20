Трюкові Range Rover з "Форсажу: Гоббс і Шоу" виставлені на аукціон

За даними каталогу аукціону, усі три позашляховики були побудовані спеціально для фільму і мають низку відмінностей від серійних Range Rover. Серед них — посилений каркас безпеки, двопедальна система гальм (для трюків із блокуванням коліс), а також численні декоративні елементи, як-от фальшиві кулемети на капоті.

Як пише Carscoops, автомобілі збереглися у робочому стані, однак не відновлювалися після зйомок, тож на кузові помітні подряпини, вм’ятини й інші пошкодження, отримані під час виконання трюків.

Саме це, за словами організаторів торгів, і робить їх особливо цінними для колекціонерів — адже машини зберегли автентичний вигляд, у якому вони з’являлися на екрані. Кожен із Range Rover має 5,0-літровий бензиновий V8 і повний привід, а всередині — перероблений інтер’єр з елементами безпеки для каскадерів.

Очікується, що ціна за один позашляховик на торгах може перевищити $100 000. Аукціон Mecum відбудеться наприкінці жовтня у Лас-Вегасі, де кіноавтомобілі вперше продемонструють публіці.