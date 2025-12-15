Російський «шахед» влучив у турецький пором з фурами: відео

Турецький пором Cenk T, що належить Дженку Денізджиліку (поромна компанія Cenk Shipping RoRo), здійснював плановий рейс між портом Карасу на півночі Туреччини до Румунії з проміжною зупинкою в торговому порту Чорноморська.

Про цей випадок розповідає Reuters та ряд провідних світових ресурсів.

В трюмі стояли рефрижератори з продуктами

Як йдеться у коротких інформаційних замітках, гігантське судно довжиною 185 метрів спроможне за рейс перевозити 130 магістральних тягачів з напівпричепами. Пором йшов в основному з харчовими продуктами у рефрижераторних напівпричепах.

В момент ураження порома водії фур саме готувалися у своїх каютах до спуску в трюм, щоб виганяти машини з судна. Вибух в носовій частині порома цьому завадив, спричинивши сильну пожежу.

На відео, записаному турецьким моряком на сусідньому судні, чітко видно, як безпілотник типу Shahed іранської розробки прямує до своєї цілі, а характерний шум двигуна чути безпосередньо перед ударом.

Експерти зазначають, що на знятих очевидцями відео чітко видно, що удар по судну було завдано за допомогою різновиду сімейства "шахедів" – дрона-камікадзе "Герань-2" (копія Shahed-136).

Паром постраждав, але не критично, чого не скажеш про фури на палубах трюму. Скриншот: Авто24

У будь-якому разі шкода велика

Кадри, відзняті водіями з місця події, демонструють руйнівні наслідки обстрілу. Палуба в трюмі заповнена кістяками згорілих вантажівок.

На іншому відео є кадри, коли водії на свій страх і ризик виганяють вантажівки на причал. Зокрема, в сюжеті показано Volvo FH з дахом причепа у вогні.

Постраждали три турецькі судна

За повідомленням офіційних джерел, порт був атакований росіянами з використанням безпілотників та ракет, чим завдано пошкоджень трьом турецьким суднам. Росія поки що не відреагувала на ці звинувачення.

Турецький уряд опублікував заяву, в якій підтвердив атаку. Офіс компанії Cenk Denizcilik повідомив, що вантажне судно Cenk T, що перевозило харчові продукти, зазнало повітряного нападу незадовго до швартування в порту.

Люди не постраждали

Є й добрі новини про екіпаж та пасажирів порома. Усіх їх було успішно евакуйовано, повідомлень про серйозні травми немає.

Водіїв та пасажирів врятувало те, що ракета влучила в передню частину порома, а каюти пасажирів, екіпажу та коридори знаходилися у кормовій частині.

Водії ще тільки готувалися спуститися в трюм, чекали на це команди капітана.

Інцидент стався в той час, коли Ердоган позував із Путіним перед фотокамерами у кулуарах форуму в столиці Туркменістану.