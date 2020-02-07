Та не судилося, на жаль.

Сміливий концепт важкого тягача з дизайном суперкара носить назву Steinwinter Supercargo 20.40, він був створений у 1988 році і мав шанс стати серійним під брендом Mercedes.

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Автор концепта Supercargo 20.40 – інженер-дослідник на ім’я Манфред Штайнвінтер, працював над розробкою більше 10 років. Єдиний прототип унікальної вантажівки його фірма Steinwinter LKW&Bus GmbH зібрала з підтримкою Daimler-Benz, логотип Mercedes можна помітити в центрі переднього бампера. Серед партнерів також значились Schmitz, ZF, виробник автобусів Drogmoller.

А от лого самого Steinwinter (буквально, “кам’яна зима” з німецької) нагадує фірмові знаки Ferrari та Porsche і недарма. Фірма Steinwinter, заснована у 1969 році, знаходилась у Штутгарті і випускала малолітражні автомобілі з використанням агрегатів і вузлів від Fiat 126, Fiat 500 та Goggomobil.

Висота Supercargo 20.40 – усього 1170 мм. “Базова версія” могла перевозити до 20 тонн вантажу, однак передбачалось, що в лінійці будуть також 3- та 4-вісні тягачі. Залежно від версії, Supercargo 20.40 мали оснащуватимотором потужністю у 170-700 кінських сил.

Steinwinter Supercargo 20.40 мав пневматичну підвіску всіх коліс тягача і напівпричепа, центральне розміщення силового агрегату, рівну підлогу, антиблокувальну систему в приводі гальм, блокування диференціалу ведучого моста, анатомічні сидіння. Позаду комфортних напівлежачих крісел розміщувався спальний відсік.

Манфред Штайнвінтер відправив прототип Supercargo 20.40 на тести в реальному житті. Та після пробігу в 3000 кілометрів, концепт почав проявляти конструкційні недоліки, головним з яких був знос задньої осі тягача. Також було багато дрібних нарікань. Daimler-Benz відмовився від подільшої участі у проекті. Зацікавленість у ньому якийсь час проявляли DAF та Isuzu, однак і вони не зважились на серійний випуск такої вантажівки. З тих пір прототип дожива свого віку на парковці десь у Штутгарті. Нинішній стан Steinwinter Supercargo 20.40 на фото нижче:



Але сам формат вантажівки з кабіною на рівні коліс сьогодні використовується у аеродромних тягачах.



А в комп’ютерній грі Farming Simulator 17 навіть можна покататись на Steinwinter Supercargo 20.40, хоча й віртуально.

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