Машини, про які українці можуть лише мріяти, у Японії стоять покинуті й забуті, як непотріб. А те, що зробили з Ferrari у кінці відеоролику - просто святотатство!

Автозвалища у Японії часом більш схожі на зліт шанувальників тюнінгу в Україні. Та для місцевих мешканців Toyota, Mazda чи Nissan 90-х років – це вже сміття.

На цьому відео від каналу JDM Team 65 можна побачити неймовірну кількість рідкісних спортивних машин. Білішсть – з тюнінгом у характерному японському стилі, чимало з обвісом, знаним як “рокет банні” (rocket bunny). Виглядають ці автівки досить непогано, хоча невідомо, наскільки японці їх “укатали”.

Доречі, минулого тижня ми показували найбільше автозвалищі в світі, а трохи раніше розповідали про тисячі дизельних Volkswagen, котрі “гниють” посеред пустелі у США.

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